"Теракт на Хэллоуин": трагическая закономерность

Хэллоуин – странный праздник. На мой взгляд, его и праздником-то сложно назвать. Праздник – это, по идее, нечто радостное, а здесь ассоциации со смертью и нечистью. Люди надевают маски и костюмы с целью посоревноваться, кто кого больше испугает.
Нью-йоркский террорист Саифулло Саипов приехал в США в 2010 году. Он выиграл визу по программе Diversity Immigrant Visa (виза для иммигрантов разных национальностей), реализуемой Госдепом США. Ежегодно 55 тысяч "счастливчиков" становятся обладателями такого "билета в новую жизнь". Для Саипова она стала действительно новой, именно в США он "радикализовался", как заявил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо.
29-летний выходец из Узбекистана последнее время жил в Нью-Джерси, шесть месяцев работал таксистом в Uber. В компании о нем говорят, что он прошел проверку, получил лицензию, и не было жалоб ни от него, ни на него. С 2013 года женат, трое детей, женился Саипов в США. На него зарегистрировано две компании. Знакомые характеризуют положительно и говорят "в-это-невозможно-поверить".
Но в теракте на Хэллоуин есть особенности, которые отличают его от других. Нападавший был вооружен нелетальным оружием. В руках у него был маркер для пейнтбола и пневматический пистолет. И это в стране, где полковник Кольт уравнял всех в правах. Т.е. оружие при желании мог легко приобрести, но не стал. А может быть, он хотел просто напугать? Хэллоуин же как-никак. Или хотел пасть "безоружной жертвой" от рук полицейских? Почему не хотел скрыться, а вместо этого бесцельно бегал туда-сюда? На эти вопросы предстоит ответить следствию.
Но уже сейчас ясно одно. Знаменитый антимигрантский указ президента Трампа, который то вводится, то отменяется, то ограничивается, получит теперь второе дыхание. Президент США уже распорядился ужесточить меры пограничного контроля и призвал избавиться от так называемой "цепной миграции". "Цепная миграция должна прекратиться сейчас же! Некоторые люди приезжают и приводят с собой всю семью, которая может являться чистым злом. Неприемлемо!" – написал Трамп в Twitter.
А может пойти и дальше, по французскому сценарию. Там, я напомню, с вступлением в силу антитеррористического законодательства ужесточили правила митингов и демонстраций. Учитывая, что петиция за импичмент Трампа, организованная миллиардером Томом Стайером, набрала более миллиона подписей. Плюс серьезный общественный раскол, плюс рекорды по массовым убийствам. Так что вполне вероятно, что Трамп выберет именно этот путь. С другой стороны, может, обойдется: все друг друга попугают и разойдутся (Хэллоуин же). Не считая тех, для кого этот праздник закончился 31 октября на Манхэттене.
Автор Алексей Тимофеев, радио Sputnik
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