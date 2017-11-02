"Теракт на Хэллоуин": трагическая закономерность

Что-то очень похожее уже было и во Франции, и в Англии, и в Берлине, и в Барселоне. Но в нью-йоркском "теракте на Хэллоуин" есть особенности, которые отличают его от других. И довольно странные.

Хэллоуин – странный праздник. На мой взгляд, его и праздником-то сложно назвать. Праздник – это, по идее, нечто радостное, а здесь ассоциации со смертью и нечистью. Люди надевают маски и костюмы с целью посоревноваться, кто кого больше испугает.

В этом году есть бесспорный победитель. Им оказался нью-йоркский таксист Саифулло Саипов, выходец из Узбекистана, который 31 октября на арендованном пикапе выехал на велосипедную дорожку в Манхэттене и сбил два десятка человек, прежде чем врезался в школьный автобус. По последним данным, восемь человек погибли, более десяти получили травмы разной степени тяжести. Самого террориста подстрелили полицейские, в его пикапе они нашли записку, в которой говорится, что атаку Саипов совершил от имени ИГ (запрещенной в России). Теперь бывший таксист находится в больничной палате, где попросил повесить флаг этой террористической группировки. А президент Трамп требует для него смертной казни. Такой вот Хэллоуин

Нью-йоркский террорист Саифулло Саипов приехал в США в 2010 году. Он выиграл визу по программе Diversity Immigrant Visa (виза для иммигрантов разных национальностей), реализуемой Госдепом США. Ежегодно 55 тысяч "счастливчиков" становятся обладателями такого "билета в новую жизнь". Для Саипова она стала действительно новой, именно в США он "радикализовался", как заявил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо.

29-летний выходец из Узбекистана последнее время жил в Нью-Джерси, шесть месяцев работал таксистом в Uber. В компании о нем говорят, что он прошел проверку, получил лицензию, и не было жалоб ни от него, ни на него. С 2013 года женат, трое детей, женился Саипов в США. На него зарегистрировано две компании. Знакомые характеризуют положительно и говорят "в-это-невозможно-поверить".

Не хочу показаться чрезмерно циничным, но не кажется ли вам, что мы это уже слышали и видели, не то во Франции, не то в Англии, не то в Германии, не то в Барселоне. Мигрант арендует транспортное средство, которое легко превращается в оружие убийства, выкрикивает определенные лозунги, давит людей. А его знакомые потом говорят: "в-это-невозможно-поверить".

Но в теракте на Хэллоуин есть особенности, которые отличают его от других. Нападавший был вооружен нелетальным оружием. В руках у него был маркер для пейнтбола и пневматический пистолет. И это в стране, где полковник Кольт уравнял всех в правах. Т.е. оружие при желании мог легко приобрести, но не стал. А может быть, он хотел просто напугать? Хэллоуин же как-никак. Или хотел пасть "безоружной жертвой" от рук полицейских? Почему не хотел скрыться, а вместо этого бесцельно бегал туда-сюда? На эти вопросы предстоит ответить следствию.

Но уже сейчас ясно одно. Знаменитый антимигрантский указ президента Трампа, который то вводится, то отменяется, то ограничивается, получит теперь второе дыхание. Президент США уже распорядился ужесточить меры пограничного контроля и призвал избавиться от так называемой "цепной миграции". "Цепная миграция должна прекратиться сейчас же! Некоторые люди приезжают и приводят с собой всю семью, которая может являться чистым злом. Неприемлемо!" – написал Трамп в Twitter.

Для хозяина Белого дома мигрантский вопрос – это козырь при разговоре с демократами. А учитывая, что нью-йоркский террорист прибыл в США по грин-карте, против которой выступает Трамп, да еще и во времена Обамы, думаю, стоит полагать, что Трамп в ближайшее время эту карту разыграет.

А может пойти и дальше, по французскому сценарию. Там, я напомню, с вступлением в силу антитеррористического законодательства ужесточили правила митингов и демонстраций. Учитывая, что петиция за импичмент Трампа, организованная миллиардером Томом Стайером, набрала более миллиона подписей. Плюс серьезный общественный раскол, плюс рекорды по массовым убийствам. Так что вполне вероятно, что Трамп выберет именно этот путь. С другой стороны, может, обойдется: все друг друга попугают и разойдутся (Хэллоуин же). Не считая тех, для кого этот праздник закончился 31 октября на Манхэттене.

Автор Алексей Тимофеев, радио Sputnik

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