Сила бюрократии: Киев придумал, как вернуть Крым

Что написано пером, то не вырубишь топором. Тем более если написано было в каких-нибудь серьезных кабинетах, пусть даже и не очень серьезными чиновниками. Даже если написанное потом отправилось в долгий ящик офисного стола, под сукно или и вовсе в мусорную корзину, оно все равно имеет некую силу. По крайней мере, психологическую. Как минимум, в представлении украинских властей.
Что касается тех самых бюрократических институтов и инстанций, то они как раз могут и поддержать – опять-таки на бумаге – стремления Киева. И представленный в ООН украинский проект резолюции о правах человека в Крыму, который глава МИД Украины Павел Климкин назвал "очень сильным и жестким", – это своеобразный пробный шар, говорят эксперты.
Но у киевских властей свой взгляд на действительность. В поданном ими в комитет Генассамблеи ООН проекте резолюции от России требуют реабилитировать "Меджлис крымско-татарского народа" (экстремистская организация, запрещенная в России), обеспечить обучение на украинском и крымско-татарском языках и допустить международные организации в Крым. Весьма комичные требования, но пойдем по порядку.
Во-первых: "Меджлис" запрещен за экстремизм, сотрудничество с террористическими организациями и возможную причастность к диверсиям.Законе Республики Крым "О функционировании государственных языков Республики Крым и иных языков в Республике Крым". В этом документе прописано, что "государственными языками Республики Крым являются русский, крымско-татарский и украинский языки", что признается и закрепляется "языковое равенство каждого человека" и "право каждого человека на свободный выбор языка общения, образования и интеллектуального творчества". Так чего же требует Украина? А ничего. Это просто еще одно доказательство, что незалежная и понятия не имеет об обстановке и законах в Крыму.
В-третьих: про доступ на полуостров международных организаций уже было сказано выше. Более того, крымские украинцы и татары готовы сами поехать в ООН и рассказать в стихах и красках о своей жизни. Чтобы мировое сообщество знало правду, а не пропаганду Киева или домыслы членов дистанционных мониторинговых миссий.
Но все эти факты, доводы и аргументы – для тех людей, кто хочет знать о реальном положении дел, кто в состоянии здраво и логически мыслить и кто не зациклен на оголтелой русофобии. А украинские власти к таковым не относятся.
Автор Мария Меркулова радио Sputnik
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