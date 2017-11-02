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Сила бюрократии: Киев придумал, как вернуть Крым

14:3402.11.2017
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© РИА Новости / Алексей ПавлишакПерейти в фотобанкСкалы Адалары и вид на город ГурзуфСкалы Адалары и вид на город Гурзуф
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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Украинский проект резолюции ООН о правах человека в Крыму в Киеве назвали "очень сильным и жестким". Может, так оно и есть. Но главное в этом тексте – не стиль, а жанр. Чистого вида "фикш". Совпадения с действительностью – случайны. Да их там и нет.

Что написано пером, то не вырубишь топором. Тем более если написано было в каких-нибудь серьезных кабинетах, пусть даже и не очень серьезными чиновниками. Даже если написанное потом отправилось в долгий ящик офисного стола, под сукно или и вовсе в мусорную корзину, оно все равно имеет некую силу. По крайней мере, психологическую. Как минимум, в представлении украинских властей.

Участники праздничного шествия в День Государственного герба и Государственного флага Республики Крым
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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Политолог о резолюции ООН по Крыму: у Киева есть лишь один повод печалиться
В Киеве составили новый хитро-неумный план по возвращению Крыма. Теперь там решили испробовать силу бюрократии. Перековывают мечи на орала. Незалежная собирается завалить Россию бумажной работой – исками в разнообразных международных судах и инстанциях. Таким образом Украина хочет заставить Москву "заплатить" за полуостров и "облегчить мировому сообществу введение новых санкций против России", рассказал представитель президента Украины в Крыму (а на самом деле – в Киеве) Борис Бабин. А то этому самому мировому – читай западному – сообществу ой как тяжело давалось введение санкций против Москвы! Прямо-таки из-под палки и через силу вводят новые и продлевают старые антироссийские меры. Особенно США. Западу ни причин, ни поводов не надо для того, чтобы очередной черный список или санкционный пакет утвердить. И Украина об этом прекрасно знает.

Что касается тех самых бюрократических институтов и инстанций, то они как раз могут и поддержать – опять-таки на бумаге – стремления Киева. И представленный в ООН украинский проект резолюции о правах человека в Крыму, который глава МИД Украины Павел Климкин назвал "очень сильным и жестким", – это своеобразный пробный шар, говорят эксперты.  

Зал заседаний Совета Безопасности ООН в Нью-Йорк
© РИА Новости / Flickr МИД России
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Депутат от Крыма: своим проектом резолюции Украина дискредитирует ООН
ООН ведь и сама про Крым выражается прямо как Борис Бабин: не бывал, но осуждаю. Около месяца назад мониторинговая миссия всемирной организации обвинила Россию в нарушении прав человека на полуострове. Якобы там зафиксировали "жестокое обращение", "пытки" и даже одну "внесудебную казнь".   Однако все эти страсти эксперты наблюдали издалека: сами признаются, что исследовали ситуацию по опросам и мониторингу с территории Украины. Мол, в Крым они "не имели доступа". А на практике не было у членов миссии желания отправиться на полуостров, а не доступа туда. Так что о состоятельности исследования, доводов и уж тем более выводов говорить даже не приходится.

Но у киевских властей свой взгляд на действительность. В поданном ими в комитет Генассамблеи ООН проекте резолюции от России требуют реабилитировать "Меджлис крымско-татарского народа" (экстремистская организация, запрещенная в России), обеспечить обучение на украинском и крымско-татарском языках и допустить международные организации в Крым. Весьма комичные требования, но пойдем по порядку. 

Во-первых: "Меджлис" запрещен за экстремизм, сотрудничество с террористическими организациями и возможную причастность к диверсиям. 

Прохожие у нарисованной на стене карты Крыма в цветах российского флага в Москве
© AFP 2017 / Vasily Maximov
Мнение: украинский проект резолюции по Крыму — "пробный камень"
Во-вторых: требование обеспечить обучение на украинском и крымско-татарском языках в российском регионе особенно иронично звучит от страны, в которой недавно приняли закон о тотальной украинизации образования. Но дело даже не в этом, а в российском Законе Республики Крым "О функционировании государственных языков Республики Крым и иных языков в Республике Крым". В этом документе прописано, что "государственными языками Республики Крым являются русский, крымско-татарский и украинский языки", что признается и закрепляется "языковое равенство каждого человека" и "право каждого человека на свободный выбор языка общения, образования и интеллектуального творчества".  Так чего же требует Украина? А ничего. Это просто еще одно доказательство, что незалежная и понятия не имеет об обстановке и законах в Крыму. 

В-третьих: про доступ на полуостров международных организаций уже было сказано выше. Более того, крымские украинцы и татары готовы сами поехать в ООН и рассказать в стихах и красках о своей жизни.  Чтобы мировое сообщество знало правду, а не пропаганду Киева или домыслы членов дистанционных мониторинговых миссий.

Но все эти факты, доводы и аргументы – для тех людей, кто хочет знать о реальном положении дел, кто в состоянии здраво и логически мыслить и кто не зациклен на оголтелой русофобии. А украинские власти к таковым не относятся.

Автор Мария Меркулова радио Sputnik

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