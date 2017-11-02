Владимир Путин в Тегеране: горизонтальный мир без оглядки на США

Визит Владимира Путина в Тегеран немецкое издание Deutsch-Türkisches Journal еще до его начала квалифицировало как "поражение американской политики".
В иранском МИДе добавили, что для регионального сотрудничества "не требуется одобрения США" и "никто не обращает внимания на риторику американцев". И это не подлежащий сомнению факт. Вертикально интегрированный мир, в котором есть один "главный", так сказать "большой босс", и много его второстепенных и третьестепенных подопечных – иллюзия, которой себя по старинке тешут некоторые то ли "орлы", то "ястребы" в Вашингтоне. Мир полон горизонтальной интеграции, в которой все меньше места амбициозному, самовлюбленному и порой агрессивному "самоназначенцу". Саммит глав государств России, Ирана и Азербайджана ровно это и продемонстрировал. Одна из ключевых тем, о которой говорили Владимир Путин, Хасан Роухани и Ильхам Алиев – транспортный коридор "Север – Юг" и его железнодорожная составляющая: западная ветвь. В реализации проекта участвуют три страны, а сам коридор протяженностью более семи тысяч километров, как хорошо известно, свяжет Китай и Индию с Европой. В прибытке – каждый в своем – останутся все. За исключением США. Им там нет места. А стало быть, подобные горизонтальные связи представляют опасность, с которой, впрочем, американская сторона ничего не в силах сделать.
Наверняка нет. США было бы гораздо комфортней, если бы Москва, Баку и Тегеран конкурировали друг с другом в энергетике. Лучше всего, если бы жестко. А американская сторона тем временем поступательно становилась, согласно риторике ее лидеров, "энергетической державой номер один" и завоевывала бы, в частности, европейский рынок, вытесняя оттуда "лишних". Но здесь, увы для американцев, есть одно большое препятствие – фактическое отсутствие того самого вертикально интегрированного мира с четко распределенными ролями, в котором на сцене есть одно главное действующее лицо, а остальные – массовка.
Наконец, "ядерная сделка" с Ираном. Москва заявляла и заявляет, что будет ее поддерживать, тогда как США готовы из нее выйти, по сути, разрушив важнейшие договоренности в сфере глобальной безопасности, к которым их участники шли долгие годы. И это никак не назовешь "позитивной повесткой" Вашингтона. Роухани в Тегеране отметил конструктивную роль России в решении иранской ядерной проблемы.
И еще: в заявлениях лидеров в Тегеране не раз звучало, что взаимодействие их стран основано на принципах открытости, дружбы и добрососедства. Казалось бы, такие человеческие и даже подзабытые термины, когда речь идет о международных отношениях в современном мире. Такие слова зачастую принято считать демагогией и подвергать язвительной критике. Но подобные критиканы – это и есть главные противники горизонтального мироустройства, у которых давно сформирована своя четкая схема большой политики, в которую просто не укладываются современные реалии. Их время постепенно уходит, но проблема в том, что они обладают большими ресурсами и не умеют проигрывать благородно.
Автор Илья Харламов, радио Sputnik
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