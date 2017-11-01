Роковые рюкзаки. Семейство Аваковых "взяли на мушку"

Закупка тактических рюкзаков для украинской армии грозит стать проклятием семьи министра внутренних дел Украины. Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) подозревают, что в результате поставок вышеуказанного инвентаря в карманы победителей тендера перекочевало около полумиллиона долларов бюджетных денег. В рамках расследования этого дела было арестовано три человека, в их компании оказался и сын главы МВД Арсена Авакова Александр. Несложно себе вообразить, что тут началось.
В том, что дело политическое и заказное, уверены и подчиненные Арсена Авакова. Украинская пресса поговаривает, что задержание Александра обернулось серьезным скандалом между министром внутренних дел и президентом. Дескать, Петру Порошенко даже пришлось орать, доказывая свою непричастность к расследованию.
Арест сына высокопоставленного чиновника, разумеется, стал пристальным объектом обсуждения в соцсетях. Вот тут уж пользователи развлеклись от души. Одни считают, что дело действительно политическое и это очередная разборка между Аваковым и Порошенко. Другие уверены, что это вмешательство США. Мол, таким образом Вашингтон дает понять зарвавшемуся "ястребу", что у них есть, чем на него надавить, если хвост не прижмет и крылья не сложит. Есть и откровенный скепсис на предмет того, действительно ли Аваков-младший участвовал в этих махинациях. Ведь он, дескать, простой мажор и все, на что он способен – это транжирить папины деньги, а не "зарабатывать" их путем проворачивания мошеннических схем. А некоторые поинтересовались, дождутся ли они момента, когда НАБУ заявится с обысками к Петру Порошенко. Другие уже откровенно обсуждают, кто может сменить Арсена Авакова в кресле министра внутренних дел.
Автор Дарья Чередник, радио Sputnik
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