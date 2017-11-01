Роковые рюкзаки. Семейство Аваковых "взяли на мушку"

Говорят, что задержание сына Арсена Авакова обернулось скандалом между министром и президентом. Якобы Петру Порошенко даже пришлось кричать, доказывая свою непричастность. Может, оно и так. Но охрану с правительственного квартала Аваков все же снял.

Закупка тактических рюкзаков для украинской армии грозит стать проклятием семьи министра внутренних дел Украины. Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) подозревают, что в результате поставок вышеуказанного инвентаря в карманы победителей тендера перекочевало около полумиллиона долларов бюджетных денег. В рамках расследования этого дела было арестовано три человека, в их компании оказался и сын главы МВД Арсена Авакова Александр. Несложно себе вообразить, что тут началось.

Сам героический папа считает дело в отношении сына попыткой давления на отца . Обещает доказать свою и его невиновность и выдержать под всем этим напором. Партия "Народный фронт" расследование окрестила политическим и направленным против одного из своих лидеров. Посему "фронтовики" тут же обратились к послам "Большой семерки" и попросили их дать свою оценку происходящему.

В том, что дело политическое и заказное, уверены и подчиненные Арсена Авакова. Украинская пресса поговаривает, что задержание Александра обернулось серьезным скандалом между министром внутренних дел и президентом. Дескать, Петру Порошенко даже пришлось орать, доказывая свою непричастность к расследованию.

Арест сына высокопоставленного чиновника, разумеется, стал пристальным объектом обсуждения в соцсетях. Вот тут уж пользователи развлеклись от души. Одни считают, что дело действительно политическое и это очередная разборка между Аваковым и Порошенко. Другие уверены, что это вмешательство США. Мол, таким образом Вашингтон дает понять зарвавшемуся "ястребу", что у них есть, чем на него надавить, если хвост не прижмет и крылья не сложит. Есть и откровенный скепсис на предмет того, действительно ли Аваков-младший участвовал в этих махинациях. Ведь он, дескать, простой мажор и все, на что он способен – это транжирить папины деньги, а не "зарабатывать" их путем проворачивания мошеннических схем. А некоторые поинтересовались, дождутся ли они момента, когда НАБУ заявится с обысками к Петру Порошенко. Другие уже откровенно обсуждают, кто может сменить Арсена Авакова в кресле министра внутренних дел.

Пока рядовые граждане используют соцсети для тренировки остроумия, политики делают свои заявления. Там же, в своих аккаунтах. Депутат Верховной рады от партии "Батькивщина" Игорь Луценко потребовал отстранить Арсена Авакова от занимаемой должности до прояснения обстоятельств. А тем временем сам министр, случайно или не очень, снял охрану с правительственного квартала, где продолжают митинговать сторонники мятежного буревестника Михаила Саакашвили. Как бы ненароком дав понять президенту и депутатам, в чьих руках их безопасность. Думаю, еще есть время сбегать за попкорном, чтобы было не скучно досматривать эту затянувшуюся мыльную оперу.

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

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