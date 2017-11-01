Страна немых: Молдавию лишили дара речи

Все-таки не зря говорят, что государство – как человек. У иного и глава есть, и руки-ноги, то есть министры, целы, а все совсем через другое место делает. В Молдавии это место – конституционный суд. Последняя инстанция. Все через него. Пару недель назад он по требованию правящей коалиции отключил голову. По сути, лишил президента Додона подписи. А накануне уже и отнял у страны язык. Сбылась мечта проевропейского альянса. В нем же так хотели, чтобы эта страна наконец замолчала.
А для тех, кто станет спорить все-таки по-молдавски, есть ссылка. На декларацию независимости. Где-то там между ее строк они и вычитали, что перевод – это не трудность. Чик – и язык уже не символ национальный идентичности и культуры, а орган, которым лижут. В этом, между прочим, есть своя румыноунианисткая логика. Язык же дан человеку, чтобы скрывать свои мысли. А коль молдаване и не думают скрывать свое негативное отношение к ЕС и НАТО вообще и к Бухаресту с его наместниками в Кишиневе – в частности, то зачем им язык.
Если же по сути, то молдавский и румынский – это как в анекдоте: "пива нет" и "пива нет!". Вроде бы, одно и то же, но – как сказать. Правда, что касается первичности, то Молдавское княжество со своим молдавским языком возникло в 1359 году, когда ни Румынии, ни румын здесь не было и в помине. Их здесь и сейчас не так много, но среди тех, кто ничего не решает. То есть, простых людей. На конституционный суд они никакого влияния не имеют. А тот, если поступит соответствующий запрос на правильном румынском языке, так же легко и без всяких референдумов переправит Молдавию в Румынию и назовет своей столицей Бухарест.
Впрочем, и даже это еще не значит, что страна совсем утратила дар речи. В следующем году парламентские выборы. И она непременно вспомнит, и что "рабы – немы, а мы – не рабы", и что галочка в избирательных бюллетенях на всех языках читается и считается одинаково. Как и пустое место в графе тех, кто все равно ничего не поймет.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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