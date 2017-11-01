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Мысль биоматериальна, или Зачем США понадобились наши ноги

15:4801.11.2017
(обновлено: 15:49 01.11.2017)
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© AP Photo / David GoldmanГерметичный пакет для работы с биологически активными материаламиГерметичный пакет для работы с биологически активными материалами
© AP Photo / David Goldman
Собрали американцы наш биоматериал? Ну и хорошо. Может, им полезно узнать, почему наш аппарат такой опорно-двигательный. И они, наконец, поймут, что как бы на него ни давили, он всегда найдет точку опоры. А потом как двинет.

Ничего личного. Пентагон просто нуждается в биоматериале россиян для изучения опорно-двигательного аппарата, сообщил представитель командования ВВС США Бо Дауни. И никакой преднамеренности. Им нужны были образцы РНК и синовиальной оболочки, вырабатывающей необходимую для работы суставов жидкость. Но они же не виноваты, что их почему-то доставили именно из России. А то, что потом и второй раз – так это для "целостности исследования, а не происхождения". В молекулярном центре 59-й медицинской авиагруппы этим занимаются исключительно для выявления различных биомаркеров, связанных с травмами. Только и всего. 

Штаб-квартира Министерства обороны США
CC BY 2.0 / La Citta Vita / Пентагон
Эксперт о сборе в США биоматериала россиян: Пентагон – не академия наук
А вы что подумали? – должен был переспросить Дауни. "Биологическое оружие? Глупости какие. Кстати, с помощью ПРО в Европе мы от Ирана защищаемся. У поляков спросите. А в Сирии с террористами воюем. Они подтвердят", – мог выложить он сразу весь набор аргументов. Хотя это было бы уже лишним. И так успокоил. Они же думают, что и у нас все рассуждают, как "дауни". Пентагон исследует наши ноги и хочет разложить нас на молекулы. Что ж тут страшного-то?  Обычное дело. А кого им еще исследовать? Шведы гнутся, французы едва уносят ноги, немцы драпают, украинцы скачут. Спартанцы закончились. И только мы плечом к плечу врастаем в землю тут. 

Кстати, а почему они не анализируют наши плечи? У нас, если что, именно оттуда руки растут. А еще вместо сердца – пламенный мотор. И ведь Путин же никого конкретно не обвинял, когда заявлял о том, что по всей России и по разным ее этносам некие НКО целенаправленно и профессионально собирают биологический материал. Можно же было на кого угодно подумать. Нет, – сказал Дауни, – это мы. Кому же еще придет в голову испить до дна эту коленную чашечку противостояния. В общем, в  лабораторию сустав отправится. Навру с три короба – пусть удивляются, –подумал бы он, если бы знал, какой бывает ирония судьбы. 

Cолдаты США на военных учениях Saber Strike в Оржише, Польша. 16 июня 2017
© AFP 2017
Учебник ненависти. Пентагон учит делать из России "военного врага"
Они с радостью не трогали бы нас за коленки, если бы у них получилось сразу вынуть из нас душу. Но поскольку до нее не добраться, хочется понять хотя бы, на чем она держится. Ведь если не удается выбить почву из-под ног, надо попытаться выбить ноги. Конечно, можно допустить, что их действительно интересует наше здоровье. Можно поверить, что тот первый, кто решил начать биосбор в России, оказался здесь случайно. Крутанул глобус, ткнул пальцем – и надо же, попал. Можно понять, почему колени собственных граждан им показались какими-то дрожащими. 

И даже к участию в этом деле ВВС вопросов нет. Одна нога здесь – другая там, это же по их части. Тем более, если другая тоже должна быть здесь. Но Пентагон в белых халатах… Ничего кроме доктора Зло или патологоанатома ассоциативный ряд не подсказывает. Впрочем, может, им полезно узнать, почему наш аппарат такой опорно-двигательный. И они, наконец, поймут: что бы ему ни делали, как бы на него ни давили, он всегда найдет точку опоры, а потом как двинет.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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