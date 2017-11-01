"Что случилось, я свидетель". Киев предупреждал США о "коварстве РФ"

В Киеве заранее знали, что Россия будет использовать соцсети для очернения всего самого лучшего. Например, идеалов "евромайдана". Разве это не доказывает вмешательство Москвы в американские выборы? В руководстве соцсетей считают, что нет.

Киев предупреждал о российской "кампании по дезинформации" еще до того, как это стало мейнстримом. В 2015 году правительство сообщило об этом руководству компании Facebook и американским чиновникам, утверждает замглавы администрации президента Украины Дмитрий Шимкив.

Правда, в Facebook говорят, что такого не было, а американские чиновники и сами кого хочешь предупредят, так что подтвердить это заявление не представляется возможным. Может быть, имелось в виду, что кто-то из украинского руководства, как это там принято, опубликовал в соцсети призыв бороться с Россией. Но он, должно быть, затерялся в тысячах подобных.

Понятно, что Киеву просто необходимо быть в центре всех мировых событий. Но мир почему-то не крутится вокруг Украины, поэтому приходится изворачиваться, мудрить и изобретать новости типа "а мы говорили". Хотя Киев и Вашингтон, говоря о России, имеют в виду совершенно разные вещи – это отмечают и в том же Facebook.

Украине не нравилось, что российские пользователи писали во времена Майдана. А американские СМИ продолжают обвинять Россию в том, что она якобы влияла на выборы в США с помощью соцсетей, хотя доказать ничего, естественно, не могут.

К тому же компания Google в рамках этого дела уже признает, что субъекты, связанные с российскими властями, не нарушали правил.

А Twitter сообщает, что связанные с Россией аккаунты, которые генерировали контент к выборам, составляли всего 0,012% всех учетных записей соцсети.

Но если ничего не нашли, то это не значит, что можно на этом остановиться. Facebook, Twitter и Google пообещали продолжить расследования . В общем, выглядят все эти заявления так, будто компании запуганы властями США, считают в российском МИДе

А украинских чиновников и запугивать не надо. Они сами рады как угодно свидетельствовать против России по любому вопросу. Даже вспомнить то, чего никогда и не было.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik