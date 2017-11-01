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Не стесняйся – мы здесь проездом: солдаты НАТО неподсудны в Черногории

14:3101.11.2017
(обновлено: 14:35 01.11.2017)
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© Flickr / DoD photo by Spc. Lorenzo Ware, U.S. ArmyВоеннослужащие Черногории и США во время совместных ученийВоеннослужащие Черногории и США во время совместных учений
© Flickr / DoD photo by Spc. Lorenzo Ware, U.S. Army
Подгорица приняла закон о судебном иммунитете для солдат НАТО. Это означает, что ответственность за любые проступки – в том числе за "уголовку" и тяжкие преступления – военные альянса будут нести перед направившим их на службу государством.

Чувствуйте себя как дома, но помните, что вы в гостях. Хотя представления о том, как надо вести себя в гостях, сильно разнятся. Вот, например, солдаты НАТО в целом и США в частности уверены, что на чужой (хоть и союзнической) территории можно творить все что угодно – от пьяных драк и отправления нужды в неположенных местах до тяжких преступлений: изнасилований и смертельных ДТП. Все это и многое другое бравые бойцы Североатлантического блока позволяли себе и в странах Прибалтики – Латвии и Литве, и в Японии – в префектуре Окинава, где находится уже печально известная база США, и много где еще. Теперь вот получат новый плацдарм для маневров и поле для сомнительных и даже криминальных развлечений  – Черногорию.

Премьер-министр Черногории Душко Маркович и генсек НАТО Йенс Столтенберг
© Flickr / NATO
Мнение: принятие в НАТО Черногории – это для альянса "задел на будущее"

Подгорица приняла закон о привилегиях для солдат НАТО. Это означает, что военные альянса оказываются неподсудны в стране: ответственность за любые проступки – в том числе за "уголовку" и тяжкие преступления – они будут нести перед направившим их на службу государством. То есть фактически не будут, потому что хоть и "сукин сын, но это наш сукин сын". Максимум – пожурят, в другую страну переведут или на родину вернут. В крайнем случае – дадут справку, что, мол, травма психологическая от тяжкой службы место имеет и лечить надо человека, а не судить. Разумеется, людей с неконтролируемой агрессией, насильников и убийц нужно лечить. Явно же, что они больны. На всю голову. Потому что адекватными людьми в общепринятом смысле их не назовешь.

А если парни в натовских погонах финансовый урон какой-нибудь нанесут, то и тут есть страховка. Страны блока соглашаются с тем, что претендовать на компенсацию материального ущерба они права никакого не имеют. Бей посуду, я плачу.

Протест против вступления Черногории в НАТО в Подгорице
© AP Photo / Risto Bozovic
29-е колесо в телеге. Черногория официально стала членом НАТО

В Минобороны Черногории говорят, что такие соглашения подписали все члены альянса, и ничего особенного в этом нет. С этим, однако, не согласен журналист черногорской газеты "Дан" Марко Вешович. Страна может столкнуться "с ситуацией, когда солдат НАТО совершит убийство или иное преступление, но все это будет объясняться выполнением служебных обязанностей или целей, определенных Североатлантическим договором, и никто не будет нести за это ответственности", – рассказал он в интервью Sputnik. Но кто знает? Может, через много лет, когда черногорцы, как японцы, хлебнут горя, они тоже скромно заговорят о некотором пересмотре статуса залетных молодчиков в форме?

Но Япония очень долго терпела и многое стерпела. Хватит ли терпения у народа Черногории? Большой вопрос. Ведь страна по-прежнему расколота по вопросу вступления в НАТО, а референдума никто не проводил и мнение населения власти не спросили. Как и по поводу нового закона о статусе сил альянса. А следовало бы, рассказал Марко Вешович в беседе со Sputnik: "Мы сегодня – свидетели акта правового и политического насилия. Полагаю, большинство здравомыслящих граждан Черногории никогда не согласились бы на подписание такого рода законов, при этом – в усеченном парламенте, который уже длительное время бойкотирует оппозиция".

И самое главное: каковы плюсы от присутствия военных дебоширов и преступников? Вопрос риторический. Мнимая защита от мифической российской угрозы? Не так страшен черт, как выходки солдат НАТО, и вечно под таким предлогом размещать контингент не получится. А пока от этого контингента сплошной вред – и никакой пользы.

Автор Мария Меркулова, радио Sputnik

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