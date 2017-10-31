История криминальной Украины: американская версия

Свои злодеяния подозреваемый творил на Украине во времена, когда президентом этой страны была Юлия Тимошенко, сообщили американские пинкертоны. И всем все стало ясно. В том числе и в Киеве. Там даже новое уголовное дело открыли – на всякий случай.

Расследование в отношении экс-главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта обрастает все более странными и неожиданными подробностями. В своем докладе спецслужбы США утверждают, что лоббированием интересов Украины он занимался в период президентства в незалежной Юлии Тимошенко. Как могли разведчики допустить в столь серьезном документе такую ошибку, представить сложно. Возможен, конечно, вариант, что им лучше знать, кто был президентом Украины до Януковича. Но тогда возникает ощущение, что мы все, включая и Юлию Владимировну, что-то пропустили. Видимо, абсолютно всем срочно придется заполнять пробелы в памяти, а в учебники истории и в разные энциклопедии вносить исправления. Не могли же американские специалисты в обвинительном документе против Пола Манафорта допустить такой промах.

Как на Украине отнеслись к правкам в их истории, пока не известно, да и не до того в незалежной. Там собственная батальная картина вокруг Манафорта разворачивается. Снова извлекли из долгого ящика дело о "черной кассе" Партии регионов . В "амбарных книгах" регионалов, которыми в свое время козыряло Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), значится и фамилия Манафорта. Дескать, за то, что он работал политтехнологом Виктора Януковича, ему заплатили около двенадцати миллионов долларов, за что американец и расписался. Появились эти тетрадки в разгар предвыборной гонки в США. Киев изо всех сил тогда старался подыграть Хиллари Клинтон и уход с должности руководителя штаба Дональда Трампа расценил как неоспоримую и значимую помощь своему кандидату. После победы Дональда Трампа дело с гонорарами Пола Манафорта было замято. А прокуратура и вовсе заявила, что никаких подписей не было и доказательств никаких не нашлось

Теперь же, когда в США против Манафорта открыли дело, и у украинских следователей открылось второе дыхание. Генпрокуратура заявляет о расследовании сразу двух дел в отношении американского политтехнолога и рассчитывает на содействие коллег из-за океана.

Кстати, еще раньше та же Генпрокуратура завела уголовное дело против Национального антикоррупционного бюро. Дескать, НАБУ, раскрыв содержание пресловутой "амбарной книги", в которой фигурировало имя Манафорта, вмешалось в выборы в США. Ни много ни мало. И из-за этого пострадали взаимоотношения Киева и Вашингтона, что тут же сказалось на денежном довольствии Украины в виде сокращения финансирования почти на семьдесят процентов. Сдается мне, что это дело тоже закрывать не будут, а отложат. Так, в качестве подстраховки – вдруг в США Пола Манафорта оправдают…

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

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