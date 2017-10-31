Сыграть в могилу, или Как Британия решила "горбатых" исправить

Чтобы на родине встретили как героев, нужно вернуться туда террористами. Такой вывод сделает любой, кто прочитает британскую программу адаптации к жизни мирной после трудов ратных сынов блудных. Британцев, сражавшихся на стороне ИГ*.

Если исходить из того, что горбатого могила исправит, то можно сказать, что власти Соединенного Королевства именно в нее и решили сыграть. В смысле, как они думают, похоронить все мечты британских джихадистов о "мировом халифате". Тысяч двадцать подданных Ее Величества, как ожидается, вернутся домой со службы "Исламскому государству"*. И для каждого здесь найдется не только доброе слово. Оно-то как раз звучит совсем не по-доброму. "Операция "Сдерживание"". Так назвали правительственную программу по адаптации к мирной жизни после "трудов ратных" "сынов блудных". Но "сдерживать" их собираются любовью и лаской.

Со следующего года боевики, так и не снискавшие лавров с ИГ*, на британской родине своей смогут рассчитывать на бесплатное жилье, социальные пособия, помощь психиатров и содействие в трудоустройстве. К этому набору не хватает только камуфляжа и оружия. А так – полная и безоговорочная реабилитация. Такие привилегии в общей сложности обойдутся казне в 900 миллионов фунтов стерлингов. Но это стоит того.

По оценкам местных СМИ, это лучшее, что придумали в Лондоне после сезона весенне-летних терактов. То есть, решили перекупить экстремистов. Иначе говоря, создать им тепличные условия, чтоб неповадно было.

Эксперты по антитеррору в шоке. "Вы не можете просто так приобрести лояльность боевиков", – говорят одни. "Это выглядит, как попытка наградить людей за то, что они будут угрожать нам терактами", – еще конкретней выражаются другие. "Единственный метод сдерживания джихадистов – их уничтожение", – твердят третьи. Бла, бла, бла, – презрительно пересказывают друг другу контраргументы критиков авторы программы внедрения исламистов в общество. В принципе, ее же можно и так назвать.

Хотя правительственные "гуманисты" полагают, что все под контролем. Разнежится злодей на халяве, одомашнится и подумает: "сдался мне этот псевдохалифат, если меня и здесь неплохо кормят". Действительно, свои же люди. Ну, держали они в страхе Сирию, ну, руки по локоть в крови. Не убивать же их за это. Тем более, так от этих русских ВКС натерпелись. Да, не без греха. Но, если их почистить, отмыть, побрить, причесать и денег дать, их не отличишь от обычных граждан. Более того, они легко затеряются среди них. Как Салман Абеди на "Манчестер Арене". Значит, и с трудоустройством проблем не будет. Хотя бы один раз. Например, водителем внедорожника.

А что касается борьбы с ИГ*, то МВД ее очень даже активизировало. Готовит жесткие поправки в законодательство, согласно которым даже за просмотр экстремистских сайтов могут лишить свободы на 15 лет. И нечего удивляться, что самих экстремистов этой свободой награждают в ассортименте. Они же такие сайты не смотрят. Как говорится, что они там не видели. Да и мирным британцам теперь этот контент изучать тоже совсем не обязательно. Они совершенно легально могут прочитать правительственную программу "Сдерживание" и сделать те же самые выводы. Чтобы на родине их встретили, как героев, нужно вернуться туда террористами.

* террористическая группировка, запрещенная в России

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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