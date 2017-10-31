РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

"Не доверяете? Заставим". США по-своему поняли Минские соглашения

14:1931.10.2017
(обновлено: 14:20 31.10.2017)
011911
© РИА Новости / Дэн ЛевиПерейти в фотобанкЖитель ДНР с флагомЖитель ДНР с флагом
© РИА Новости / Дэн Леви
Перейти в фотобанк
Если бы даже спецпредставитель США Курт Волкер и хотел бы помочь в решении конфликта на Донбассе – не факт, что смог бы. Несмотря на свой статус, он, кажется, не очень понимает, чем недоволен Донбасс, и что это за соглашения, которые надо выполнять.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер приехал в Киев посмотреть, что же это он из себя представляет. И начал поражать общественность странными идеями. Например, предложил не обсуждать ничего с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.  В частности, не согласовывать с ними мандат миротворческой миссии ООН в Донбассе.  Которая, по мнению Волкера, поможет продвинуться в выполнении Минских соглашений. 

Сотрудники газовой службы ликвидируют последствия обстрела многоквартирного жилого дома в городе Ясиноватая Донецкой области. 15 марта 2017
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Мнение: Волкер создает трудности для урегулирования конфликта на Украине
Конечно, поможет – об этом не раз говорили и в Москве. Но только в том случае, если миротворцы займутся ситуацией на линии разграничения сторон. США же считают, что миссию нужно распространить по всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. И только так, уверен Волкер, можно разорвать порочный круг дискуссии "что сначала –безопасность или политические шаги?".  Проблемы ведь отчего – между сторонами конфликта, Киевом с одной стороны, и ДНР и ЛНР с другой, нет доверия, уверен американский спецпредставитель.

Собственно, это условие задачи дано изначально, из-за этого и начались проблемы. Ведь было бы доверие – не было бы конфликта. А насильственное введение в регион миротворцев и отказ от дискуссии с Донбассом вряд ли заставят Донецк и Луганск броситься в распростертые объятия Киева, который, к тому же, и распростирать ничего не собирается.

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в Киеве, Украина. 28 октября 2017
© AFP 2017
Политолог: США опять делают Украину своей "любимой женой"
Как заметили в Донбассе, визит Волкера почему-то сопровождается усилением интенсивности обстрелов со стороны ВСУ. Так что, пока спецпредставитель США занимается этой ситуацией, улучшения, наверное, ждать и не стоит. Ведь даже если бы он и хотел помочь, не факт, что смог бы – несмотря на свой статус, Волкер, кажется, не очень понимает, чем недоволен Донбасс, что это за соглашения, которые надо выполнять, и где находится Минск.

Ведь если бы он посмотрел на документ, который согласовали в том самом Минске, он бы наверняка заметил там подписи представителей не только России, Украины и ОБСЕ, но и ДНР и ЛНР. И вот если бы он это увидел, то уже не смог бы сказать, что народные республики не участвовали в заключении соглашений, и значит, не о чем с ними и говорить.

В руководстве ДНР и ЛНР собираются выслать американскому спецпредставителю копии документов. И обещают принимать участие в переговорах по мирному урегулированию, хочет этого Волкер, или нет.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

 

 


Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена