"Не доверяете? Заставим". США по-своему поняли Минские соглашения

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер приехал в Киев посмотреть, что же это он из себя представляет. И начал поражать общественность странными идеями. Например, предложил не обсуждать ничего с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. В частности, не согласовывать с ними мандат миротворческой миссии ООН в Донбассе. Которая, по мнению Волкера, поможет продвинуться в выполнении Минских соглашений.
Собственно, это условие задачи дано изначально, из-за этого и начались проблемы. Ведь было бы доверие – не было бы конфликта. А насильственное введение в регион миротворцев и отказ от дискуссии с Донбассом вряд ли заставят Донецк и Луганск броситься в распростертые объятия Киева, который, к тому же, и распростирать ничего не собирается.
Ведь если бы он посмотрел на документ, который согласовали в том самом Минске, он бы наверняка заметил там подписи представителей не только России, Украины и ОБСЕ, но и ДНР и ЛНР. И вот если бы он это увидел, то уже не смог бы сказать, что народные республики не участвовали в заключении соглашений, и значит, не о чем с ними и говорить.
В руководстве ДНР и ЛНР собираются выслать американскому спецпредставителю копии документов. И обещают принимать участие в переговорах по мирному урегулированию, хочет этого Волкер, или нет.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
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