"Не доверяете? Заставим". США по-своему поняли Минские соглашения

Если бы даже спецпредставитель США Курт Волкер и хотел бы помочь в решении конфликта на Донбассе – не факт, что смог бы. Несмотря на свой статус, он, кажется, не очень понимает, чем недоволен Донбасс, и что это за соглашения, которые надо выполнять.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер приехал в Киев посмотреть, что же это он из себя представляет. И начал поражать общественность странными идеями. Например, предложил не обсуждать ничего с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. В частности, не согласовывать с ними мандат миротворческой миссии ООН в Донбассе. Которая, по мнению Волкера, поможет продвинуться в выполнении Минских соглашений.

Конечно, поможет – об этом не раз говорили и в Москве. Но только в том случае, если миротворцы займутся ситуацией на линии разграничения сторон. США же считают, что миссию нужно распространить по всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. И только так, уверен Волкер, можно разорвать порочный круг дискуссии "что сначала –безопасность или политические шаги?". Проблемы ведь отчего – между сторонами конфликта, Киевом с одной стороны, и ДНР и ЛНР с другой, нет доверия, уверен американский спецпредставитель.

Собственно, это условие задачи дано изначально, из-за этого и начались проблемы. Ведь было бы доверие – не было бы конфликта. А насильственное введение в регион миротворцев и отказ от дискуссии с Донбассом вряд ли заставят Донецк и Луганск броситься в распростертые объятия Киева, который, к тому же, и распростирать ничего не собирается.

Как заметили в Донбассе, визит Волкера почему-то сопровождается усилением интенсивности обстрелов со стороны ВСУ. Так что, пока спецпредставитель США занимается этой ситуацией, улучшения, наверное, ждать и не стоит. Ведь даже если бы он и хотел помочь, не факт, что смог бы – несмотря на свой статус, Волкер, кажется, не очень понимает, чем недоволен Донбасс, что это за соглашения, которые надо выполнять, и где находится Минск.

Ведь если бы он посмотрел на документ, который согласовали в том самом Минске, он бы наверняка заметил там подписи представителей не только России, Украины и ОБСЕ, но и ДНР и ЛНР. И вот если бы он это увидел, то уже не смог бы сказать, что народные республики не участвовали в заключении соглашений, и значит, не о чем с ними и говорить.

В руководстве ДНР и ЛНР собираются выслать американскому спецпредставителю копии документов. И обещают принимать участие в переговорах по мирному урегулированию, хочет этого Волкер, или нет.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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