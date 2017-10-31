Новая "глобальная война" с терроризмом – на подходе. Судя по Тиллерсону

Отправляя свои войска в другие страны, США обычно не обременяли себя дотошным соблюдением формальных процедур. Но теперь вдруг об этих процедурах вспомнили. К чему бы это?

Госсекретарь Рекс Тиллерсон призывает конгресс разрешить использовать военную силу против террористов во всем мире. По его мнению, новое разрешение на использование военной силы не должно быть ограничено с географической точки зрения. Дескать, враг не уважает границы и не ограничивает себя их соблюдением. Ну и мы тогда тоже. Получается, по мысли Тиллерсона, что Вашингтон должен действовать так же, как и террористы того же ИГ*. А если враг еще при этом совершает теракты, то по логике госсекретаря, и США тоже должны этим заниматься? В общем, странные какие-то разъяснения дал Тиллерсон на слушаниях в сенате…

А еще если учесть, что у американских политиков с географией плохо, то тут впору начинать серьезно беспокоиться…

Но это было только начало. Госсекретарь также заявил, что американские войска будут оставаться в Ираке до полной победы над ИГ*. Мы находимся там по приглашению иракского правительства, подчеркнул Тиллерсон. При этом он не уточнил, по чьему приглашению американцы находятся в Сирии, отметив лишь, что США "не стремятся вести боевые действия" в Сирии против правительственных войск. Госсекретарь также отметил, что Белый дом не просит у конгресса права действовать против Башара Асада, но может обратиться к законодателям с такой просьбой.

Получается так: американцы не ограничивают себя не только с географической точки зрения, но и с точки зрения международного права. Багдад дал разрешение на размещение американских войск – ну и хорошо. А Сирия не дала – ну и черт с ней! Мы и без всяких разрешений обойдемся. Война с террористами не имеет границ! Что нам государственная граница Сирии!..

А тогда, собственно, для кого все эти заявления Тиллерсона? В американском сенате уже давно не признают никаких границ. А, скажем, Маккейн и вовсе берега попутал, как сейчас говорят. Для России? Так она все равно не верит ни единому американскому заявлению по Сирии. И правильно: потому что любой спич Белого дома по Сирии можно трактовать даже не двояко, а трояко. А в итоге – сплошное вранье на потеху журналистам и американскому электорату.

Теперь о войне с террористами ИГ* до победного конца. В министерстве обороны России есть на этот счет мнение, что американцы вообще не борются с террористами, а лишь демонстрируют доверчивым обывателям всего мира вид кипучей деятельности. И это похоже на правду. И не потому, что это наши военные сказали, а потому, что это подтверждается фактами. Например, за два года участия России в военной операции в Сирии освобождено от ИГ* более 90% территории страны. А какую территорию освободили американцы в Ираке с 2003 года? В 2011 году они вроде бы закончили войну в Ираке. Официально. А почему же тогда война по факту продолжается и по сей день? Может, потому, что террористы не в курсе – американских газет не читают и TV не смотрят?.. Впрочем, это уже про другую войну – информационную.

*террористическая группировка, запрещенная в России

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!