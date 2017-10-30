Новоявленные Ванги. На Украине в разгаре необъявленный конкурс предсказаний

После победы так называемого "Майдана незалежности" на Украине стали очень популярны экстрасенсы, гадалки и ясновидящие всех мастей. Местные СМИ так часто ссылаются на предсказания доморощенных Ванг, что новоявленные украинские стратеги решили, что и они в состоянии делать сенсационные прогнозы. Тем более что главный вопрос один: когда Крым и Донбасс вернутся в ласковые объятья Украины.
Тут, по мнению Власенко, главное – создать для их жителей условия, при которых они будут вынуждены попроситься обратно. Разумеется, после того, как крымчане проведут новый референдум и приползут на коленях с прошением о возвращении, они понесут ответственность за свои поступки. Но Украина милостива, после приведения в исполнение назначенного сурового и справедливого наказания всех простит и примет назад. Сильно сомневаюсь, что после таких предложений у кого-то в Крыму или Донбассе возникнет мысль о возвращении.
Ну а пока украинские военные и, так сказать, эксперты видят свои сны о возвращении Крыма и Донбасса, и уповают на непонятные гены, оба региона продолжают жить своей жизнью. Крым встречает туристов, поднимает сельское хозяйство и виноделие. А в Донбассе восстанавливают и запускают предприятия и открывают новые школы и музеи. И чем больше будет там сделано, тем меньше у Киева останется шансов на возвращение самопровозглашенных республик Донбасса. А вопрос "гражданства" Крыма закрыт и обсуждению не подлежит.
Автор Дарья Чередник, радио Sputnik
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