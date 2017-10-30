Новоявленные Ванги. На Украине в разгаре необъявленный конкурс предсказаний

На Украине никак не наберутся сил признать, что Крым вновь стал российским – и уже навсегда. Как и упорно не желают понять, почему восстал Донбасс. И этот сон разума, как и полагается, рождает удивительные идеи.

После победы так называемого "Майдана незалежности" на Украине стали очень популярны экстрасенсы, гадалки и ясновидящие всех мастей. Местные СМИ так часто ссылаются на предсказания доморощенных Ванг, что новоявленные украинские стратеги решили, что и они в состоянии делать сенсационные прогнозы. Тем более что главный вопрос один: когда Крым и Донбасс вернутся в ласковые объятья Украины.

Полковник ВСУ, он же командир батальона "Донбасс" Вячеслав Власенко, он же "Филин" поделился с журналистами своими собственными предположениями. Основанными, между прочим, на вещем сне. По его "данным", Донбасс вернется лет через десять. А вот возвращения Крыма придется подождать лет двадцать пять

Тут, по мнению Власенко, главное – создать для их жителей условия, при которых они будут вынуждены попроситься обратно. Разумеется, после того, как крымчане проведут новый референдум и приползут на коленях с прошением о возвращении, они понесут ответственность за свои поступки. Но Украина милостива, после приведения в исполнение назначенного сурового и справедливого наказания всех простит и примет назад. Сильно сомневаюсь, что после таких предложений у кого-то в Крыму или Донбассе возникнет мысль о возвращении.

Впрочем, и на Украине не всех устраивает "провидческий" план командира батальона "Донбасс". Вернуть Донбасс и Крым можно быстрее, уверен командир пятого отдельного батальона "Украинской добровольческой армии", сформированной на основе запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор", Владислав Литвин. Причем, по его мнению, с полуостровом это будет сделать даже легче, чем с самопровозглашенными республиками. Всех делов-то – пальнуть по Крыму ракетами. Даже сухопутные войска гонять не обязательно. Почему такой вариант не подходит для Донбасса, пан Литвин уточнять не стал. А вот в отношении Крыма он авторитетно заявляет, что Кремль "натащил" на полуостров не так уж и много технических средств, так что уничтожить военные базы труда не составит. И вообще, лихие украинские вояки являются носителями "гена победителя", поэтому им любые задачи по плечу, уверен Литвин

Ну а пока украинские военные и, так сказать, эксперты видят свои сны о возвращении Крыма и Донбасса, и уповают на непонятные гены, оба региона продолжают жить своей жизнью. Крым встречает туристов, поднимает сельское хозяйство и виноделие. А в Донбассе восстанавливают и запускают предприятия и открывают новые школы и музеи. И чем больше будет там сделано, тем меньше у Киева останется шансов на возвращение самопровозглашенных республик Донбасса. А вопрос "гражданства" Крыма закрыт и обсуждению не подлежит.

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

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