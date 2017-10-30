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"Муж на час": украинский вариант. Немного рискованный

17:2930.10.2017
(обновлено: 17:30 30.10.2017)
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© РИА Новости / Алексей Вовк Памятник Дюку де Ришелье в ОдессеПамятник Дюку де Ришелье в Одессе
© РИА Новости / Алексей Вовк
Многие украинки за 250-500 долларов готовы стать "женами на бумаге" для иностранцев. Объявлений в интернете – пруд пруди. И от совсем юных особ – и от дам, мягко говоря, зрелых. Последствия бывают довольно неожиданными.

Благополучие – понятие относительное. Ну, казалось бы, кто сейчас стремится получить украинское гражданство? Многие украинцы сами уже давно либо уехали в поисках нового пристанища, либо на чемоданах сидят. Но, оказывается, находятся люди, которые считают, что у них на родине дела обстоят еще хуже.

Предприимчивые иракские студенты, которые набираются ума в Одесском национальном медуниверситете, решили на всякий случай получить еще и украинский паспорт

Митинг у здания Верховной рады Украины в Киеве. 19 октября 2017
© РИА Новости / Стрингер
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"Скрипка, бубен и утюг". На Украине вспыхнула "война рейтингов"
К тому же, дипломы у них уже без пяти минут в кармане. Так что время зря терять и шанс упускать? Правда, подход они выбрали не самый надежный, хотя и быстрый: фиктивные браки. С пожилыми одесситками. Одной из невест исполнилось уж 63. Причем все "молодухи" были… беременны! Медицинские справки, во всяком случае, на руках имелись. Поэтому регистрировали "молодые пары" в ускоренном порядке. Нет, конечно, бывали и раньше случаи. Но так, чтобы повально…

Может в Одессе какой-то чудодейственный климат? Нет, там просто чудодейственный одесский ЗАГС, который ни за что ответственности не несет. Для него главное – чтобы документы были в порядке. А что там на самом деле – все претензии к тем, кто выдавал эту "липу".  

Ну и что тут такого, подумает кто-то. Одним гражданство, другим дополнительный доход. Многие украинки за 250-500 долларов готовы стать "женами на бумаге". И далеко не только одесситки. Объявлений в интернете – пруд пруди. И от совсем юных особ – и от дам, мягко говоря, зрелых. Для бабушек, мол, лишними эти деньги не будут при нынешних-то украинских пенсиях и тарифах на ЖКХ. Может, пенсионерки даже жалеют о том, что зря на Украине многомужество запрещено. А то можно было бы развернуться и гарем мужской устроить. И подсобить по хозяйству было бы кому. Да и вообще жизнь веселее бы была. Правда, на самом деле новоявленные "жены" своих молодых "мужей", может, и видели только один раз. Поэтому, когда их приглашают получать документы, они своих "суженых" даже узнать не могут. Во всяком случае, в Одессе так все и раскрылось.

Парад украинских вышиванок
© РИА Новости / Александр Максименко
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Мнение: "полезный идиот-патриот" – явление украинское
Местные миграционные службы бьют тревогу. "Женихи" из стран, где дела идут совсем не очень, заключая браки с украинками, сохраняют двойное гражданство. Для них это шанс вытащить своих родственников. А последствия – как минимум, рост неконтролируемой миграции. В результате Брюссель может ужесточить для Украины визовый режим с ЕС, то есть отменить безвиз, к которому так долго шла незалежная. Украинские юристы по семейному праву добавляют, что не стоит забывать и о том, что фиктивные мужья могут, например, взять кредит, займы под залог квартиры своей "возлюбленной"… И потом исчезнуть. А женушки останутся ни с чем. Вернее, с правом отдавать долги за своего "муженька на час". Голь, конечно, на выдумку хитра. Вопрос: стоит ли такая выдумка того, чтобы  ни с чем остаться?

Автор Олег Обухов, радио Sputnik

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