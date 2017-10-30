"Мы все умрем". США посчитали потери в войне с КНДР

На Западе развернулась борьба за звание первой цели северокорейской угрозы. В США гадают, какой американский город станет самым первым. А в НАТО считают другие страны несправедливо забытыми. В КНДР такие повороты наверняка даже не рассматривали.

Никаких слов им уже не хватает. В ход пошли сценарии. В первые дни боев только от обычного вооружения гибнут 300 тысяч человек. Артиллерия КНДР выпускает до 10 тысяч снарядов в минуту. В конфликт втягиваются Соединенные Штаты. Мобилизация их армии на Корейском полуострове приводит к огромным потерям среди военных. Пхеньян с помощью ракет-носителей выводит ядерные боеголовки в воздушное пространство над Америкой. Всего один атомный взрыв вне атмосферы посылает на землю мощный электромагнитный импульс и выбивает из строя всю электронику.

"В результате энергетического коллапса в течение года гибнет до 90% населения США". Отличная завязка для фильма-катастрофы. Видеоряд так и просится на полный метр. Но это не кинохалтурка, сбитая Голливудом на скорую руку. Это доклад исследовательской службы конгресса США, размещенный на его сайте. То есть, документ. "И вариант", – где-то за тридевять земель от Капитолийского холма подумал Ким Чен Ын. Он голову ломает, как ему обратить Штаты в "море огня". А тут дешево и сердито – взорвать бомбу над землей и, как говорится, достаточно одной ракетки. И Америку можно закрывать. До Колумба в ней жило больше, чем останется.

Чуть-чуть подождать, они еще и расскажут, как именно доставить эту самую ядерную боеголовку в их околоземное пространство. Пхеньян, как о нем говорят, и сам с этим уже разобрался. Но если Вашингтон предложит свой метод, почему бы и не взять его на вооружение. "Затянувшееся противостояние, в ходе которого КНДР применит ядерное, биологическое и химическое оружие, приведет к колоссальным жертвам и затронет Японию и США", – оставляют открытым вопрос о победителе аналитики конгресса.

И, похоже, у них там развернулась нешуточная борьба за звание первой цели северокорейской угрозы. Портал Business Insider, например, полагает, что Пхеньяну нет смысла распыляться над всей Америкой – хватит отдельного удара по одному из городов. А генсек НАТО Столтенберг считает и страны альянса несправедливо забытыми северокорейским руководством. Хотя, подсказывает он КНДР, ее баллистические возможности вполне позволяют достать любую из них.

Сам Ким такой поворот даже не рассматривал. Да и страны альянса не выказывают большого желания провоцировать его. Не поддерживают же не по годам юношеский максимализм Трампа. Но Столтенберг словно напрашивается. А все потому, что в потенциал Северной Кореи они верят гораздо сильнее, чем в способность США от него защититься. И пусть шеф Пентагона сколько угодно уверяет, что на ядерный выстрел Пхеньяна Вашингтон ответит массированным ударом, из конгресса все равно слышится: "Мы все умрем". И это несмотря на три авианосца, атомную подлодку, рой бомбардировщиков и систему THAAD.

При всей этой готовности тысячу раз уничтожить КНДР янки в Южной Корее тренируют "go home". То есть, экстренную эвакуацию. А проще, бегство. Тоже надо уметь. Хотя, если верить аналитикам Капитолия, может, им и не стоит так торопиться домой. Сегодня, кстати, США репетируют "атомную развязку". В ядерных учениях "Глобальный гром" задействованы космические силы, системы нанесения глобального удара, элементы ПРО. Иными словами, все что надо для видеоряда фильма-катастрофы. Судя по докладу конгресса, ни для чего другого они не годятся.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!



