"Мы все умрем". США посчитали потери в войне с КНДР

Никаких слов им уже не хватает. В ход пошли сценарии. В первые дни боев только от обычного вооружения гибнут 300 тысяч человек. Артиллерия КНДР выпускает до 10 тысяч снарядов в минуту. В конфликт втягиваются Соединенные Штаты. Мобилизация их армии на Корейском полуострове приводит к огромным потерям среди военных. Пхеньян с помощью ракет-носителей выводит ядерные боеголовки в воздушное пространство над Америкой. Всего один атомный взрыв вне атмосферы посылает на землю мощный электромагнитный импульс и выбивает из строя всю электронику.
Чуть-чуть подождать, они еще и расскажут, как именно доставить эту самую ядерную боеголовку в их околоземное пространство. Пхеньян, как о нем говорят, и сам с этим уже разобрался. Но если Вашингтон предложит свой метод, почему бы и не взять его на вооружение. "Затянувшееся противостояние, в ходе которого КНДР применит ядерное, биологическое и химическое оружие, приведет к колоссальным жертвам и затронет Японию и США", – оставляют открытым вопрос о победителе аналитики конгресса.
И, похоже, у них там развернулась нешуточная борьба за звание первой цели северокорейской угрозы. Портал Business Insider, например, полагает, что Пхеньяну нет смысла распыляться над всей Америкой – хватит отдельного удара по одному из городов. А генсек НАТО Столтенберг считает и страны альянса несправедливо забытыми северокорейским руководством. Хотя, подсказывает он КНДР, ее баллистические возможности вполне позволяют достать любую из них.
При всей этой готовности тысячу раз уничтожить КНДР янки в Южной Корее тренируют "go home". То есть, экстренную эвакуацию. А проще, бегство. Тоже надо уметь. Хотя, если верить аналитикам Капитолия, может, им и не стоит так торопиться домой. Сегодня, кстати, США репетируют "атомную развязку". В ядерных учениях "Глобальный гром" задействованы космические силы, системы нанесения глобального удара, элементы ПРО. Иными словами, все что надо для видеоряда фильма-катастрофы. Судя по докладу конгресса, ни для чего другого они не годятся.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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