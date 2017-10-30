Три счастливых дня. Каталония уже установила рекорд независимости

Два поезда несутся навстречу друг другу. Остановка возможна лишь в одном случае. И это не тормоза. Лобовое столкновение. Именно так теперь все вокруг понимают внутреннее дело Испании под названием "независимость Каталонии". И там, и тут – как от тормозов, отказались от автономии. Только Барселона выкинула колодки с концами, а Мадрид – с явным расчетом на то, что его габариты позволят ему смять сепаратизм в лепешку.
И не важно, что у Испании огромное преимущество. На ее стороне не то что международное сообщество со всеми его законами, но и половина Каталонии. Лучшая половина, как называют ее в Мадриде. Но он ведь и ее наказывает, когда лишает свободы весь регион. Наверно, досрочные выборы для мятежной территории – это вариант. Если бы распоряжение о них не пришло из центра, его, вероятно, приняли бы сразу. Известно же, что, если по принуждению, то и вода становится горькой.
Каталония объявляет независимость в среднем раз в столетие. Начала с так называемой "войны жнецов" в XVII веке. XVIII, правда, вхолостую прошел. Но в XIX, во время Первой испанской республики – было. А в тридцатые годы XX – так и вовсе дважды. Но еще никогда речь не шла о полном суверенитете. А когда осенью 1934 это сделал глава женералитета Луис Компанис, каталонская государственность пала спустя сутки. Так что, если считать с 27 октября и учитывать то, что Пучдемон по-прежнему на свободе и от своих слов не отказался, то нынешняя версия отделения уже достигла своего исторического максимума. У них были эти три счастливых дня.
Другой вопрос, кто это будет считать, если даже в самой Каталонии с Пучдемоном далеко не все считаются. И парламент ее сегодня признал решение Мадрида о роспуске, что равносильно капитуляции. Может быть, заинтересуется Книга рекордов Гиннесса. В ней же учитываются в том числе и сомнительные достижения. Впрочем, даже тот, кто в реальном спорте берет прежде немыслимую высоту, все равно в итоге опускается на маты. Маты уже сложили. Осталось только опустить.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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