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"Ликвидация": новый сезон. В Латвии стало что-то слишком много русских

14:0029.10.2017
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкУлица Пилс и Церковь Скорбящей Богоматери в Риге, ЛатвияУлица Пилс и Церковь Скорбящей Богоматери в Риге, Латвия
© РИА Новости / Владимир Песня
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В Латвии – новый политсезон. Учтены ошибки старого. Сын ошибок трудных включился в игру. Людей в стране стало меньше, значит, меньше будет протестующих – уже хорошо. Так что – пора начинать.

Вот все в Латвии хорошо. Правда. Бывает, даже ходишь, ищешь проблем каких-нибудь, чтобы с ними справиться, чтобы преодолеть – и нет ничего. Службы бодро рапортуют, что все снижается: и смертность, и преступность, и всякие там ДТП. Тут главное – не уточнять, почему. Главное – не задавать вопрос: "это из-за сокращения населения?" Ибо портишь таким вопросом службам настроение и принижаешь все достижения страны. Проблем действительно тем меньше, чем меньше людей. А если человека нет вообще, то и проблему не сыскать.

Здание Сейма Латвии
© РИА Новости / Андрей Камышев
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И вот загвоздка – внешне как-то хорошо, гордиться можно, но внутри тревожно. Демографическая яма, в которую шлепнулась страна в 1991 году, стала прям красочно приносить свои плоды. Те, кто не родился в 90-е, не родили детей, которым сейчас пора было бы пойти в школу.

Какое-то время красиво заметали пыль под ковер, сокращая русские школы, объединяя их с латышскими. До поры до времени. А теперь не помогает и это – во многих школах некоторые классы отсутствуют как класс. Понятно, что закрыть латышскую школу не позволяет гордость. И понятно, что надо что-то делать. Но это полбеды: еще одна ужасная вещь выяснилась. Мода на "отдам ребенка в нерусскую, пусть язык учит" как-то прошла. И вот те раз: в латышских недобор, а в русских даже какое-то увеличение фиксируют. А это, товарищи, как ни крути, угроза безопасности государства.

Нынешний министр образования Карлис Шадурскис (морфологи, молчать!) по образованию математик, но в душе художник и творец. У него такие творческие планы – диву даешься. Что ни день, то новые инициативы. А давайте, говорит, учебу заканчивать в июле? Нет? Не нравится? Ну, давайте тогда в школу с шести лет. Что? Зачем? А при чем тут зачем: вы – давайте выдавайте.

Даже президент устал, было одернул, сказал, мол, творчество – это хорошо, но мы от вас, господин министр, требуем не художественную картину, а документальную. Хорошо, сказал министр, есть у меня один нереализованный сценарий. Картина художественная, но, как сейчас модно, основана на реальных событиях. "Ликвидация" называется. Будем русские школы ликвидировать.

Заседание сейма Латвии. 15 сентября 2016
© Flickr / Saeima
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Да, идея не нова. Уже были такие попытки, вызвали у общества живой интерес. А поскольку не за горами выборы, надо общество подогреть. В прошлый раз, к примеру, было весело. Появились штабы, пошли протесты, красками заиграла самодеятельность, расцвело народное творчество. Тогда в 2004 году хотели ликвидировать основное образование на русском языке. Но в итоге противостояние закончилось консенсусом – закрывать не стали, а ввели систему образования на двух языках. Защитники тогда от министров потребовали слова, что русские школы больше трогать не будут. "Не будем, не будем, – сообщили министры, – только уберите детей с улиц". Кстати, министром в те годы был не кто иной, как господин Шадурскис. 

И вот наступил новый сезон. Учтены ошибки старого. Сын ошибок трудных включился в игру. Людей в стране стало меньше, значит, меньше будет протестующих – уже хорошо. Подогнали базу. Сделали так: собрали разные данные экзаменов и засели считать. Ответ был ясен сразу, нужно было  подогнать задачу. И вот он вывод: в русских школах качество образования хуже, чем в латышских. Они, например, латышский сдают хуже, чем латыши, представляете? Надо их под сокращение. Министр, напоминаю, математик, поэтому и разные способы решения задач знает, и что такое относительная погрешность. Ибо относительно отношения министра к русским школам вопросов не возникает – все константно и предельно ясно, как дважды два. И их погрешность перед государством – аксиома. 

После того, как была готова база, подогнали законопроект – все русские школы должны прийти к единому стандарту обучения. Звучит красиво, правда. Особенно если не вдумываться, что это значит. Единый с кем? С латышскими школами. Т.е. перестать быть русскими. Ну не художник?.. 

Шпион
© Fotolia / ysbrandcosijn
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Подогнали закон, засунули в папку "Реформа образования". Затем по какому-то странному совпадению все СМИ вдруг стали писать о том, как хороша эта новая реформа, давно напрашивалась, все только "за". Замелькали опросы с нужными цифрами, заявления каких-то учителей, что только на вас и вашу реформу молимся, вот переведете – и как заживем. В общем, ровно одно мнение. С синхронностью, правда, малость перестарались, так что в обществе критическое мышление заерзало, но это мелочи. 

Да и все бы ничего, если бы не опять эти "нацменьшинства". В подзабытом "штабе защиты русских школ" зажегся свет, достали старые плакаты, протерли пыль и давай нагнетать. Письмо публичное главе правительства накатали, а затем вышли на митинг к министерству. Собрались под окнами и говорят министру: выходи,  мол,  потолкуем. А министр говорит: "Не выйду, вы пришли, вот вы и заходите, если хотите". А они ему: "Нет, ты выходи, нас тут немало, все хотят в глаза твои взглянуть". А он им: "А зачем мне выходить, я вас и так из окна вижу. Вас чего-то многовато, чтоб к вам выходить. У кого-нибудь из вас всех уж точно в голове что-нибудь предосудительное". В общем, так и не встретились. 

Хоть дуэль взглядов не состоялась, температура в среднем по стране подросла. Пошли песни о главном – "кто виноват; в том смысле, что русские или кто-то еще" и, конечно, "что нам с ними делать". Для партий перед выборами есть поле для деятельности. Проще так, чем о бюджетах, пенсионерах и зарплатах. Кстати, по доброй латышской правительственной традиции, черную работу обычно поручают тем, у кого пошел обратный отсчет. Если что, чтоб потом – "а это не мы, это предыдущие". Карлис Шадурскис на своем посту последний год, партии, которую он представляет, в будущем ничего не светит. Тут все предельно ясно. Вот будущее русских школ пока в тумане. А дедушка старый – ему все равно.

Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия 

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