Петр Порошенко – полеты во сне и наяву. О "зрадофилах" и "радофобах"

Президент Украины – человек практического ума. И всякого рода украинских "мечтателей" постоянно осаживает: дескать, ближе к жизни надо быть. Но нет-нет, да и проговорится. О сокровенном. Об украинском космодроме. И вообще – о "тризубе над Кремлем".

Что Украине нужнее – космодром или завод по производству упаковок? Эти и другие вопросы подробно осветил президент Украины, выступая на Совете регионального развития.

Совет заседал в Киеве на фоне "майдана реформ" у здания Рады, и Петр Порошенко кое-что заметил по этому поводу. Первое – совершил выпад против "изменщиков родины". "В стране есть "зрадофилы", – сказал он, – которые везде находят "повод для печали". По перечню Порошенко "зрадофилы" (они же "изменолюбы") печалятся о том, что "дороги кривые, мосты короткие, заводы не то выпускают, борщи не так варят". И дальше: "Критикам власти хоть тризуб над Кремлем поставь – скажут, что криво".

Президент Украины никак не может без хотя бы косвенного намека на Россию – это известно, это почти всегда получается смешно. И почти всегда в подобных случаях Порошенко невольно проговаривается. Московский Кремль – словно вожделенный символ. Тризуб над Кремлем – тайная мечта, маленькое счастье и метафора всех сбывшихся желаний: ну хотя бы где-то внутри себя, подспудно представить тризуб над Кремлем!.. (Теперь мы знаем, что снится Порошенко: как говорится, позовите Фрейда.)

Однако на заседаниях советов принято отчитываться, и Порошенко попробовал порадовать сограждан: напирал на то, что "строятся дороги, восстанавливаются мосты, ремонтируются больницы", а в качестве доказательств приводил свои недавние поездки по стране, называя их "приятными хлопотами". Он, действительно, за два последних месяца открыл, например, мост через Северский Донец в Изюме Харьковской области и школу в Песочине, тоже под Харьковом. Но обиделся на то, что украинские СМИ не отразили его визит в западный регион страны, где он открывал некое "крупное предприятие" – "на тысячи и тысячи рабочих мест".

Оказалось, СМИ не захотели бесплатно рекламировать инвесторов проекта, и в связи с этим Порошенко почти что набросился на украинские средства массовой информации. Он даже согласился взять на себя новые обязанности, сказал – "мне в радость работать и промоутером, и рекламным агентом позитивных изменений, еще приятнее – генерировать их и обеспечивать политические условия для реформ". И снова не обошлось без шпильки по российскому адресу. Вот как он журил украинских журналистов, ничего не написавших про таинственное "крупное предприятие": "Конечно, круче было бы построить космодром, а не завод по производству упаковки, – сказал Порошенко. – Но мы делаем первые шаги после кризиса, вызванного войной". "Космодром" – это опять же подспудная, почти бессознательная апелляция к России, и здесь всего навалом: зависть, постоянное и непроизвольное соотнесение себя со страной, от которой только вред, война и кризис, о чем Порошенко талдычит и будет талдычить еще.

Но при этом лидер украинской нации все-таки нашел и объявил одну бесспорно хорошую новость, когда написал в своем твите, что 24 октября, День основания ООН – это "украинский праздник, потому что Украина была среди наций-основательниц организации"!.. Вот уж мимо кассы так мимо кассы. Примечательно, что Порошенко ответили пользователи Twitter. Разумеется, что в создании ООН участвовала не Украина, а УССР, про которую особо современные украинцы и помнить не хотят, потому что это ведь период ужасной "советской оккупации". И на эту тему тоже был отличный ответ твиту Порошенко про ООН: "Что же это за оккупант был такой неправильный, что позволил оккупированной стране стать государством-основателем ООН?" Порошенко не то что заврался, просто в некоторых украинских головах никак не сходится, какое советское – это советское, а какое советское – это несоветское и можно присвоить как заслугу незалежной. От общей с Россией истории отмежевывается, но постоянно с ней и связывается, "натыкается" на нее. Или это опять какая-то неосознанная апелляция к России – типа Украина тоже очень, очень крутая страна, основательница ООН?!..

В таком же духе "бессознательного" телодвижения – и порошенковский антироссийский твит с подменой фотографии. На своей странице в Twitter президент высказался по случаю 70-й годовщины депортации населения западных областей Украины, к сообщению прикрепил фотографию людей с вещами, но на нее обратил внимание глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский и в Facebook прокомментировал ее так:"В твите главы государства по поводу массовой депортации населения западноукраинских земель использована фотография депортации нацистами евреев из Лодзи в лагеря смерти в 1942 году" – и прикрепил точно такое же фото из Музея Холокоста в Вашингтоне. Поймал на вранье.

…Неважно, кто и сколько раз "поймал" президента Порошенко, потому что есть такое объективное свидетельство, как уровень жизни и степень тревоги за будущее собственно населения Украины. В начале октября одна из украинских соцслужб опубликовала исследование о доверии или недоверии украинцев президенту и правительству. Уровень недоверия президенту превышает 68%, правительству – 73%, Верховной раде не доверяют более 80% опрошенных (эти "радофобы", видимо, тоже "зрадофилы"). Цифры непраздничные, и от них никакими фотокарточками не закроешься…

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.