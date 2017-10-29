РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Петр Порошенко – полеты во сне и наяву. О "зрадофилах" и "радофобах"

10:0029.10.2017
01110
© Фото : официальный сайт президента УкраиныПрезидент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр Порошенко
© Фото : официальный сайт президента Украины
Президент Украины – человек практического ума. И всякого рода украинских "мечтателей" постоянно осаживает: дескать, ближе к жизни надо быть. Но нет-нет, да и проговорится. О сокровенном. Об украинском космодроме. И вообще – о "тризубе над Кремлем".

Что Украине нужнее – космодром или завод по производству упаковок? Эти и другие вопросы подробно осветил президент Украины, выступая на Совете регионального развития.

Петр Порошенко во время подписания законопроектов по пенсионной реформе. 8 октября 2017
© Фото : пресс-службы президента Украины
Жить стало лучше: новая победа Петра Порошенко и его друзей
Совет заседал в Киеве на фоне "майдана реформ" у здания Рады, и Петр Порошенко кое-что заметил по этому поводу. Первое – совершил выпад против "изменщиков родины". "В стране есть "зрадофилы", – сказал он, – которые везде находят "повод для печали".  По перечню Порошенко "зрадофилы" (они же "изменолюбы") печалятся о том, что "дороги кривые, мосты короткие, заводы не то выпускают, борщи не так варят". И дальше: "Критикам власти хоть тризуб над Кремлем поставь – скажут, что криво". 

Президент Украины никак не может без хотя бы косвенного намека на Россию – это известно, это почти всегда получается смешно. И почти всегда в подобных случаях Порошенко невольно проговаривается. Московский Кремль – словно вожделенный символ. Тризуб над Кремлем – тайная мечта, маленькое счастье и метафора всех сбывшихся желаний: ну хотя бы где-то внутри себя, подспудно представить тризуб над Кремлем!.. (Теперь мы знаем, что снится Порошенко: как говорится, позовите Фрейда.) 

Однако на заседаниях советов принято отчитываться, и Порошенко попробовал порадовать сограждан: напирал на то, что "строятся дороги, восстанавливаются мосты, ремонтируются больницы", а в качестве доказательств приводил свои недавние поездки по стране, называя их "приятными хлопотами". Он, действительно, за два последних месяца открыл, например, мост через Северский Донец в Изюме Харьковской области и школу в Песочине, тоже под Харьковом. Но обиделся на то, что украинские СМИ не отразили его визит в западный регион страны, где он открывал некое "крупное предприятие" – "на тысячи и тысячи рабочих мест". 

Цех завода, входящего в состав ГК Укроборонпром
© Фото : ukroboronprom.com.ua
Больной скорее мертв. Украинская оборонка готовится к собственным похоронам
Оказалось, СМИ не захотели бесплатно рекламировать инвесторов проекта, и в связи с этим Порошенко почти что набросился на украинские средства массовой информации. Он даже согласился взять на себя новые обязанности, сказал – "мне в радость работать и промоутером, и рекламным агентом позитивных изменений, еще приятнее – генерировать их и обеспечивать политические условия для реформ". И снова не обошлось без шпильки по российскому адресу. Вот как он журил украинских журналистов, ничего не написавших про таинственное "крупное предприятие": "Конечно, круче было бы построить космодром, а не завод по производству упаковки, – сказал Порошенко. – Но мы делаем первые шаги после кризиса, вызванного войной". "Космодром" – это опять же подспудная, почти бессознательная апелляция к России, и здесь всего навалом: зависть, постоянное и непроизвольное соотнесение себя со страной, от которой только вред, война и кризис, о чем Порошенко талдычит и будет талдычить еще.

Но при этом лидер украинской нации все-таки нашел и объявил одну бесспорно хорошую новость, когда написал в своем твите, что 24 октября, День основания ООН – это "украинский праздник, потому что Украина была среди наций-основательниц организации"!.. Вот уж мимо кассы так мимо кассы. Примечательно, что Порошенко ответили пользователи Twitter. Разумеется, что в создании ООН участвовала не Украина, а УССР, про которую особо современные украинцы и помнить не хотят, потому что это ведь период ужасной "советской оккупации". И на эту тему тоже был отличный ответ твиту Порошенко про ООН: "Что же это за оккупант был такой неправильный, что позволил оккупированной стране стать государством-основателем ООН?"  Порошенко не то что заврался, просто в некоторых украинских головах никак не сходится, какое советское – это советское, а какое советское – это несоветское и можно присвоить как заслугу незалежной. От общей с Россией истории отмежевывается, но постоянно с ней и связывается, "натыкается" на нее. Или это опять какая-то неосознанная апелляция к России – типа Украина тоже очень, очень крутая страна, основательница ООН?!.. 

Рабочая поездка президента Украины Петра Порошенко в Харьковскую область
© Фото : официальный сайт президента Украины
Украинская автомечта, или Как Петр Порошенко грезил наяву
В таком же духе "бессознательного" телодвижения – и порошенковский антироссийский твит с подменой фотографии. На своей странице в Twitter президент высказался по случаю 70-й годовщины депортации населения западных областей Украины, к сообщению прикрепил фотографию людей с вещами, но на нее обратил внимание глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский и в Facebook прокомментировал ее так:"В твите главы государства по поводу массовой депортации населения западноукраинских земель использована фотография депортации нацистами евреев из Лодзи в лагеря смерти в 1942 году" – и прикрепил точно такое же фото из Музея Холокоста в Вашингтоне. Поймал на вранье. 

…Неважно, кто и сколько раз "поймал" президента Порошенко, потому что есть такое объективное свидетельство, как уровень жизни и степень тревоги за будущее собственно населения Украины. В начале октября одна из украинских соцслужб опубликовала исследование о доверии или недоверии украинцев президенту и правительству. Уровень недоверия президенту превышает 68%, правительству – 73%, Верховной раде не доверяют более 80% опрошенных (эти "радофобы", видимо, тоже "зрадофилы"). Цифры  непраздничные, и от них никакими фотокарточками не закроешься…  

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter. 

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена