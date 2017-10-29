Петр Порошенко – полеты во сне и наяву. О "зрадофилах" и "радофобах"

Что Украине нужнее – космодром или завод по производству упаковок? Эти и другие вопросы подробно осветил президент Украины, выступая на Совете регионального развития.
Президент Украины никак не может без хотя бы косвенного намека на Россию – это известно, это почти всегда получается смешно. И почти всегда в подобных случаях Порошенко невольно проговаривается. Московский Кремль – словно вожделенный символ. Тризуб над Кремлем – тайная мечта, маленькое счастье и метафора всех сбывшихся желаний: ну хотя бы где-то внутри себя, подспудно представить тризуб над Кремлем!.. (Теперь мы знаем, что снится Порошенко: как говорится, позовите Фрейда.)
Однако на заседаниях советов принято отчитываться, и Порошенко попробовал порадовать сограждан: напирал на то, что "строятся дороги, восстанавливаются мосты, ремонтируются больницы", а в качестве доказательств приводил свои недавние поездки по стране, называя их "приятными хлопотами". Он, действительно, за два последних месяца открыл, например, мост через Северский Донец в Изюме Харьковской области и школу в Песочине, тоже под Харьковом. Но обиделся на то, что украинские СМИ не отразили его визит в западный регион страны, где он открывал некое "крупное предприятие" – "на тысячи и тысячи рабочих мест".
Но при этом лидер украинской нации все-таки нашел и объявил одну бесспорно хорошую новость, когда написал в своем твите, что 24 октября, День основания ООН – это "украинский праздник, потому что Украина была среди наций-основательниц организации"!.. Вот уж мимо кассы так мимо кассы. Примечательно, что Порошенко ответили пользователи Twitter. Разумеется, что в создании ООН участвовала не Украина, а УССР, про которую особо современные украинцы и помнить не хотят, потому что это ведь период ужасной "советской оккупации". И на эту тему тоже был отличный ответ твиту Порошенко про ООН: "Что же это за оккупант был такой неправильный, что позволил оккупированной стране стать государством-основателем ООН?" Порошенко не то что заврался, просто в некоторых украинских головах никак не сходится, какое советское – это советское, а какое советское – это несоветское и можно присвоить как заслугу незалежной. От общей с Россией истории отмежевывается, но постоянно с ней и связывается, "натыкается" на нее. Или это опять какая-то неосознанная апелляция к России – типа Украина тоже очень, очень крутая страна, основательница ООН?!..
…Неважно, кто и сколько раз "поймал" президента Порошенко, потому что есть такое объективное свидетельство, как уровень жизни и степень тревоги за будущее собственно населения Украины. В начале октября одна из украинских соцслужб опубликовала исследование о доверии или недоверии украинцев президенту и правительству. Уровень недоверия президенту превышает 68%, правительству – 73%, Верховной раде не доверяют более 80% опрошенных (эти "радофобы", видимо, тоже "зрадофилы"). Цифры непраздничные, и от них никакими фотокарточками не закроешься…
Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik
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