Бой в грязи без правил: Трамп и Клинтон повышают "градус ада"

Это во времена "Уотергейта" подобные события вызывали немыслимый накал страстей. А сейчас это уже как категория "6+". Нынешнюю публику этим не увлечешь: нужно что-то позабористее. А раз нужно – значит будет.

Набирает обороты скандал вокруг Хиллари Клинтон и Демпартии, оплативших сбор компромата на Дональда Трампа. Сенсация-то, конечно, сомнительная, потому что случилось то, о чем все догадывались, но никто до сего времени не мог доказать. The Washington Post вроде бы доказала.

Ну и что? Клинтон ради достижения своих целей готова на все, заявил Джулиан Асанж. Основатель WikiLeaks много еще чего ей припомнил. Но вот беда: обычно на вороту у политиков брань и хула не виснут.

Начнем с подробностей. Погрузимся, так сказать, в вещдоки "дела Клинтон". Самое интересное, что первоначально за расследование о Трампе фирме Fusion GPS заплатил неизвестный представитель республиканцев во время праймериз партии. Но когда Трамп стал кандидатом в президенты, республиканцы финансирование прекратили. А зря, как оказалось. Потому что расследованием Fusion GPS заинтересовались в предвыборном штабе Клинтон и в Демпартии. Они-то и финансировали их расследование аж до самых выборов. Осторожничали демократы – деньги шли через адвокатскую контору Марка Элиаса. Вот только, думается, зря. Ménage à trois здесь как раз может иметь не самые приятные последствия и для Клинтон, и для Демпартии. Потом объясню почему. А пока вернемся к Fusion GPS.

"Контора" подошла к делу основательно, профессионально – подключила к расследованию бывшего британского разведчика Кристофера Стила. Он-то и составил так называемое досье о предполагаемых связях Дональда Трампа с Россией и возможном сотрудничестве между его предвыборным штабом и Кремлем.

По данным СМИ, за досье предвыборный штаб Клинтон и нацкомитет Демпартии в общей сложности заплатили от 10 до 12 с половиной миллионов долларов. Впрочем, сколько конкретно, не столь важно – понятно, что сумма немаленькая.

И вот тут-то и всплывает вредность в политике ménage à trois. По данным все тех же американских СМИ, Fusion GPS передавала отчеты конторе Элиаса. А дальше – самое интересное. Оказывается, адвокат не уведомлял своих заказчиков о том, откуда появилась эта информация. И главное – никто, кроме, разумеется, Элиаса, не знает, всю ли информацию передал адвокат штабу Клинтон и демократам или лишь часть компромата. И теперь получается, что Элиас вполне может давить (шантажировать для адвоката – это чересчур) на Клинтон и Демпартию. Или наоборот – что-то предложить Трампу. Или, на худой конец, если будет заведено официальное дело, "отмазаться": и тем, что всего лишь посредник, и тем, что не все передал, потому что считал некоторые сведения полученными в обход законов и т.д. В общем, с Элиаса взятки гладки.

Но так как борьба Клинтон с Трампом напоминает боксерский поединок (американцы любят бокс), то ответ Демпартии не заставил себя ждать. Прокуратура Манхэттена начала новое расследование в отношении бывшего главы избирательного штаба Трампа Пола Манафорта. Теперь его заподозрили в отмывании денег. Причем расследование будет вестись в рамках дела о "российском вмешательстве" в выборы в США.

Как известно, это не первое обвинение против Манафорта. Да, американские СМИ писали, что якобы Олег Дерипаска платил Манафорту за борьбу с антироссийскими настроениями в США. Манафорт подтвердил информацию о том, что у него был контракт с Дерипаской, но заявил, что лишь занимался лоббированием его бизнес-проектов. Однако судебное разбирательство в США идет по этому делу до сих пор.

Ранее СМИ рассказали о встрече во время президентской избирательной кампании сына Трампа, его зятя Джареда Кушнера и все того же Манафорта с адвокатом Наталией Весельницкой. Ее окрестили чуть ли не человеком Кремля. Якобы у адвоката была компрометирующая Клинтон информация. Эти новости в СМИ вызвали искреннее удивление у Весельницкой. Она даже сказала, что готова дать показания в сенате.

А конгресс тем временем проводит уже два расследования в отношении Хиллари Клинтон. Можно сказать, "ответка" от Трампа. Выясняют, почему администрация Барака Обамы разрешила российской компании приобрести американские урановые рудники. В 2010 году аффилированная с "Росатомом" компания получила разрешение от американских властей на приобретение контрольного пакета Uranium One. В результате российская компания получила контроль над примерно 20% американских запасов урана. Причем она была одобрена Обамой и Клинтон, несмотря на то, что у ФБР была якобы какая-то информация о нарушениях при заключении сделки.

В общем, Клинтон попалась. А Дональд Трамп с чистой совестью громогласно назвал урановую сделку "современным Уотергейтом". (Заметили, у американцев все время какие-то "гейты". Они, видимо, любят ворота… в никуда).

Второе расследование – почему ФБР решило не выдвигать обвинения против Клинтон за использование личного почтового сервера для служебной переписки.

Что касается досье. Трамп по этому поводу целую речь выдал: "Я думаю, очень грустно то, что они сделали с этим поддельным досье. Оно было составлено, и я понимаю, что они заплатили за него огромную сумму денег, а Хиллари Клинтон всегда все отрицала. Демократы всегда это отрицали, и теперь, когда дело дошло до суда, они заявили: "Да, мы его составили". Они все признали, и это ставит их в неловкое положение. Я думаю, это позор".

Наверно, теперь стоит ждать ответного удара от Клинтон. И так может продолжаться очень долго. До бесконечности. Всю жизнь. Люди говорят – уходит время. Время говорит – уходят люди…

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

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