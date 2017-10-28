Бой в грязи без правил: Трамп и Клинтон повышают "градус ада"

Набирает обороты скандал вокруг Хиллари Клинтон и Демпартии, оплативших сбор компромата на Дональда Трампа. Сенсация-то, конечно, сомнительная, потому что случилось то, о чем все догадывались, но никто до сего времени не мог доказать. The Washington Post вроде бы доказала.
Ну и что? Клинтон ради достижения своих целей готова на все, заявил Джулиан Асанж. Основатель WikiLeaks много еще чего ей припомнил. Но вот беда: обычно на вороту у политиков брань и хула не виснут.
"Контора" подошла к делу основательно, профессионально – подключила к расследованию бывшего британского разведчика Кристофера Стила. Он-то и составил так называемое досье о предполагаемых связях Дональда Трампа с Россией и возможном сотрудничестве между его предвыборным штабом и Кремлем.
По данным СМИ, за досье предвыборный штаб Клинтон и нацкомитет Демпартии в общей сложности заплатили от 10 до 12 с половиной миллионов долларов. Впрочем, сколько конкретно, не столь важно – понятно, что сумма немаленькая.
Но так как борьба Клинтон с Трампом напоминает боксерский поединок (американцы любят бокс), то ответ Демпартии не заставил себя ждать. Прокуратура Манхэттена начала новое расследование в отношении бывшего главы избирательного штаба Трампа Пола Манафорта. Теперь его заподозрили в отмывании денег. Причем расследование будет вестись в рамках дела о "российском вмешательстве" в выборы в США.
Как известно, это не первое обвинение против Манафорта. Да, американские СМИ писали, что якобы Олег Дерипаска платил Манафорту за борьбу с антироссийскими настроениями в США. Манафорт подтвердил информацию о том, что у него был контракт с Дерипаской, но заявил, что лишь занимался лоббированием его бизнес-проектов. Однако судебное разбирательство в США идет по этому делу до сих пор.
Ранее СМИ рассказали о встрече во время президентской избирательной кампании сына Трампа, его зятя Джареда Кушнера и все того же Манафорта с адвокатом Наталией Весельницкой. Ее окрестили чуть ли не человеком Кремля. Якобы у адвоката была компрометирующая Клинтон информация. Эти новости в СМИ вызвали искреннее удивление у Весельницкой. Она даже сказала, что готова дать показания в сенате.
В общем, Клинтон попалась. А Дональд Трамп с чистой совестью громогласно назвал урановую сделку "современным Уотергейтом". (Заметили, у американцев все время какие-то "гейты". Они, видимо, любят ворота… в никуда).
Второе расследование – почему ФБР решило не выдвигать обвинения против Клинтон за использование личного почтового сервера для служебной переписки.
Что касается досье. Трамп по этому поводу целую речь выдал: "Я думаю, очень грустно то, что они сделали с этим поддельным досье. Оно было составлено, и я понимаю, что они заплатили за него огромную сумму денег, а Хиллари Клинтон всегда все отрицала. Демократы всегда это отрицали, и теперь, когда дело дошло до суда, они заявили: "Да, мы его составили". Они все признали, и это ставит их в неловкое положение. Я думаю, это позор".
Наверно, теперь стоит ждать ответного удара от Клинтон. И так может продолжаться очень долго. До бесконечности. Всю жизнь. Люди говорят – уходит время. Время говорит – уходят люди…
Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik
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