"Скрипка, бубен и утюг". На Украине вспыхнула "война рейтингов"

Есть у социологов специальная забава: "игра с цифрами", или – на профессиональном жаргоне – "фургон с оркестром". Название отсылает к XIX веку в американские провинции, по которым путешествовал цирк шапито. Так вот, этот цирк приехал в Киев.

Украинские социологи решили спрогнозировать ход будущих предвыборных кампаний – президентской и парламентской. Незалежная переживет их в 2019, если не случится ничего форс-мажорного. До нового призыва во власть – 520 дней, и самое время сделать первый карточный расклад на электоральные предпочтения граждан.

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Опросы показывают, что… стране "нужна перезагрузка, то есть досрочные выборы", полагают политологи. Доверие власти и иже с ней оппозиции ниже плинтуса. Зато чрезвычайно высок показатель абсентеизма, что означает "уклонение граждан от своих прямых электоральных функций".

Однако удивителен разлет мнений среди тех, с кем работали "в полях" социологи трех конкурирующих компаний! По версии Центра Разумкова, народ благоволит Петру Порошенко – не весь, конечно, а всего 14%. Ему в спину с плотностью пшеничного пива (12%) дышит Юлия Тимошенко (это уже по итогам опроса центра "София", там Юля – лучшая кандидатка). Самый же интригующий результат предоставил центр "Социс": как черт из бочки третьим выскочил и вовсе не политик – лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. (Он, кстати, не заявлял о своих президентских амбициях, но в опросных листах центра "Социс" почему-то засветился и аж девятью процентами с гаком.) Эксперты говорят, что когда-то такие же "дутые" рейтинги были у Надежды Савченко и Михаила Саакашвили.

Странности украинской социологии, давшей столь сильные разночтения в "президентских" опросах, незалежные СМИ объясняют "бескомпромиссной борьбой рейтингов", которую сами социологи между собой и ведут. Притом – шулерствуя, и повышая "суммы" приписками "с потолка".

Зачем, скажете вы? А затем, что есть у социологов специальная забава: "игра с цифрами", или – на профессиональном жаргоне – "фургон с оркестром". Название отсылает к XIX веку и в американские провинции, по которым путешествовал цирк шапито. В каждом местечке циркачи набирали оркестрик из местных самоучек, чтобы он привлекал музыкальным шумом публику. Сколько соберется музыкантов и на чем они играют – неважно, хоть бы и ансамбль "скрипка, бубен и утюг". Главное – вытащить народ из салунов, но первыми почему-то всегда прибегали мальчишки и собаки. Да хоть и они, чем не электорат!

Автор Ольга Бугрова, радио Sputnik

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