И в монархи я б пошел… А сколько они получают?

Британский королевский двор считается в Европе одним из самых "дорогих". Но он скорее – исключение. В большинстве крупных европейских монархий расходы на двор – весьма скромные. Не то что в мелких княжествах. Интересная, кстати, закономерность.

Хорошо быть королевой… Да и принцем хорошо. Журналисты сравнили, кто из европейских монархов какое довольствие получает. На первом месте, что неудивительно – королева Великобритании Елизавета Вторая. Из бюджета страны ежегодно Ее Величеству выделяется 86 млн евро. Какой бы большой ни казалась сумма, но если разделить ее на всех подданных, то получается не так уж и много – меньше полутора евро. Стоит отметить, что до сих пор британский королевский двор считается одним из самых "дорогих". Несмотря на то, что в последние годы проводилось несколько секвестров его нужд и потребностей из-за экономических кризисов. В общем, пояса пришлось подзатянуть.

Немного скромнее ежегодная сумма, выделяемая из бюджета князю Монако Альберу II – 63 млн евро. На общем фоне весьма скромно выглядит король Испании Фелипе VI. Сказался взятый монархом курс на экономию. В результате – 236 тысяч евро. Его жене Летисии выделяют почти в два раза меньше – 130 тысяч. Можно сказать, что они практически сравнялись с европейскими политиками.

Канцлер Австрии, например, Себастьян Курц получает зарплату в 306 тысяч 446 евро в год. Забавно, что канцлер Германии Ангела Меркель получает меньше. 292 тысячи евро. Хочется надеяться, что тут обошлось без дискриминации по гендерному признаку. Александр ван дер Беллен – президент Австрии – тоже получает в районе трехсот тысяч. Как, впрочем, и многие другие президенты.

Монархи, к слову, если содержание, выделяемое государством, их не устраивает, могут и заработать на свои нужды. Что они и делают. Вот правитель Лихтенштейна князь Ганс Адам II, который признан самым богатым монархом Европы, успешно делает деньги с помощью группы частного банковского обслуживания. Которая принадлежит княжеской семье Лихтенштейна и предоставляет услуги сверхбогатым людям по всему миру. Кстати, представители почти всех королевских семей Европы – их клиенты.

Автор Олег Обухов, радио Sputnik

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