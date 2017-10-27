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Потеря лица. От страха перед российскими СМИ Запад повел себя непристойно

14:2727.10.2017
(обновлено: 14:28 27.10.2017)
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© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкКуб с логотипом телеканала Russia TodayКуб с логотипом телеканала Russia Today
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Американская пресса переходит к оголтелой пропаганде, когда говорит о положении дел в России. В этих условиях российские СМИ, представляющие иную точку зрения – совсем не ко двору. И избавляться от "нарушителей спокойствия" собираются без церемоний.

Отказ соцсети Twitter от публикации рекламы с аккаунтов телеканала RT и агентства Sputnik закономерен и логичен. Но это плохая логика и опасная закономерность, замешанные на чистой воды домыслах, которые стали фундаментом реальной политики. Twitter, конечно, пояснил, что решение принято на основе исследования компании по американским выборам 2016 года и заключения разведслужб США о попытках RT и Sputnik повлиять на исход голосования. Но где доказательства, повторим мы в тысячный раз один и тот же вопрос.  

Логотип социальной сети Twitter
© Kacper Pempel/Illustration/File Photo
Политолог о решении Twitter: Запад лицемерно понимает свободу слова
Их нет, а деградация ценностей есть. Если они, конечно, были в той мере, в какой про них рассказывали. Не хочется повторять банальности про сложности и причуды демократии и свободы слова на Западе. Эти понятия носят уже сугубо декларативный, витринный характер. Это идеологический бренд. Но бренд, утративший свою репутацию и значение. Точнее, стремительно теряющий их остатки. Реальное положение дел невеселое: иная точка зрения недопустима, а если и допустима на текущий момент, то неминуемо подлежит наказанию в самой краткосрочной перспективе. "Генеральная линия партии" – бесспорный приоритет. Кто не с нами, тот против нас. Не иначе. Либо ты разделяешь "светлые идеалы", либо ты – агент Кремля. Это в полной мере коснулось прессы, теперь дошло до социальных сетей. Кто следующий?

Более того, некоторые страны развернули самое настоящее шельмование политиков, журналистов, шоуменов, экспертов, дипломатов, представителей бизнеса и большого спорта, которые посмели "засветиться" в российских СМИ, работающих за рубежом. На эту тему придуман целый проект пражским экспертным центром под громким названием "Европейские ценности". Это, наверное, шутка? Нет, не шутка. Но какие уж тут ценности, когда главная задача этой причудливой структуры – формирование своеобразного "черного списка" так называемых, по версии авторов проекта, "полезных идиотов Кремля на Западе". В нем уже почти две с половиной тысячи фамилий. "Враги народа". Такие, например, как Дональд Трамп и Джон Маккейн. А на самом деле в ряде случаев – весьма мужественные люди с собственной точкой зрения, которую они не боятся публично высказывать. Делать это в российской прессе – это уже само по себе теперь поступок. И вот к ним привлечено нездоровое внимание, в том числе людей со всякими маниями и фобиями. Например, русофобией. Западное общество, видимо, должно их громко порицать. Проблема лишь в том, что в числе ньюсмейкеров и героев сюжетов российских СМИ – большое количество действующих западных политиков и высоких должностных лиц. В том числе занимающих непримиримую, яростную антироссийскую позицию. 

Реакция прессы на избрание Дональда Трампа президентом США
© AFP 2017 / Benjamin Fathers
Эксперт: американцам позиция ведущих СМИ во многих отношениях чужда
С ними что делать? Может – в отставку? Вот, например, однопартийцы и даже отец главы британского МИД Бориса Джонсона были гостями RT.  Между тем министр обрушился на лейбористов с искрометной критикой за "сотрудничество" с телеканалом RT. Чья бы корова… Теперь ему во время визита в Москву, как метко подметила Мария Захарова, не лишним будет обзавестись "шапкой-невидимкой". А то еще попадет не в те объективы не тех телекамер. На родине потом не отмыться. 

Удивительное дело, но "охотники на ведьм" ставят в вину этим самым так называемым "полезным идиотам Кремля", что те "предоставили свой авторитет телеканалу псевдоновостей". Дамы и господа, уймитесь! Уж кто бы говорил, честное слово. Дело-то обстоит совсем иначе. Многие смелые в нынешних полупараноидальных обстоятельствах европейские и американские политики и эксперты заявляют, что RT и Sputnik – то немногое, что осталось на Западе из объективной прессы. И благодарят эти ресурсы за возможность получать Информацию (да-да, с большой буквы), а не ее трактовки или откровенные фейки. Может быть, объективность и профессионализм российских СМИ – это и есть их самый большой грех в мироустройстве, где не должно быть альтернативы и свободы выбора? 

Мужчина у киоска печатных изданий в Нью-Йорке, США
© AP Photo / Mark Lennihan
"Не верю!" Американцы разочаровываются в своих СМИ
К примеру, американская пресса – не вся, конечно, но очень значительная и влиятельная ее часть – это самая настоящая фабрика фейков. Не фабрика – корпорация. Чего там только не публикуют. Доходило до того, что Трампа обвиняли в подготовке военного похода на Мексику. Впрочем, в США есть и те, кто открыто говорит: американская пресса перестает обращаться к реальным фактам и переходит к настоящей оголтелой пропаганде, когда рассказывает о положении дел в России. Но их мнение – скорее глас вопиющего в пустыне. Не потому ли последний опрос, проведенный старейшей во Франции компанией, занимающейся опросами общественного мнения, IFop, специально для Sputnik News, четко показал: американцы все меньше доверяют собственным СМИ. Число таковых за последние два года увеличилось на 6% и достигло уровня 59%. Не стало ли дополнительным поводом для "наездов" на российскую прессу это исследование со столь удручающими для "главной демократии мира" результатами? Если так и дальше пойдет, то лучше на Западе вообще не проводить исследования на подобные темы: спокойнее сон будет у представителей правящего класса и "четвертой власти".

Автор Илья Харламов, радио Sputnik 

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