Жить стало лучше: новая победа Петра Порошенко и его друзей

Как выяснилось, не зря все-таки растут на Украине тарифы и идут корабли с американским углем. Польза гражданам от всего этого – просто огромная. Не всем, конечно.

Наконец перемога! Политика Петра Порошенко стала приносить плоды, причем во вполне материальном выражении. Одним из его главных экономических достижений в 2017 году стало то, что он все-таки смог вернуть себе звание миллиардера после четырехлетнего перерыва. Об этом пишут местные СМИ, ставя президента на пятое место в Топ-100 самых богатых украинцев.

В этом году Порошенко прирастил семь процентов к своему капиталу и теперь у него, как сообщают, ровно один миллиард долларов. В качестве статьи дохода в рейтинге указана кондитерская компания президента Roshen , от которой он, кстати, обещал отказаться на заре своего президентства.

Говорил, что в должности президента будет заботиться исключительно о благосостоянии страны. Но пока заботится только о своем собственном.

Да и то, если бы не агрессивная Россия, которая, как жаловались в Киеве, не покупает украинских конфет, наверняка, все было бы еще лучше.

Но, конечно, не так хорошо, как у первой четверки рейтинга. Лидирует стабильно Ринат Ахметов – бизнесмен, политик, промышленник и президент футбольного клуба "Шахтер" в одном лице. По данным украинских СМИ, у него почти 7 млрд долларов, в Forbes же насчитали только чуть больше четырех с половиной, поместив его на 359 место в мире.

Причиной улучшения материального положения Ахметова и его "последователей" в списке богатейших украинцев называют удорожание железнорудного сырья на мировых рынках – у всех у них их есть металлургические активы. А многие получают доход и от топливно-энергетического комплекса. Выходит, не зря все-таки растут тарифы и идут корабли с американским углем.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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