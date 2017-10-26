Ума палата. Как Дональд Трамп доказывал, что он не верблюд

Дональда Трампа понять можно. Не хотят. А вот этого он сам понять не может. И продолжает метать бисер. Но все не то. Ведь сказать о себе "я умный" – это, как объявить себя "не шпионом". У окружающих сразу срабатывает опция "доказательство от противного".

Это, конечно же, нонсенс. Лидер сверхдержавы и через год после победы на выборах вынужден доказывать, что он не верблюд. И это, несмотря на то, что Forbes включил его в сотню величайших бизнес-умов современности. А там Баффет, Маск, Гейтс, Цукерберг. Правда, вряд ли кто-нибудь из них будет гордиться тем, что оказался с ним в одной компании. Все вокруг только и говорят, что о его неадекватности. И говорят, что его госсекретарь тоже. "Я думаю, что это пресса представляет меня более некультурным, чем я есть", – пожаловался президент США на несправедливость этой же самой прессе.

Он напомнил, что учился в одном из университетов "Лиги плюща" – это ассоциация самых престижных вузов Америки – и был "хорошим студентом". "Я очень умный человек", – предоставил Дональд Трамп СМИ еще один повод в этом грубо усомниться. И дело не в том, что отбросил ложную скромность. Она здесь и в чистом виде не относится к числу добродетелей. Но, скажем, еженедельник New Yorker к Хэллоуину решил украсить обложку хозяином Белого дома в образе "жуткого клоуна". Он страшнее, чем "ОНО". А с подписью "Я очень умный" выйдет еще и смешнее. С нею сможет поспорить только "Я сделаю Америку снова…".

Трампа можно понять. Не хотят. А вот этого он сам понять не может. И продолжает метать бисер. Но все не то. "Ум не только в знаниях, но и в умении ими пользоваться". "Слова – врата ума. Если держать их открытыми, ум ускользнет наружу". "Сильно мешает быть умным усердное стремление казаться таким". В числе книг, прочитанных Трампом, сборника афоризмов, видимо, не было, иначе он бы знал, как себя вести. Ведь сказать о себе "я умный" – это как объявить себя "не шпионом". У окружающих сразу срабатывает опция "доказательство от противного".

И уже не важно, что это Клинтон заказала компромат на Трампа со всеми его псевдороссийскими связями. Ему все равно будут вспоминать, что кроме него самого лишь один человек публично и высоко оценил его умственные способности. "Трамп был предпринимателем и коммерсантом, сегодня он уже глава США. Раз он добился успеха в бизнесе, значит, он человек умный". Правда, Путин сказал об этом еще до инаугурации Трампа. Но разница не только во времени. Она еще и в том, что лишь умный человек может позволить себе хвалить других, а не превозносить себя самого.

Кстати, уже после того, как Дональд прихвастнул своим интеллектом, он в интервью одному из телеканалов сказал, что хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию с КНДР. В принципе, даже этого вполне бы хватило, чтобы считать его в своем уме. Но ему всегда чего-то не хватает. Поэтому и насмешек с избытком. Его склоняют едва ли не больше, чем всех его предшественников. Хотя по нему плачет совсем другое перо. Жаль, нет у них своего Грибоедова, поскольку свой Чацкий, похоже, нашелся.

В русском оригинале, впрочем, иной персонаж разносит "щелкоперов, борзописцев и бумагомарак". Однако в американской версии на нем можно сэкономить. Слова "над кем смеетесь, над собой смеетесь" вполне подошли бы и главному герою. Но нет в США писателя-дипломата, здесь даже просто дипломаты перевелись. Зато концовка этого горя от такого ума уже имеется. Ее надо лишь чуть-чуть адаптировать. Не "карету мне, карету", а "ракету мне, ракету, пойду играть я лучше в гольф".

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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