На первый-второй, или Как американцы россиян в ИГ* по осени считали

Американцы подсчитали, сколько россиян числятся в рядах террористической группировки "Исламское государство"* в Ираке и Сирии: 3417 человек. На втором месте, по их данным, саудиты, которых насчитали 3224. На третьем – Иордания с 3000 бойцов. Такие цифры приводит консалтинговая компания Soufan Group.
С другой стороны, исламские кадровики, наверное, заботятся о сохранности персональных данных своих боевиков. Но у американцев, очевидно, есть там связи – в докладе так и сказано: цифры из достоверных источников. Не зря же они столько раз случайно сбрасывали оружие на территории террористов и прикрывали их отступление, должны же за это быть какие-то поблажки.
Откуда бы ни взялись эти цифры, важны даже не они сами, а выводы, которые делают американские эксперты. Россия – "главный экспортер" террористов. При том, что относительно маленькие Иордания с Саудовской Аравией отправляют, по данным той же организации, немногим меньше. По этой логике ведь получается, что минимум каждый десятый саудит и каждый пятый иорданец – террористы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во всех этих цифрах усомнился, но отметил, что спецслужбы следят за ситуацией и противодействуют возможным угрозам.
При этом американские счетоводы, подсчитывая террористов в Ираке и Сирии, по сути, ведут учет собственных выкормышей, которых могут еще не раз использовать. Не случайно Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на встрече с иракским премьер-министром Хайдером аль-Абади призвал не доверять коварным американцам, потому что от США, "создавших ИГ*", можно ждать любого удара.
Автор Мария Балябина, радио Sputnik
*Террористическая организация, запрещенная в России
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