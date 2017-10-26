На первый-второй, или Как американцы россиян в ИГ* по осени считали

Американские специалисты занялись подсчетом граждан других стран, которые воюют на стороне ИГ* в Сирии и Ираке. И кто бы мог сомневаться, что Россия будет названа ими "главным экспортером" террористов. Не учли одного – вопросы возникли именно к самим США.

Американцы подсчитали, сколько россиян числятся в рядах террористической группировки "Исламское государство"* в Ираке и Сирии: 3417 человек. На втором месте, по их данным, саудиты, которых насчитали 3224. На третьем – Иордания с 3000 бойцов. Такие цифры приводит консалтинговая компания Soufan Group.

Для многих стран данные указаны приблизительные: например, граждан Узбекистана в ИГ* нашли больше полутора тысяч, ливийцев – примерно 600. Не очень, правда, понятно, откуда в принципе взялись эти цифры. Может, компания просто берет у руководства террористической группировки списки участников с указанием их имен, фамилий, гражданства, аллергии и предпочтений в еде. Должно быть, заполнение анкеты – это стандартная практика, как при приеме на работу.

С другой стороны, исламские кадровики, наверное, заботятся о сохранности персональных данных своих боевиков. Но у американцев, очевидно, есть там связи – в докладе так и сказано: цифры из достоверных источников. Не зря же они столько раз случайно сбрасывали оружие на территории террористов и прикрывали их отступление, должны же за это быть какие-то поблажки.

Откуда бы ни взялись эти цифры, важны даже не они сами, а выводы, которые делают американские эксперты. Россия – "главный экспортер" террористов. При том, что относительно маленькие Иордания с Саудовской Аравией отправляют, по данным той же организации, немногим меньше. По этой логике ведь получается, что минимум каждый десятый саудит и каждый пятый иорданец – террористы.

Как бы то ни было, как говорят те же специалисты из Soufan Group, боевикам свойственно возвращаться на родину – по их сведениям, обратно в Россию приехали 400 террористов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во всех этих цифрах усомнился, но отметил, что спецслужбы следят за ситуацией и противодействуют возможным угрозам.

При этом американские счетоводы, подсчитывая террористов в Ираке и Сирии, по сути, ведут учет собственных выкормышей, которых могут еще не раз использовать. Не случайно Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на встрече с иракским премьер-министром Хайдером аль-Абади призвал не доверять коварным американцам, потому что от США, "создавших ИГ*", можно ждать любого удара.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

*Террористическая организация, запрещенная в России

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