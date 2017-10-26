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Позитив или "хитрый план"? Трамп признал за Россией влияние на КНДР

11:3326.10.2017
(обновлено: 11:34 26.10.2017)
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© AFP 2017 / Ed JonesУчастники пропагандистского творческого коллектива выступают у центрального железнодорожного вокзала Пхеньяна, КНДРУчастники пропагандистского творческого коллектива выступают у центрального железнодорожного вокзала Пхеньяна, КНДР
© AFP 2017 / Ed Jones
Ощущение дежавю. Уже слышали мы от президента США, что великолепно бы наладить здравые взаимоотношения с Россией. И вот опять. Казалось бы, появилась надежда, что деградация может быть остановлена. Но почему-то тусклая она.

Дональд Трамп вновь хочет "поладить" с Москвой. Давненько мы не слышали этого замечательного словечка, ставшего фирменным знаком кандидата в президенты, а затем и избранного главы государства при рассуждениях о России и Америке. Помнится, Трамп применял его раз от раза, подчеркивая, что хорошо бы, мол, "поладить" с Москвой и лично с Владимиром Путиным. Ну а если не получится, то, соответственно, это будет не очень хорошо, но что уж тут попишешь. Сделать этого ему, конечно, не дали. В ход были пущены все виды политического и информационно-пропагандистского фейк-оружия, включая "тяжелую артиллерию": якобы тайные и обширные связи Трампа с российским истеблишментом, с Кремлем. Пришлось отступить. Иначе бы неминуемо "вкатали в асфальт".

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Мнение: Трамп пытается оправдаться в неудачах по проблеме КНДР за счет РФ
И вот новое заявление, которого, похоже, и не ждали уже. Хорошие отношения между США и Россией помогли бы решить ядерную проблему Северной Кореи, заявил глава Белого дома. И расширил, а точнее, украсил свою мысль: "Я думаю, было бы великолепно, если бы мы поладили с Россией. Я не считаю это чем-то неправильным. Это ядерная держава. Думаю, у нас могли бы быть хорошие отношения". По словам Трампа, при наличии более прочных связей между Москвой и Вашингтоном "ситуацию с Северной Кореей было бы проще урегулировать".

Ощущение дежавю. Уже слышали мы про то, что великолепно бы наладить здравые взаимоотношения между двумя странами. Не в контексте, правда, ядерной проблемы КНДР, но слышали. Неоднократно. И вот опять. Казалось бы, появилась надежда, что деградация может быть остановлена. Но почему-то тусклая она, эта надежда. Какая-то еле мерцающая. Тем более и сам Трамп вроде бы дает ее, а потом отбирает. По словам американского лидера, в настоящее время на северокорейском направлении Соединенным Штатам помогает Китай, а Россия идет другим путем и тем самым вроде как вредит общему благому делу.

С Пекином Вашингтон и правда диалог наладил. Хотя еще совсем недавно – свежо предание – Трамп обвинял Поднебесную в полном бездействии в отношении КНДР и грозил ей введением торговых санкций. Как же должна действовать Россия, чтобы это устраивало США? В этом разобраться непросто. Позиция Москвы предельно ясна: ядерные испытания Северной Кореи – дестабилизирующий глобальную безопасность фактор, однако одним давлением на Пхеньян ничего добиться нельзя. А значит, единственный проверенный выход – стол переговоров и взаимные уступки. Более того, есть отвергнутый американской стороной российско-китайский план "двойного замораживания": Северная Корея прекращает запуски и испытания, а США с Южной Кореей – раздражающие КНДР совместные учения. И еще: буквально полторы недели назад Владимир Путин подписал указ о введении ограничений против Пхеньяна в ответ на проведение очередных ракетно-ядерных испытаний. Иными словами, Москва еще раз продемонстрировала, что она не идет против течения и не поддерживает северокорейский режим, а также все, что он делает. А ведь именно это России постоянно пытаются вменить в вину.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын во время пуска ракеты Пуккыксон-2. Архивное фото
© AFP 2017 / KCNA
Эксперт о призыве США готовиться к удару от КНДР: исключать ничего нельзя
Таким образом, по факту Москва – активный участник решения северокорейской проблемы. И совершенно туманными выглядят слова Трампа о том, что она якобы чему-то вредит. Другой вопрос, что сам Вашингтон показывает свое бессилие: он просто не в состоянии в случае с Северной Кореей действовать эффективно. Нажим на Пхеньян безрезультатен, военная операция опасна "ответкой". В этом случае есть проверенный вариант: привлекать к процессу третьи страны, которые также заинтересованы в спокойствии на своих границах. И делиться с ними ответственностью. А в случае чего и сваливать вину за провал. Вашингтон – мастер такого рода "проектов". И если Дональд Трамп действует именно в таком ключе, то можно констатировать: он, наконец, стал настоящим американским политиком, доказав свою пластичность, обучаемость и талант. 

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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