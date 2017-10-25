Палатка № 6. Михаил Саакашвили обрел новое место в политике

Все повторяется. Вот и у здания Рады, по сути – ничего нового. Что-то подобное уже происходило когда-то в районе пятигорского Провала. Но там парадом командовал действительно великий комбинатор. А в Киеве – все не то.

Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что провел ночь в палаточном лагере перед зданием Верховной рады в Киеве. Ключевое слово здесь "заявил", потому что подтвердить слова Саакашвили не представляется возможным.

Вспоминается классическая сцена возле пятигорского Провала, когда великий комбинатор говорил "бывшему депутату Государственной Думы" Кисе-Воробьянинову: "… у вас талант к нищенству заложен с детства. Свидание у источника в полночь. Это, имейте в виду, не для романтики, а просто вечером больше подают".

Палаточный лагерь, в котором якобы ночевал Саакашвили, стоит уже больше недели. В нем проживают и требуют реформ около двухсот протестующих. "Большая политическая реформа" – так называется эта акция, которая началась 17 октября. Главные требования: ограничение депутатской неприкосновенности, новые избирательные правила, а главное – закон об антикоррупционном суде (никто не знает, что это и зачем, но требуют).

Так вот, Михаил Саакашвили заявляет, что намерен переехать в этот палаточный лагерь. Ну конечно, паспорта у человека нет, работы тоже нет. Куда податься? Палатка – подходящее место для лица без определенного места жительства. Экс-губернатор призывает и других оппозиционеров, в частности, мэра Львова, лидера партии "Самопомощь" Андрея Садового и лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко последовать его примеру. Согласятся ли такие уважаемые люди жить в условиях, приближенных к реальности – большой вопрос. Тем более что скоро холода. А когда на улице минусовая температура, в палатке совсем некомфортно, даже днем.

Но в палатке точно лучше, чем в камере на нарах. Напомню, что миграционная служба Украины отказала Саакашвили в предоставлении политического убежища. И если у Порошенко будет достаточно политической воли, то он может и депортировать бывшего соратника на бывшую родину. А там его ждут давно. Вот и обращается экс-президент, экс-губернатор, экс-советник к простым украинцам со словами: "Я хочу запросить защиты у родных киевлян, у приличных, порядочных людей Украины. Я буду вас защищать, но давайте защищайте меня".

Так и хочется сказать: Киса, а вы французский язык знаете?..

Автор Алексей Тимофеев, радио Sputnik

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