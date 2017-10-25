Волшебники страны ОЗ-ХО, или Как США пытались Россию заколдовать

"Блокирование продления полномочий ОЗХО по расследованию в Сирии означает поддержку использования режимом Асада химического оружия против мирных женщин и детей". "Боже мой, какой текст, какие слова!" – оценил бы этот гневный пафос представителя Белого дома Сары Сандерс режиссер Якин. А полпред России в ООН Василий Небензя сказал просто: "спектакль". И лишь дипломатичность не позволила ему уточнить, что "дурной спектакль". Напротив. Назвал "хорошо срежиссированной попыткой выставить Россию в неприглядном якобы свете".
Лицемерное предложение – отказ – обвинение. В эту схему они при желании могут втиснуть все что угодно. Но сейчас – химическую контратаку. Ведь быстро же сообразили, что ответить Путину. И недели не прошло, как он при всех на "Валдае" предложил экспертам самим подумать, почему это США даже не начинали уничтожать свое ядовитое оружие. Россия же со своим полностью распрощалась. О чем и штамп ОЗХО имеется. "А вы зато Асада прикрываете", – возразили в Вашингтоне. Значит, как сказала Сандерс, "сами не желаете покончить с практикой применения боевых отравляющих веществ". Еще бы язык показала.
При этом мы ведь тоже не против пролонгации их миссии в Сирии. Сами призываем дать честную оценку. Но, во-первых, их мандат заканчивается только через месяц. А следствие – это все-таки не пятилетка, которую можно выполнить досрочно и начать заново. Во-вторых, надо бы знать хотя бы предварительные результаты. А как узнать, если они ничего не говорят, кроме того, что сказали сразу по горячим следам. Точнее, по следам "горячего" видео. Впрочем, одну поправку они все-таки внесли. В апреле они были просто уверены, что это сделал Асад. А теперь "по-прежнему уверены". Вероятно, к концу следующего срока к этому добавится "все еще".
Что вы хотите, волшебники страны ОЗ-ХО. Они думают, если выучили заклинания, то уже умеют колдовать. Но мы-то знаем все эти фокусы.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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