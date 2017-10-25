РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Волшебники страны ОЗ-ХО, или Как США пытались Россию заколдовать

16:3025.10.2017
0290
© Фото : Organization for the Prohibition of Chemical WeaponsШтаб-квартира ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия)Штаб-квартира ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия)
© Фото : Organization for the Prohibition of Chemical Weapons
Всем было понятно, что Россия не примет этот американский проект как минимум потому, что он внесен в Совбез без предварительных консультаций. Это если не вдаваться в детали. А если захочется, то в этой халтуре их все равно не найдешь.

"Блокирование продления полномочий ОЗХО по расследованию в Сирии означает поддержку использования режимом Асада химического оружия против мирных женщин и детей". "Боже мой, какой текст, какие слова!" – оценил бы этот гневный пафос представителя Белого дома Сары Сандерс режиссер Якин. А полпред России в ООН Василий Небензя сказал просто: "спектакль". И лишь дипломатичность не позволила ему уточнить, что "дурной спектакль". Напротив. Назвал "хорошо срежиссированной попыткой выставить Россию в неприглядном якобы свете". 

Уничтожение химического оружия. Архивное фото
© РИА Новости
Химоружие как последний аргумент США: дешевый сериал вместо фактов
 Всем же было понятно, что она не примет этот американский проект как минимум потому, что он исполнен на скорую руку и внесен в Совбез без всяких предварительных консультаций. Это если не вдаваться в детали. А  если захочется, то в этой халтуре их все равно не найдешь. Дьяволу здесь даже спрятаться негде – одно сплошное лукавство. С таким же успехом они могли бы выставить на голосование резолюцию о российском вмешательстве во всевозможные выборы. А наше вето трактовать как поддержку нашего вмешательства во все возможные выборы.  

Лицемерное предложение – отказ – обвинение. В эту схему они при желании могут втиснуть все что угодно. Но сейчас – химическую контратаку. Ведь быстро же сообразили, что ответить Путину. И недели не прошло, как он при всех на "Валдае" предложил экспертам самим подумать, почему это США даже не начинали уничтожать свое ядовитое оружие. Россия же со своим полностью распрощалась. О чем и штамп ОЗХО имеется. "А вы зато Асада прикрываете", – возразили в Вашингтоне. Значит, как сказала Сандерс, "сами не желаете покончить с практикой применения боевых отравляющих веществ". Еще бы язык показала.  

Василий Небензя
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Эксперт по химоружию: у России нет оснований доверять материалам по Сирии
Собственно, ради такого вывода вся эта сценка в Совбезе ООН и разыгрывалась. Штатам крайне важно продлить расследование по Хан-Шейхуну. Если оно продолжается, значит, Асад под подозрением. Если он под подозрением, значит, он – кровожадный, беспощадный и злой разбойник. Хотя, конечно, не значит. Но американская система правосудия, видимо, прогуляла лекцию о презумпции невиновности. И очень даже понятно, почему эксперты ОЗХО все это время ваньку валяли вместо того, чтобы посетить тот же Хан-Шейхун, например. Чтобы им дали еще время.  

При этом мы ведь тоже не против пролонгации их миссии в Сирии. Сами призываем дать честную оценку. Но, во-первых, их мандат заканчивается только через месяц. А следствие – это все-таки не пятилетка, которую можно выполнить досрочно и начать заново. Во-вторых, надо бы знать хотя бы предварительные результаты. А как узнать, если они ничего не говорят, кроме того, что сказали сразу по горячим следам. Точнее, по следам "горячего" видео. Впрочем, одну поправку они все-таки внесли. В апреле они были просто уверены, что это сделал Асад. А теперь "по-прежнему уверены". Вероятно, к концу следующего срока к этому добавится "все еще". 

Что вы хотите, волшебники страны ОЗ-ХО. Они думают, если выучили заклинания, то уже умеют колдовать. Но мы-то знаем все эти фокусы.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена