Волшебники страны ОЗ-ХО, или Как США пытались Россию заколдовать

Всем было понятно, что Россия не примет этот американский проект как минимум потому, что он внесен в Совбез без предварительных консультаций. Это если не вдаваться в детали. А если захочется, то в этой халтуре их все равно не найдешь.

"Блокирование продления полномочий ОЗХО по расследованию в Сирии означает поддержку использования режимом Асада химического оружия против мирных женщин и детей". "Боже мой, какой текст, какие слова!" – оценил бы этот гневный пафос представителя Белого дома Сары Сандерс режиссер Якин. А полпред России в ООН Василий Небензя сказал просто: "спектакль". И лишь дипломатичность не позволила ему уточнить, что "дурной спектакль". Напротив. Назвал "хорошо срежиссированной попыткой выставить Россию в неприглядном якобы свете".

Всем же было понятно, что она не примет этот американский проект как минимум потому, что он исполнен на скорую руку и внесен в Совбез без всяких предварительных консультаций. Это если не вдаваться в детали. А если захочется, то в этой халтуре их все равно не найдешь. Дьяволу здесь даже спрятаться негде – одно сплошное лукавство. С таким же успехом они могли бы выставить на голосование резолюцию о российском вмешательстве во всевозможные выборы. А наше вето трактовать как поддержку нашего вмешательства во все возможные выборы.

Лицемерное предложение – отказ – обвинение. В эту схему они при желании могут втиснуть все что угодно. Но сейчас – химическую контратаку. Ведь быстро же сообразили, что ответить Путину. И недели не прошло, как он при всех на "Валдае" предложил экспертам самим подумать, почему это США даже не начинали уничтожать свое ядовитое оружие. Россия же со своим полностью распрощалась. О чем и штамп ОЗХО имеется. "А вы зато Асада прикрываете", – возразили в Вашингтоне. Значит, как сказала Сандерс, "сами не желаете покончить с практикой применения боевых отравляющих веществ". Еще бы язык показала.

Собственно, ради такого вывода вся эта сценка в Совбезе ООН и разыгрывалась. Штатам крайне важно продлить расследование по Хан-Шейхуну. Если оно продолжается, значит, Асад под подозрением. Если он под подозрением, значит, он – кровожадный, беспощадный и злой разбойник. Хотя, конечно, не значит. Но американская система правосудия, видимо, прогуляла лекцию о презумпции невиновности. И очень даже понятно, почему эксперты ОЗХО все это время ваньку валяли вместо того, чтобы посетить тот же Хан-Шейхун, например. Чтобы им дали еще время.

При этом мы ведь тоже не против пролонгации их миссии в Сирии. Сами призываем дать честную оценку. Но, во-первых, их мандат заканчивается только через месяц. А следствие – это все-таки не пятилетка, которую можно выполнить досрочно и начать заново. Во-вторых, надо бы знать хотя бы предварительные результаты. А как узнать, если они ничего не говорят, кроме того, что сказали сразу по горячим следам. Точнее, по следам "горячего" видео. Впрочем, одну поправку они все-таки внесли. В апреле они были просто уверены, что это сделал Асад. А теперь "по-прежнему уверены". Вероятно, к концу следующего срока к этому добавится "все еще".

Что вы хотите, волшебники страны ОЗ-ХО. Они думают, если выучили заклинания, то уже умеют колдовать. Но мы-то знаем все эти фокусы.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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