РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Химоружие как последний аргумент США: дешевый сериал вместо фактов

13:1825.10.2017
0730
© РИА НовостиУничтожение химического оружия. Архивное фотоУничтожение химического оружия. Архивное фото
© РИА Новости
Доказательств применения химоружия правительственными силами в Сирии как не было, так и нет. Зато использование этого оружия их противниками – установленный факт. Даже США этот факт признали. Но продолжают разыгрывать прежнее истерическое шоу.

"Отрежиссированным спектаклем" назвал постпред России при ООН Василий Небензя заседание Совбеза организации, на котором по инициативе США состоялось голосование по проекту резолюции о продлении мандата миссии Организации Объединенных Наций и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии. И точно: уж что-что, а в спектаклях американская сторона преуспела. Миссия заканчивается в середине ноября. Так зачем голосовать до приближения этого срока, не имея окончательных результатов ее работы? Тем более, не произошло главного – обнародования и тщательного изучения доклада совместного механизма по расследованию применения химоружия. Чего заранее огород городить? Не для того ли исключительно, чтобы Россия, пользуясь своим правом вето, заблокировала ненужную, преждевременную и даже вредную с точки зрения логики и последовательности событий резолюцию? 

Василий Небензя
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Эксперт по химоружию: у России нет оснований доверять материалам по Сирии
Она и заблокировала. Поскольку сначала деньги, а потом стулья, если говорить, пользуясь известным литературным источником. Подойдет срок и будет опубликован доклад – тогда и голосовать надо. Предметно. Впрочем, когда Вашингтон интересовали правила игры, которые не укладываются в их собственную концепцию мироустройства? Зато блокировку проекта резолюции прокомментировали в Белом доме смачно. Официальный представитель администрации Сара Сандерс обвинила Москву в том, что подобные действия препятствуют прекращению химических атак в арабской республике. Более того, Россия якобы показала, что на самом деле ее волнует не остановка "варварских атак", а  сохранение своего союзника Башара Асада. Ну, право, это просто смешно. Во-первых, именно действия России и ее партнеров привели к тому, что террористы контролируют сегодня только около 5% территории Сирии. Так что этот упрек лишен всякого основания и выглядит абсурдно. Во-вторых, как ни крути, Асад – легитимный президент. И лишь сами сирийцы вправе решать вопрос о том, кто ими будет управлять. Москва, кстати, не раз заявляла, что не держится за этого конкретного политика двумя руками. Мертвой хваткой, так сказать. Все зависит от воли сирийского народа.  

Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии. 24 октября 2017
© AFP 2017 / Timothy A. Clary
Аналитик: резолюция США по Сирии – попытка вывести террористов из-под удара
В российском МИД считают, что подобное поведение США наносит прямой ущерб основам многосторонней дипломатии, выхолащивает и "калибрует" под американские интересы работу международных структур. Не поспоришь. Американская сторона до сих пор упорно настаивала на том, что лишь правительственные силы в Сирии применяют химоружие. Без всяких доказательств. Хотя уже многократно доказано, что оно было еще несколько лет назад вывезено с территории страны и уничтожено. И в этой работе, кстати, Москва и Вашингтон тогда сумели найти общую платформу. Но все вернулось, увы, на круги своя. США по-прежнему действуют сугубо избирательно. 

Еще два года назад появился доклад инспекторов ООН, в котором указывалось на десятки случаев применения химического оружия террористами разных сортов. В том числе против мирных жителей. Вашингтон не реагировал и молчал все это время. Лишь совсем недавно госдепартамент впервые признал, что боевики, связанные с запрещенной в России "Джебхат ан-Нусрой", используют это самое химическое оружие. Когда "к стенке" фактами приперли, тогда в Вашингтоне и признали очевидное. Но это не значит, что спектакль, а точнее сериал, окончен. Американский проект резолюции в ООН тому подтверждение. Как началась последняя "серия" в апреле с фейковых видео и других подобных "доказательств" якобы атаки сирийской армии на мирное население при помощи химоружия в провинции Идлиб, так и продолжается. Блюдут чистоту жанра.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена