Химоружие как последний аргумент США: дешевый сериал вместо фактов

Доказательств применения химоружия правительственными силами в Сирии как не было, так и нет. Зато использование этого оружия их противниками – установленный факт. Даже США этот факт признали. Но продолжают разыгрывать прежнее истерическое шоу.

"Отрежиссированным спектаклем" назвал постпред России при ООН Василий Небензя заседание Совбеза организации, на котором по инициативе США состоялось голосование по проекту резолюции о продлении мандата миссии Организации Объединенных Наций и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии. И точно: уж что-что, а в спектаклях американская сторона преуспела. Миссия заканчивается в середине ноября. Так зачем голосовать до приближения этого срока, не имея окончательных результатов ее работы? Тем более, не произошло главного – обнародования и тщательного изучения доклада совместного механизма по расследованию применения химоружия. Чего заранее огород городить? Не для того ли исключительно, чтобы Россия, пользуясь своим правом вето, заблокировала ненужную, преждевременную и даже вредную с точки зрения логики и последовательности событий резолюцию?

Она и заблокировала. Поскольку сначала деньги, а потом стулья, если говорить, пользуясь известным литературным источником. Подойдет срок и будет опубликован доклад – тогда и голосовать надо. Предметно. Впрочем, когда Вашингтон интересовали правила игры, которые не укладываются в их собственную концепцию мироустройства? Зато блокировку проекта резолюции прокомментировали в Белом доме смачно. Официальный представитель администрации Сара Сандерс обвинила Москву в том, что подобные действия препятствуют прекращению химических атак в арабской республике. Более того, Россия якобы показала, что на самом деле ее волнует не остановка "варварских атак", а сохранение своего союзника Башара Асада. Ну, право, это просто смешно. Во-первых, именно действия России и ее партнеров привели к тому, что террористы контролируют сегодня только около 5% территории Сирии. Так что этот упрек лишен всякого основания и выглядит абсурдно. Во-вторых, как ни крути, Асад – легитимный президент. И лишь сами сирийцы вправе решать вопрос о том, кто ими будет управлять. Москва, кстати, не раз заявляла, что не держится за этого конкретного политика двумя руками. Мертвой хваткой, так сказать. Все зависит от воли сирийского народа.

В российском МИД считают, что подобное поведение США наносит прямой ущерб основам многосторонней дипломатии, выхолащивает и "калибрует" под американские интересы работу международных структур. Не поспоришь. Американская сторона до сих пор упорно настаивала на том, что лишь правительственные силы в Сирии применяют химоружие. Без всяких доказательств. Хотя уже многократно доказано, что оно было еще несколько лет назад вывезено с территории страны и уничтожено. И в этой работе, кстати, Москва и Вашингтон тогда сумели найти общую платформу. Но все вернулось, увы, на круги своя. США по-прежнему действуют сугубо избирательно.

Еще два года назад появился доклад инспекторов ООН, в котором указывалось на десятки случаев применения химического оружия террористами разных сортов. В том числе против мирных жителей. Вашингтон не реагировал и молчал все это время. Лишь совсем недавно госдепартамент впервые признал, что боевики, связанные с запрещенной в России "Джебхат ан-Нусрой", используют это самое химическое оружие. Когда "к стенке" фактами приперли, тогда в Вашингтоне и признали очевидное. Но это не значит, что спектакль, а точнее сериал, окончен. Американский проект резолюции в ООН тому подтверждение. Как началась последняя "серия" в апреле с фейковых видео и других подобных "доказательств" якобы атаки сирийской армии на мирное население при помощи химоружия в провинции Идлиб, так и продолжается. Блюдут чистоту жанра.

Автор Илья Харламов, радио Sputnik

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