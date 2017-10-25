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Или Запад, или Россия: США припирают Сербию к стенке. А зря

11:2025.10.2017
(обновлено: 11:21 25.10.2017)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПрезидентский дворец в БелградеПрезидентский дворец в Белграде
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Большой человек из Госдепа дал сербскому руководству ценный совет. Спросить у России, что она делает для того, чтобы помочь Сербии на пути к ЕС. И этот совет не единственный, другие – не лучше. Интересно, на что же они там в Госдепе рассчитывают.

Сербия должна сделать выбор: или ЕС и НАТО, или Россия – а не "сидеть на двух стульях сразу". Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Хойт Брайан Йи. Выступая на 17-м Сербском экономическом форуме, он сказал: важно, чтобы Сербия сделала стратегический выбор и стала частью официальной политики, как это сделала Хорватия, которая поставила членство в ЕС выше всего. Или как это сделала Черногория по отношению к НАТО.

Зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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При этом представитель Госдепа заявил, что российское видение Балкан отличается от европейского. "Действия России в регионе наводят на мысль, что она хочет, чтобы Балканы оставались слабыми и разрозненными, а не сильными и хорошо интегрированными в ЕС", сказал Йи.

Эксперты отмечают, что впервые Вашингтон в лице чиновника госдепартамента потребовал от Белграда отказаться от нынешней многовекторной политики выстраивания хороших отношений и с Западом, и с Россией. Впрочем, Запад и ранее давил на сербскую власть, но так, походя, непублично: предлагал ввести антироссийские санкции, закрыть Российско-сербский гуманитарный центр в Нише.

Министр обороны Сербии Александр Вулин раскритиковал заявление чиновника Госдепа. По его словам, это самое сильное публичное и весьма недипломатичное давление на Белград и его право самостоятельно принимать решения. "Не знаю, какова будет позиция и ответ президента Сербии Александра Вучича, но я уверен, что он найдет способ справиться с давлением, как делал это до сих пор", – заявил Вулин. Он также отметил, что слова представителя Госдепа – это не дружеское заявление и не слова человека, уважающего Сербию, ее политику и ее право принимать решения. 

Президент Сербии Александр Вучич во время пресс-конференции в Белграде
© AFP 2017 / Oliver Bunic
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Слышал, что у какого-то африканского племени есть интересный способ выдачи девушек замуж. Если она, скажем, капризная красавица (а красавицы частенько обладают подобным милым недостатком, и в этом, кстати, виноваты мужчины), и не может выбрать кого-то одного из двух претендентов на ее руку и сердце, то вожди племени устраивают своеобразный эксперимент. Идет девушка с двумя претендентами по джунглям, ничего не подозревает. И вдруг кто-то невидимый ее чем-то пугает (может, заорет что-то нелестное про ее фигуру или цвет глаз, а может, просто бросит с грохотом оземь за ее спиной орех кокоса, не знаю). Девушка, естественно, в панике бросится в сторону одного из своих женихов (других вариантов не предполагается). Так вот, в чью сторону она кинулась – тот и будет ее мужем. Даже если она к этому времени решила, что ей больше мил другой претендент. Тут уже ничего переиграть нельзя. Нравится – не нравится, но, как говорится, вождь сказал.

Александр Вучич
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Может так Хойт Брайан Йи и решил поступить с Сербией? Напугать ее до полусмерти – и посмотреть, в чью сторону она кинется. Вот только подходят ли мирные шутки африканской глубинки для глобальной политики? Вопрос, конечно, риторический, учитывая, что США считают себя выше политики, выше дипломатии, выше нравственности. Вот, например, папа римский считается викарием Христа, наместником, так сказать, Бога на земле. А США? Трамп, Обама, Рейган – это боги, спустившиеся с Олимпа. А Йи, значит, скромный поп Госдепа США. Ну что ж, как известно, каков поп, таков и приход…

Но за Сербию этот "поп", видимо, взялся всерьез. Беседуя в кулуарах форума в Белграде с журналистами, Йи посоветовал сербскому руководству спросить у России, что она делает для того, чтобы помочь Сербии на пути к ЕС. 

…Хотел сказать по поводу этого спича многое, но потом, подумав, понял, что лучше оставить эти слова без комментариев. А еще лучше – вылить их в бронзе.

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik 

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