Или Запад, или Россия: США припирают Сербию к стенке. А зря

Сербия должна сделать выбор: или ЕС и НАТО, или Россия – а не "сидеть на двух стульях сразу". Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Хойт Брайан Йи. Выступая на 17-м Сербском экономическом форуме, он сказал: важно, чтобы Сербия сделала стратегический выбор и стала частью официальной политики, как это сделала Хорватия, которая поставила членство в ЕС выше всего. Или как это сделала Черногория по отношению к НАТО.
Эксперты отмечают, что впервые Вашингтон в лице чиновника госдепартамента потребовал от Белграда отказаться от нынешней многовекторной политики выстраивания хороших отношений и с Западом, и с Россией. Впрочем, Запад и ранее давил на сербскую власть, но так, походя, непублично: предлагал ввести антироссийские санкции, закрыть Российско-сербский гуманитарный центр в Нише.
Министр обороны Сербии Александр Вулин раскритиковал заявление чиновника Госдепа. По его словам, это самое сильное публичное и весьма недипломатичное давление на Белград и его право самостоятельно принимать решения. "Не знаю, какова будет позиция и ответ президента Сербии Александра Вучича, но я уверен, что он найдет способ справиться с давлением, как делал это до сих пор", – заявил Вулин. Он также отметил, что слова представителя Госдепа – это не дружеское заявление и не слова человека, уважающего Сербию, ее политику и ее право принимать решения.
Но за Сербию этот "поп", видимо, взялся всерьез. Беседуя в кулуарах форума в Белграде с журналистами, Йи посоветовал сербскому руководству спросить у России, что она делает для того, чтобы помочь Сербии на пути к ЕС.
…Хотел сказать по поводу этого спича многое, но потом, подумав, понял, что лучше оставить эти слова без комментариев. А еще лучше – вылить их в бронзе.
Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik
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