За этот месяц после выборов она проиграла Нижнюю Саксонию. И фактически потеряла Австрию с Чехией. Это ладно – объяснение какое-никакое есть. Но кое-что объяснить логически невозможно. Мухи.
Даже мухи: Меркель и день чудес
Это продлится буквально несколько мгновений. Немцы даже заметить ничего не успеют. Но с ними сегодня это произойдет. Правда, уже в третий раз. Они официально освободятся от власти Ангелы Меркель. У них так бывает, когда новый состав бундестага впервые собирается после парламентских выборов. Президент вручает канцлеру и ее министрам увольнительные грамоты и тут же просит их остаться до утверждения следующего кабинета. Но то, что в 2009 и в 2013 считалось простой формальностью, как вдох и выдох, теперь совсем особый случай. Как будто глоток нового воздуха. Как говорится, ритуал ритуалу рознь.
Конечно, Франку-Вальтеру Штайнмайеру и в голову бы не пришло нарушить традицию и отправить канцлерин в последний политический путь. Но, по сути, ведь так и есть. Никто не знает, каким в итоге окажется ее очередное правительство. Однако все понимают, что для Меркель оно будет крайним. Иначе через четыре года всем придется признать, что они совсем ничего не понимают. Но это через четыре года. А сейчас они не понимают, каким образом и на каких условиях Меркель все-таки сумеет приручить своих новых партнеров по правящей коалиции. То, что она попытается это сделать, так же верно, как и то, что никуда ей от них ни деться.
Пусть уже и не с позиции силы. Так мало после войны ХДС еще не набирал. Пусть за этот месяц после выборов она проиграла Нижнюю Саксонию и фактически потеряла Австрию с Чехией. Пусть даже мухи, даже мухи улетели от нее. В стране вдруг исчезли все насекомые. С одной стороны, для канцлерин это как раз хорошо, никто не жужжит и блох не ищут. Но, с другой стороны, каждый по-прежнему – со своими тараканами. И это им ей теперь надо доказывать, что она все равно – выше плинтуса. Она просто по-другому не привыкла. Хотя теперь для нее все по-другому. И не только для нее. В объединенной Германии власть еще никогда не делили на троих.
Тем более на таких троих. Консерваторы, либералы и "зеленые". Ничего общего. Все, что их роднит – это государственный флаг. И тот – совсем не Германии. Однако только на нем их партийные цвета и встречаются вместе. Как звучала загадка в нашей занимательной географии, "остров, который сам себя нижним бельем называет". Но ему можно. Там всегда солнце. А здесь не Карибы, здесь климат иной. Бельем своим лучше не светить. Хотя, судя по всему, последнюю рубашку власти уже порвали. Только майка и осталась.
Кстати, такие же цвета и у флага африканской республики Танганьика. Понятно, почему они не хотят называть свою правящую коалицию в ее честь. Она уже не существует. Но в ней же тоже когда в 1961 году обретали независимость, не думали, что продержатся меньше трех лет. Как бы то ни было, пусть и на несколько мгновений, но немцы сегодня остались без Меркель. И ведь ничего страшного не случилось.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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