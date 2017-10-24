Журналисты сходили в театр. На Собчак

Пригласить на премьеру гостей больше, чем мест в зале – старый бродвейский прием. Срежиссированная давка в дверях создает впечатление неистового ажиотажа вокруг того, что на сцене. В данном случае – вокруг той.

Определились, какие "против", но еще не нашли никаких "за". Ксения Собчак рассказала о своих планах в качестве кандидата в президенты России.

Пресс-конференция проходила в Электротеатре Станиславский на Тверской. В зал поместились далеко не все желающие, после некоторой давки в очереди пришлось остаться в фойе смотреть трансляцию. За моей спиной коллега, которого не пустили, сказал: хотел голосовать за Собчак, но теперь не буду.

Вот как важно первое впечатление. Впрочем, и второе получилось неоднозначным. Ксения Собчак подтвердила, что определенной платформы нет, ее будет вырабатывать в ходе круглых столов. А пока ждут всех, кто против всех или хотя бы против чего-нибудь, можно даже и против Собчак. Чтобы, наконец, понять, есть ли хоть какое-нибудь "за". Впрочем, Ксения Собчак сама говорит о себе как о функции, о строчке в бюллетене, так что непонятно, нужна ли в таком случае в принципе какая-то платформа.

Но назвался кандидатом – придумывай программу и отвечай на вопросы.

Спросили, конечно, про Крым. Оказалось, не наш. Ксения Собчак ответила, что Украина – важнейший партнер России. Крым – украинский. А Россия, по ее мнению, нарушила международные обязательства. Но больше вопросов было по внутренней политике, если можно так сказать. Например, спросили: вот вы богатая, а знаете ли, какие зарплаты в России. Ксения Собчак оскорбилась и сказала, что цифры выучить несложно, а Россию она знает получше некоторых, потому что постоянно летает по разным городам.

С негодованием отвергла она и вопросы о связи с Кремлем. Говорит, Владимир Путин помог ее отцу, поэтому как о человеке она не будет о нем отзываться плохо, а как с политиком поспорит. Деньги у Кремля тоже обещала не брать (хотя вряд ли кто-то захочет предложить). Ищет спонсоров, собирает команду.

Руководить штабом будет Игорь Малашенко – один из руководителей кампании Бориса Ельцина и создателей НТВ. Теперь каждую неделю будут проходить экспертные круглые столы, в ходе которых попробуют понять, что к чему. Так что в обозримом будущем узнаем, что из этого выйдет. Но если в качестве кандидата зарегистрируют Алексея Навального, Ксения Собчак собирается снять свою кандидатуру и влиться в его команду. Такие вот планы…

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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