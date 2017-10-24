РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Журналисты сходили в театр. На Собчак

16:0224.10.2017
(обновлено: 16:07 24.10.2017)
0580
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПресс-конференция Ксении Собчак, посвященная её баллотированию в президенты России. 24 октября 2017Пресс-конференция Ксении Собчак, посвященная её баллотированию в президенты России. 24 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Пригласить на премьеру гостей больше, чем мест в зале – старый бродвейский прием. Срежиссированная давка в дверях создает впечатление неистового ажиотажа вокруг того, что на сцене. В данном случае – вокруг той.

Определились, какие "против", но еще не нашли никаких "за". Ксения Собчак рассказала о своих планах в качестве кандидата в президенты России. 

Пресс-конференция проходила в Электротеатре Станиславский на Тверской. В зал поместились далеко не все желающие, после некоторой давки в очереди пришлось остаться в фойе смотреть трансляцию. За моей спиной коллега, которого не пустили, сказал: хотел голосовать за Собчак, но теперь не буду.

Ксения Собчак
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Политолог оценил шансы Собчак на выборах президента России
Вот как важно первое впечатление. Впрочем, и второе получилось неоднозначным. Ксения Собчак подтвердила, что определенной платформы нет, ее будет вырабатывать в ходе круглых столов. А пока ждут всех, кто против всех или хотя бы против чего-нибудь, можно даже и против Собчак. Чтобы, наконец, понять, есть ли хоть какое-нибудь "за". Впрочем, Ксения Собчак сама говорит о себе как о функции, о строчке в бюллетене, так что непонятно, нужна ли в таком случае в принципе какая-то платформа. 

Но назвался кандидатом – придумывай программу и отвечай на вопросы. 

Спросили, конечно, про Крым. Оказалось, не наш. Ксения Собчак ответила, что Украина – важнейший партнер России. Крым – украинский. А Россия, по ее мнению, нарушила международные обязательства. Но больше вопросов было по внутренней политике, если можно так сказать. Например, спросили: вот вы богатая, а знаете ли, какие зарплаты в России. Ксения Собчак оскорбилась и сказала, что цифры выучить несложно, а Россию она знает получше некоторых, потому что постоянно летает по разным городам. 

Пресс-конференция Ксении Собчак, посвященная её баллотированию в президенты России. 24 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Политолог: заявление Собчак по Крыму – это послание Западу
С негодованием отвергла она и вопросы о связи с Кремлем. Говорит, Владимир Путин помог ее отцу, поэтому как о человеке она не будет о нем отзываться плохо, а как с политиком поспорит. Деньги у Кремля тоже обещала не брать (хотя вряд ли кто-то захочет предложить). Ищет спонсоров, собирает команду. 

Руководить штабом будет Игорь Малашенко – один из руководителей кампании Бориса Ельцина и создателей НТВ. Теперь каждую неделю будут проходить экспертные круглые столы, в ходе которых попробуют понять, что к чему. Так что в обозримом будущем узнаем, что из этого выйдет. Но если в качестве кандидата зарегистрируют Алексея Навального, Ксения Собчак собирается снять свою кандидатуру и влиться в его команду. Такие вот планы…

Автор Мария Балябина, радио Sputnik 

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена