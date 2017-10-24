Уж невтерпеж? Киев сам заговорил про российский газ

Киевские школьники мерзнут, а власти говорят о срыве начала отопительного сезона, пишет украинская пресса. И намекает, что вообще-то сорвалось не только это. А что только не сорвалось – и куда все катится.

Чем ближе градусник к нулю, тем ярче речи о российском газе. Что так, позвольте спросить? И что стало с украинской энергетической безопасностью? Независимость от российского газа греет не так, как раньше? И друзья, обещавшие помочь с реверсом, куда-то подевались – мол, самим бы хватило? Ай-яй-яй! Ну как же так-то? Зима только на подходе, а украинцы, в частности киевляне, уже стали жаловаться на нехватку тепла.

Местные журналисты не могли пройти мимо такого. Возьми да и спроси они вице-премьера Владимира Кистиона , как дальше-то теперь. Может, не готов он был ответить вот так вот сразу, как подобает украинскому чиновнику: мол, все под контролем, мол, российский газ – да никогда. Взял и ляпнул: "Никогда не говори никогда". И потом, видимо, поняв, что из уст его про покупку российского газа вырвалось совсем не то, что должно было, добавил: "Если бы мы перенесли точку учета транзита на восточную границу, такой вариант можно было бы рассматривать". Добавил – и только хуже сделал. Показал, что совсем не разбирается в нюансах этих точек учета, и где они есть и где их не должно быть. Выяснилось также, что это вообще не Киева дело, а "Газпрома" и его европейских клиентов, с которыми заключены долгосрочные контракты

И Украине слова пока не давали. Хотя ее желание поправить свои дела, а заодно и подзаработать, не потратив ни гроша, на перепродаже российского газа вполне понятно. В российской Госдуме решили, что таким образом Киев хочет себе лазейку устроить для незаконного отбора газа. Только ни "Газпрому", ни Брюсселю эти планы не интересны. Европейцам совсем не хочется вести переговоры с незалежной по цене топлива, стоимости транзита. "Надежность" украинских партнеров им хорошо известна. Гораздо проще взять газ на своей границе. А как он туда попал, какие проблемы при этом возникают, пусть Москва сама с Киевом разбирается.

"Газпрому" тоже украинская инициатива ни к чему. Если когда-то Россия и делала Украине предложения по созданию взаимовыгодного газотранспортного консорциума, то теперь это совершенно не актуально. "Северный поток-2" расставляет все точки над "i". Ведь еще год-другой – и про украинскую ГТС все с облегчением забудут.

Автор Олег Обухов, радио Sputnik Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное. У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте Facebook . Присоединяйтесь!



