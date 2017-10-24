НАТО против России — не боец. То ли сами признали, то ли СМИ

НАТО — даром что крупнейший в истории военный альянс, он абсолютно бессилен перед Россией. Почти триллион долларов годового бюджета, новые базы, непрерывные учения — и все зря.

Если Россия нападет на Европу, то блок НАТО будет не в состоянии защитить себя и союзников. К такому выводу приходит издание Spiegel после ознакомления с докладом Североатлантического альянса.

Немецким журналистам, как сообщается, попал в руки секретный отчет под названием "Предварительный доклад об усилении сдерживания и обороноспособности альянса".

Как документ с особым грифом угодил в Spiegel — неизвестно. Видимо, не обошлось без вмешательства со стороны "русских хакеров". Но, так или иначе, аналитики НАТО считают, что военный блок не сможет провести оперативное развертывание войск в случае, если Россия нападет на прибалтийские или скандинавские страны — члены альянса.

Конечно, подобное заявление не первое и не последнее. Уже даже не возникает вопроса, зачем они это делают. Ответ очевиден: главная цель — это увеличение бюджета. А это понятная опция. Да, но за чей счет? В 2017 году бюджет НАТО составил почти триллион долларов, при этом из совокупных 946 миллиардов доля Соединенных Штатов — 683,4 миллиада. Напомню, только пять стран из 29 выполняют договоренности по 2% от ВВП на оборону. На саммите альянса в мае этого года президент США Трамп подчеркнул, что нынешнее положение является нечестным по отношению к американским налогоплательщикам. Он призвал партнеров увеличить расходы на оборону. Так что, судя по всему, сигнал о "слабости" НАТО адресован участникам альянса, которые не хотят платить по счетам. Американцы денег больше не дадут. А у неплательщиков других дел по горло — убытки от санкций, мигранты с их пособиями и так далее. Вот и выходит, что верхи не могут, а низы не хотят.

Еще одна цель демонстрации "слабости" — это расширение и укрепление НАТО на границе с Россией. Накануне встречи глав ЕС президент Литвы Даля Грибаускайте заявила о необходимости введения так называемого "военного шенгена" НАТО.

Ранее с подобной инициативой выступал командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес. Согласно американо-литовской идее, у НАТО должна быть свобода и возможность быстрого перемещения военной техники по всей Европе. Но мы-то понимаем, что литовский лидер не имеет в виду "всю Европу", когда выдвигает подобную инициативу. Скорее всего, президент Грибаускайте подразумевает передвижение техники НАТО со всей Европы в Прибалтику. Ей мало того контингента, который уже есть.

А ведь Литва уже вплотную приблизилась к заветным 2%, которые нужно платить за членство в альянсе. Поэтому у нее есть право не просто инициировать — она может требовать. Но Даля Грибаускайте забывает, что с соседями-неплательщиками далеко не уедешь. Создание инфраструктуры для "военного шенгена" требует дополнительных средств. А в бюджете — дефицит. И еще генсек альянса Столтенберг заявлял, что не планирует увеличения численности военных в Польше и Прибалтике. Так что превратить свою маленькую страну в большую военную базу у Грибаускайте не выйдет. По крайней мере, пока. Но что, если Spiegel и другие будут стараться и все время пугать "российской угрозой", не задаваясь вопросом, зачем это России? В этом случае все возможно. У страха ведь не только глаза велики, но и бюджет.