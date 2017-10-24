Киев, Майдан, "Донбасс"… За Порошенко становится как-то боязно

Глава МВД Украины Арсен Аваков просто "морально убил" новый Майдан в центре Киева. Это все козни Москвы, – так и сказал.

Отстранение от власти президента Украины Петра Порошенко произойдет до Нового года, уверен депутат Верховной рады Семен Семенченко. По его мнению, для свержения достаточно участия в акциях протеста пятисот "хлопцев"-ветеранов так называемой АТО – из Нацгвардии, добровольческих батальонов "Донбасс", "Айдар".

"Хлопцами" назвал их не я, а Семенченко. По его словам, сейчас в регионах Украины идет работа по набору таких кадров. "Приезжают люди, они агитируют своих сослуживцев и координируются в своих действиях. Никто отсюда не уйдет… Это территория для накопления сил, хлопцы будут действовать… Позитивные сдвиги начнутся очень и очень скоро".

Семенченко, видимо, знает, о чем говорит: до того, как стать парламентарием, он возглавлял добровольческий батальон "Донбасс".

В мониторинговом докладе ООН бойцы "Донбасса" обвинены в мародерстве, бессудных расправах в отношении мирных жителей, изнасилованиях, в том числе несовершеннолетних, а также в похищении людей и взятия гражданских лиц в заложники.

Но это было в прошлом, а сейчас Семенченко – депутат, борец за народную волю. А эта "воля", видимо, требует, чтобы он помог свернуть с пьедестала Порошенку. Семенченко еще известен как один из организаторов блокады Донбасса. Теперь пришла очередь устроить "блокаду" Порошенке?..

Сейчас оппозиция проводит бессрочную акцию протеста в центре Киева. Все как обычно: палатки, баррикады, покрышки, полевая кухня, печеньки (или пока еще не подвезли?). Протестующих сейчас вроде как возглавляет гарный "хлопец", щирый хохол Мишико Саакашвили. Но есть засланцы и от "Батькивщины", "Самопомощи", националистических партий. Вовсю снуют и ветераны, в частности, "Донбасса". Их шевроны видели. Даже засняли на фото. Все-таки – исторический момент! Новый Майдан!

"Есть у революции начало, нет у революции конца!". Музыка Вано Мурадели. Слова… теперь уже народные. Хотя у них и был когда-то конкретный автор – советский поэт Юрий Каменецкий… "Жить в полете, быть всегда в атаке, биться насмерть с черной силой тьмы!"…

Боязно становится за Порошенко. Интересно, насколько серьезная сейчас поддержка у него в силовых структурах, имея в виду его противостояние с главой МВД Аваковым? Вроде бы президент не раз что-то отмечал вместе с военными. Вот только стал ли он для них своим?

Правда, Аваков уже поспешил откреститься. Говорит, все врут СМИ, нет у него конфликта с президентом Порошенко. Просто, сказал Аваков, "у меня есть своя точка зрения по целому ряду вопросов"… Ага! Интересно, а нет ли по вопросу президентства у главы МВД своей точки зрения? На этот вопрос Аваков не ответил, зато сказал, что знает, кто занимается финансированием палаточного городка у здания Рады – экс-депутат Владимир Олейник. "Олейник – беглый депутат и соратник Януковича. Теперь, надеюсь, всем стало понятно за чьи деньги банкет", пишет Аваков на своей странице в соцсети Facebook…

А находится-то "бывший" в Москве. Значит, и деньги – Кремля. Нет, Аваков так не сказал, но он очень хочет, чтобы именно так и подумали, потому и надеется, что "всем стало понятно за чьи деньги банкет". Напрасно боялся и сомневался! Мы именно так и подумали про то, что он там подумал. Конечно же, в первую голову Аваков будет говорить про деньги. Как и Порошенко. Какие тут у президента и главы МВД могут быть разногласия? Врут все СМИ! И Семенченко тоже – про деньги и про печеньки. Иначе, говорит, "никто отсюда (то есть оттуда… или – оттедова?) не уйдет".

Да полноте! Все это понятно и старо как мир. Еще Достоевский в "Братьях Карамазовых" писал: "у Федора Павловича конверт большой приготовлен, а в нем три тысячи запечатаны, под тремя печатями-с, обвязано ленточкою и надписано собственною их рукой: "ангелу моему Грушеньке, если захочет прийти", а потом, дня три спустя подписали еще: "и цыпленочку"".

"И цыпленочку" – это замечательно!

"Миру мы несем рассвет Вселенной, нашей правды светлые слова!". Нет, это уже не Достоевский. Советский поэт Каменецкий. Почитайте на досуге…

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik