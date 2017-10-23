То-то и АNО, или Как чехи на Меркель "чехать" хотели

Так в Чехии победители выборов еще не отрывались. И ладно если бы только от преследователей. Но и от канонов Евросоюза тоже.

"Ну что ты будешь с ними делать", – только и могла вымолвить Ангела Меркель о результатах парламентских выборов в Чехии. И, как бравый солдат Швейк, что после убийства Фердинанда по случаю траура заказал себе темное пиво, тоже отказалась от светлого. Хотя не сказать, чтобы для нее это был совсем уж "черный день". Он наступит, когда она у себя коалицию создать не сможет. А не сможет, если уже и чехи на нее "чехать" хотели. Она же думает, что они против нее выступили. Как неделю назад австрийцы. Значит, еще одной стране ЕС теперь без разницы, что она думает.

И главное – фамилии победителей. Их словно специально подбирали, чтобы задеть ее побольнее. Вместо ее евроинтеграционного курса в Вене теперь свой Курц. А Прага? Ну зачем ей еще Бабиш, если "и я не мужик"? Не факт, что канцлерин посетили именно такие мысли. Но удовольствия итоги чешского голосования ей явно не доставили. У движения "Акция недовольных граждан" – под тридцать процентов. Более чем двукратный отрыв от второго места. Так здесь в новейшей истории еще не отрывались. И ладно, если бы только от преследователей. И от канонов Евросоюза тоже.

Партия, которая их представляла – это правящие Социал-демократы премьера Богуслава Соботки – взяла меньше восьми процентов и не попала даже в тройку. То-то, как говорится, и АNО. Так звучит аббревиатура победителей. Себя они называют правоцентристами, но это так, ради красного словца. На самом деле идеология для них не имеет значения. В основе – личность. Миллиардер и медиа-магнат. Сочетание, которое уже год как не дает Меркель спокойно спать. Но Андрей Бабиш – бунтовщик похуже Трампа. Как минимум потому, что он свой, европейский. И совсем не маргинал.

В этом смысле он – как и Себастьян Курц. Оба – системные политики: Курц возглавлял МИД Австрии, Бабиш – Минфин Чехии. Но политики нового поколения. Они тоже любят Евросоюз. Но по-своему. Это значит не ЕС в себе, а себя в ЕС. Тот же пазл, только наоборот. И это – совсем другая картинка. Бабиш уже объявил, что выставит Брюсселю свою европейскую повестку. Там и про беженцев, которых, спасибо, не надо. Там и про усиление роли Чехии. Там и про повышение качества продуктов питания. Он именно на этом поднялся, поэтому знает, что такое ГМО и что бывает плохо.

Надо же, продолжит грустные размышления Меркель, самого недавно повесткой вызывали, а теперь тоже повестку шлет. А ведь Соботка, казалось, сделал все для поражения экс-вице-премьера. Добился его отставки, лишил депутатской неприкосновенности, возбудил уголовное дело за финансовые махинации. Ничего не помогло. Бабиш возвращается во власть с триумфом. А уголовное дело против него сразу после выборов закрыли.

Впрочем, ему, как и Меркель, еще нужно создать правящую коалицию. "Он справится", – решил президент Чехии Милош Земан и вручил "самому недовольному из граждан" мандат на формирование правительства. Хотя, по признанию главы государства, бизнесмен не силен во внешней политике, но схватывает все на лету. Он, например, как и Земан, считает антироссийские санкции бессмысленными, а возвращение Крыма необратимым. Так что мы, в отличие от Меркель, можем позволить себе и чешского светлого.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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