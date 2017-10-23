Синдзо-дза, или Как у Синдзо Абэ все пошло по "Лану"

Вряд ли, конечно, определяясь с датой досрочных парламентских выборов, премьер Японии учитывал и небесную механику. Тем не менее, даже та сработала на него.

Наверное, японцам созвучие имени главы их правительства с нашим фильмом "Кин-дза-дза!" ничего не скажет. Но с минувшего воскресенья острова можно называть еще и так: Син-дзо-дза. Синдзо Абэ тихой гравицапой словно перенес Японию в свою собственную галактику. Поэтому накануне в Стране восходящего солнца взошла только одна звезда. И это – не солнце. Оно-то как раз потерялось во мраке тайфуна "Лан". А для премьера еще и в этом смысле все пошло по "лану".

Вряд ли, конечно, определяясь с датой досрочных парламентских выборов, он учитывал и прогноз погоды. Тем не менее, даже она сработала на него. Поскольку, как говорят местные эксперты, именно неопределившиеся граждане – а их было процентов сорок – решили, что в такой ураган хороший хозяин собаку из дому не выгонит. В итоге – рекордно низкая явка в 54%. Но лидеру правящей Либерально-демократической партии хватило. Он получил то, что хотел. Из 465 мест в нижней палате у ЛДП и союзной партии Комэйто – 313. Как ни крути, супербольшинство.

Стало быть, и Абэ отныне суперпремьер. И пусть его противники сколько угодно твердят, что премьер – не супер. Другой такой в японской истории еще не встречался. Как минимум потому, что так долго, как ему теперь предстоит, этой территорией прежде не правил никто. Ну, кроме императоров, когда правили только они. Впрочем, и неприятность эту он переживет. Все идет к тому, что Абэ станет первым премьером, принявшим отречение от престола. Правда, запомниться он хочет совсем не только этим. Поскольку это как раз от него не зависит.

Впрочем, и Курилы от него не зависят, но на стремлении к ним можно хотя бы сделать себе имя. Что он, собственно, и сделал. Хотя в этой его избирательной кампании они практически не звучали. Он поставил на сильную руку, необходимую для противодействия "ядерной угрозе" КНДР, и на улучшение социальной политики. А мог не утруждать себя даже этим. И без всякой агитации это была блестящая "биржевая" операция, которой позавидовал бы самый искусный маклер. Абэ ловко уловил конъюнктуру, сбросил собственные акции, когда они достигли максимального за последний год значения, и увеличил свой политический капитал.

Теперь в пределах свой страны он может позволить себе все. На кураже объявить даже о том, что изменит пацифистскую конституцию (это мечта всей его властной жизни) не в парламенте, а на референдуме. Хотя народный расклад пока не в пользу милитаризма, Абэ, можно не сомневаться, сумеет найти подходящий момент. Он ведь и сейчас рассчитал все до мелочей. И то, что традиционная оппозиция крайне слаба и разобщена. И то, что губернатор Токио Юрико Коикэ, дважды побивавшая ЛДП в столице, пока не в силах навязать борьбу по всей стране. Наспех созданная ею к досрочным выборам "Партия надежд" сумела вставить лишь одно слово. "Неоправданных".

И даже то, что Дональда Трампа 5-го ноября он должен встретить переизбранным. Президент США, между прочим, уже позвонил Абэ и поздравил его с победой. Они договорились сыграть в гольф и усилить давление на КНДР. Главное – не перепутать. Ладно, если гольфы давить начнут, а если КНДР тоже захочет в лунку ответить? В любом случае, это, видимо, решать не Синдзо. Даже в своей собственной "галактике" и ему иной раз приходится говорить "ку" тому, у кого все-таки "кц".

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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