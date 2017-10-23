Трампу надо выйти. США напомнили соседям, кто на континенте главный

Президент США решил придать живости консультациям с Мексикой и Канадой по поводу Североамериканского соглашения о свободной торговле. Дескать, не хотите по-хорошему, тогда будет по-моему.

Хватит это терпеть. Дональд Трамп вновь вспомнил о планах покинуть зону НАФТА. Президент США заявил, что Вашингтон выйдет из Североамериканского соглашения о свободной торговле, если его условия не будут пересмотрены. По его оценкам, соглашение невыгодно для США, а соседи – Мексика с Канадой – этим активно пользуются. Обещание покончить с торговым союзом Трамп давал еще во время предвыборной кампании. Однако позже под давлением юристов и законодателей согласился на пересмотр соглашения. Консультации с Канадой и Мексикой идут уже несколько месяцев и продолжатся в следующем году.

Жесткую позицию Дональда Трампа понять можно. Причем сразу по двум причинам. Американцы очень любят опросы и рейтинги. А с ними у действующего президента проблемы. Здесь не только о возможности второго срока задумаешься, но и как до конца первого досидеть. Так что Дональд Трамп вспомнил про свои предвыборные обещания первым делом покинуть невыгодные интеграционные союзы.

Похоже, что это послание адресовано даже не столько партнерам, сколько собственному электорату – "синим воротничкам". НАФТА позволяет многим промышленникам в поиске рабочей силы ориентироваться на более дешевую Мексику, в результате американцы испытывают серьезные трудности в поисках работы. Вот их-то президенту нужно поддержать, а заодно довести условия соглашения до ума, потому что до выхода из НАФТА дело дойдет едва ли.

Все просто – "закрытые двери" негативно скажутся на Соединенных Штатах и усилят нелегальную иммиграцию. Сейчас поток рабочей силы из Мексики замедлился, в том числе из-за Североамериканского соглашения о свободной торговле: в стране открываются новые производства и растет внешняя торговля. Отказ от НАФТА приведет к обратной тенденции и мексиканцы вновь поедут в США в поисках лучшей жизни, уверены эксперты. И тогда уж Трампу придется выбирать: или обещания выполнять, или рейтинг спасать. А лучше сразу надавить на соседей и выторговать себе условия более интересные, чтобы помнили, кто там на континенте главный.

Автор Татьяна Голованова, радио Sputnik