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Что движет солнце и светила: женщины в политике

14:0022.10.2017
(обновлено: 14:08 22.10.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкДевушка с телефономДевушка с телефоном
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Женщины в политике – это тема поистине неисчерпаемая. Ведь насколько различны женщины, настолько различна и политика.

В России возможно все, сказал президент Владимир Путин, отвечая на вопрос, может ли женщина стать следующим российским президентом. В общем, он не исключает такую возможность. А вот интересно, не исключают ли этого россияне? И, видимо, и в вопросе, и в ответе не имелась в виду Ксения Собчак, которая самое себя выдвинула кандидатом в президенты на предстоящих выборах. И это при том, что, согласно всем опросам, отношение большинства россиян к ней резко отрицательное. Но женщина, как известно, это тайна за семью печатями. И прелести ее секрет разгадке жизни равносилен, как говорил поэт. Говорят: чего хочет женщина – хочет Бог. Но россияне-то не хотят даже слышать. А это многое значит. Тут еще один вопрос: а чего это она засобиралась в президенты?.. Просто стало скучно жить?.. Чего в мой дремлющий тогда не входит ум, писал другой поэт…

Постпредставитель США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности ООН. 5 июля 2017
© AFP 2017 / Jewel Samad
"Мадам заговорилась". Американист об обвинениях Никки Хейли в адрес России

А другая женщина, американка, с обидой вопрошала у Путина на Валдае: что это вы всех американских лидеров раскритиковали. А ведь она вроде занимается политикой и должна понимать, что в политике похвала и хула – это две стороны одной и той же медали. В политике факты изменчивы, но принципы постоянны.

Это постоянство доказывает постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Ее очередное заявление: Россия-де предпочитает вмешиваться в дела других стран в связи с тем, что российские вооруженные силы "недостаточно велики". Я что-то не понял: а США вмешиваются в дела других стран в связи с тем, что их вооруженные силы "достаточно огромны"?

В этом спиче Хейли явно приоритетной движущей силой была женская логика. Сумочка под цвет сапожек, а окраска автомобиля – под цвет глаз. Мило и непосредственно. Но, наверно, не для постпреда в ООН…

Кроме всего прочего, она также сказала, что Россия должна быть привлечена к ответственности за "вмешательство" в дела Соединенных Штатов. А как же! Об этом когда еще Маккейн говорил!.. Но дальше всех все-таки пошел экс-президент Джордж Буш-младший. Тот, что путает Австрию с Австралией (или он считает, что эти страны расположены по соседству?). Он вообще подозревает Россию в том, что она якобы пытается натравить американцев друг на друга. Чувствуете, какой тихий заход? Тут уже недалеко до того, что русские окажутся организаторами беспорядков, скажем, в Шарлоттсвилле. 

Северокорейский лидер Ким Чен Ын во время пуска ракеты Пуккыксон-2. Архивное фото
© AFP 2017 / KCNA
Эксперт о призыве США готовиться к удару от КНДР: исключать ничего нельзя

Русских можно еще много в чем обвинить! Из последнего. Вашингтону нужно быть готовым, что Северная Корея может вскоре нанести ракетный удар по территории США, заявил директор ЦРУ Майкл Помпео. Он считает, что вероятность ракетного удара увеличилась за последнее время, а также будет расти и впредь из-за "отсутствия международного давления на Пхеньян". Думаете, это просто очередное пустопорожнее заявление? Нет! Помпео нагло и банально переводит стрелки. "Отсутствие международного давления" – это значит, что в эскалации напряженности виноваты не США, а Россия с Китаем, которые не могут уговорить Пхеньян. А американцы тем временем будут проводить военные учения у берегов Северной Кореи, а Трамп – пописывать в Twitter'е. И все вроде бы как заняты делом. И опять же, в случае чего, во всем можно будет обвинить ту же Россию. Интересно, если бы России не существовало, то Западу ее пришлось бы выдумать?..

Но вернусь к женщинам. О них говорить намного приятнее.

Посольство России в Вашингтоне посоветовало Никки Хейли искать вмешавшихся в президентские выборы среди союзников и друзей. Действительно! Например, о человеке нельзя судить по его друзьям. Вспомните, у Иуды друзья были безукоризненны… 

Ксения Собчак
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Хейли как-то сказала: "В настоящее время в отношениях с Россией нет любви или чего-то подобного". Из банальной житейской мудрости: раз нет любви, значит, кто-то из двоих как минимум изменяет. А тот, кто изменяет, обычно пытается обвинить в измене партнера. Переводит стрелки, чтобы скрыть свое легкомыслие и непостоянство…  

Жалко, конечно, что у США такой непостоянный постоянный представитель при ООН. Но с этим ничего уже нельзя сделать. Потому что если женщина неправа, то остается только одно – попросить у нее прощения…

Ты – женщина, и этим ты права.

От века убрана короной звездной,

Ты – в наших безднах образ божества!

Мы для тебя влечем ярем железный,

Тебе мы служим, тверди гор дробя,

И молимся – от века – на тебя!

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik

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