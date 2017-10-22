Украина – конечно. Но и США тоже: "Игра престолов" Джорджа Сороса

"Хаос – это не провал. Хаос – это лестница". Эти слова персонажа популярного телесериала вполне мог бы сделать своим девизом миллиардер и "благотворитель" Джордж Сорос. В ближайшее время масштабы его "благотворительности", судя по всему, расширятся.

Больше половины своего личного состояния миллиардер Джордж Сорос пожертвовал фонду "Открытое общество". Из 25 млрд долларов накоплений, по оценке Forbes, в распоряжение фонда перешли 18. По данным газеты The Wall Street Journal, "Открытое общество" теперь – вторая в США по объему денежных активов благотворительная организация после Фонда Билла и Мелинды Гейтс. А еще Сорос организовал при своем фонде инвестиционный комитет, который сам же и возглавил.

Средства внесены не для инвестирования, деньги не будут делать деньги, у финансиста на них другие планы. Не секрет, что Джордж Сорос активно вмешивается в политику. Его фонды неоднократно обвиняли в содействии организации смены власти в ряде государств. "Оранжевая революция" на Украине в 2004 году, "евромайдан" там же в 2013-2014, грузинская "Революция роз" 2003 года… Можно вспомнить и другие удачные и неудачные "бархатные" и "цветные" революции по всему миру. Так что вопрос в том, на "благотворительность" в какой стране – или странах – предназначены эти деньги.

Не исключено, что первым номером могут оказаться США. Все-таки Джордж Сорос уже давно спонсирует общественные организации, которые призывают к импичменту президента Дональда Трампа. В начале этого года в США прошла крупная акция под названием "Марш женщин на Вашингтон". Многие СМИ, в том числе The New York Times, написали, что более полусотни организаций, связанных с "женским маршем", получали финансирование от Сороса. Не исключено, что еще раз будет "облагодетельствована" Украина: два раза получилось, почему бы не попробовать и в третий? В России, несмотря на предстоящие в марте президентские выборы, структурам Сороса будет сложнее: все-таки еще в ноябре 2015 года Генпрокуратура признала нежелательными фонд "Открытое общество" и институт "Открытое общество фонд содействия". Хотя предприимчивый филантроп наверняка попробует использовать все возможные обходные пути. С таким "благотворителем" ухо надо всегда держать востро.

Желание Джорджа Сороса манипулировать не только на бирже, но и политической обстановкой в разных странах, напоминает поведение персонажа сериала "Игра Престолов" – лорда Петира Бейлиша. Именно в его уста автор саги Джордж Р. Р. Мартин вложил такие слова: "Хаос – это не провал. Хаос – это лестница. Многие пытались взобраться по ней, но оступались и уже не пытались вновь: падение ломало их. У других был шанс взойти наверх, но они отказывались, продолжая цепляться за государство, за богов или за любовь. Все это иллюзии. Реальна лишь лестница, и важен лишь подъем наверх", – говорил Бейлиш. Впрочем, этот мастер интриги закончил не очень хорошо.

Автор Кирилл Бакеев, радио Sputnik

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