Украина – конечно. Но и США тоже: "Игра престолов" Джорджа Сороса

Больше половины своего личного состояния миллиардер Джордж Сорос пожертвовал фонду "Открытое общество". Из 25 млрд долларов накоплений, по оценке Forbes, в распоряжение фонда перешли 18. По данным газеты The Wall Street Journal, "Открытое общество" теперь – вторая в США по объему денежных активов благотворительная организация после Фонда Билла и Мелинды Гейтс. А еще Сорос организовал при своем фонде инвестиционный комитет, который сам же и возглавил.
Не исключено, что первым номером могут оказаться США. Все-таки Джордж Сорос уже давно спонсирует общественные организации, которые призывают к импичменту президента Дональда Трампа. В начале этого года в США прошла крупная акция под названием "Марш женщин на Вашингтон". Многие СМИ, в том числе The New York Times, написали, что более полусотни организаций, связанных с "женским маршем", получали финансирование от Сороса. Не исключено, что еще раз будет "облагодетельствована" Украина: два раза получилось, почему бы не попробовать и в третий? В России, несмотря на предстоящие в марте президентские выборы, структурам Сороса будет сложнее: все-таки еще в ноябре 2015 года Генпрокуратура признала нежелательными фонд "Открытое общество" и институт "Открытое общество фонд содействия". Хотя предприимчивый филантроп наверняка попробует использовать все возможные обходные пути. С таким "благотворителем" ухо надо всегда держать востро.
Автор Кирилл Бакеев, радио Sputnik
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