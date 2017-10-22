РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Украина – конечно. Но и США тоже: "Игра престолов" Джорджа Сороса

10:0022.10.2017
(обновлено: 10:29 22.10.2017)
0140
© AP Photo / Manuel Balce CenetaАмериканский филантроп Джордж СоросАмериканский филантроп Джордж Сорос
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
"Хаос – это не провал. Хаос – это лестница". Эти слова персонажа популярного телесериала вполне мог бы сделать своим девизом миллиардер и "благотворитель" Джордж Сорос. В ближайшее время масштабы его "благотворительности", судя по всему, расширятся.

Больше половины своего личного состояния миллиардер Джордж Сорос пожертвовал фонду "Открытое общество". Из 25 млрд долларов накоплений, по оценке Forbes, в распоряжение фонда перешли 18. По данным газеты The Wall Street Journal, "Открытое общество" теперь – вторая в США по объему денежных активов благотворительная организация после Фонда Билла и Мелинды Гейтс. А еще Сорос организовал при своем фонде инвестиционный комитет, который сам же и возглавил. 

Американский миллиардер Джордж Сорос. Архивное фото
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
Эксперт о петиции в США против Сороса: демократы требуют "крови"
Средства внесены не для инвестирования, деньги не будут делать деньги, у финансиста на них другие планы. Не секрет, что Джордж Сорос активно вмешивается в политику. Его фонды неоднократно обвиняли в содействии организации смены власти в ряде государств. "Оранжевая революция" на Украине в 2004 году, "евромайдан" там же в 2013-2014, грузинская "Революция роз" 2003 года… Можно вспомнить и другие удачные и неудачные "бархатные" и "цветные" революции по всему миру. Так что вопрос в том, на "благотворительность" в какой стране – или странах – предназначены эти деньги.

Не исключено, что первым номером могут оказаться США. Все-таки Джордж Сорос  уже давно спонсирует общественные организации, которые призывают к импичменту президента Дональда Трампа. В начале этого года в США прошла крупная акция под названием "Марш женщин на Вашингтон". Многие СМИ, в том числе The New York Times, написали, что более полусотни организаций, связанных с "женским маршем", получали финансирование от Сороса. Не исключено, что еще раз будет "облагодетельствована" Украина: два раза получилось, почему бы не попробовать и в третий? В России, несмотря на предстоящие в марте президентские выборы, структурам Сороса будет сложнее: все-таки еще в ноябре 2015 года Генпрокуратура признала нежелательными фонд "Открытое общество" и институт "Открытое общество фонд содействия". Хотя предприимчивый филантроп наверняка попробует использовать все возможные обходные пути. С таким "благотворителем" ухо надо всегда держать востро.

Американский предприниматель и филантроп Джордж Сорос, архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Политолог: европейцы решили "подчистить" работу фонда Сороса
Желание Джорджа Сороса манипулировать не только на бирже, но и политической обстановкой в разных странах, напоминает поведение персонажа сериала "Игра Престолов" – лорда Петира Бейлиша. Именно в его уста автор саги Джордж Р. Р. Мартин вложил такие слова: "Хаос – это не провал. Хаос – это лестница. Многие пытались взобраться по ней, но оступались и уже не пытались вновь: падение ломало их. У других был шанс взойти наверх, но они отказывались, продолжая цепляться за государство, за богов или за любовь. Все это иллюзии. Реальна лишь лестница, и важен лишь подъем наверх", – говорил Бейлиш. Впрочем, этот мастер интриги закончил не очень хорошо. 

Автор Кирилл Бакеев, радио Sputnik

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена