Больной скорее мертв. Украинская оборонка готовится к собственным похоронам

Президент Украины уже объявлял армию страны самой сильной в Европе. Потом – вдогонку – обещал украинским военным новую технику, уже до конца этого года. Чтобы почувствовали эту самую силу. Но пока что-то никак: чувства совсем другие.

Украинская оборонная промышленность стала притчей во языцех. И трудно понять, на каком свете она находится: уже на том или пока еще на этом. Лично Петр Порошенко военнослужащим регулярно дает невероятные обещания. То новые танки разработать, то до конца года выдать больше тысячи единиц военной техники.

А потом попытки реализовать посулы президента оборачиваются скандалами. Ведь неспроста же национальное антикоррупционное бюро Украины завело дело о махинациях на Киевском бронетанковом заводе . По данным следствия, при выполнения контракта, заключенного с Минобороны на поставку ВСУ модернизированных бронетранспортеров БТР-3ДА, завод серьезно смухлевал. Модернизацию-то провели, но не в том направлении. Что там кардинально изменено в техническом плане, история умалчивает, а вот в технологическом модернизация оказалась колоссальной. Для изготовления корпусов БТР была использована не полагавшаяся по техзаданию бельгийская броневая сталь, а дешевый украинский аналог. В результате бронетранспортеры даже от пуль не защищают. Вот вам и модернизация. Чем это дело успокоится, покажет время, но уже сейчас понятно, что, скорее всего, деньги, выделенные из бюджета, были украдены.

Проблема коррупции в украинской оборонке – не новость. И бронежилеты закупали бракованные, и картонные сапоги, и пулеметы к дронам прикручивали, выдавая за суперсовременную разработку. Короче говоря, каждый тянет, где и как может. Петр Порошенко недавно даже пообещал руки отрывать за расхищение военного бюджета. А толку? Арсен Аваков тоже обещал расстреливать полицейских, которые разобьют новенькие патрульные машины. Пока все стражи правопорядка, слава богу, живы. А вот автопарк изрядно поредел. Так что Петру Порошенко не угрозами сыпать надо было бы, а проблемы решать. В том числе и с поддержанием оборонных предприятий. Но вместо этого им выстрелили в висок. В фигуральном смысле, конечно. Но как еще воспринимать окончательный, задокументированный разрыв соглашения с правительством России о сохранении специализации предприятий и организаций, участвующих в производстве продукции военного назначения.

Конечно, это лишь констатация свершившегося факта, свидетельство о смерти, так сказать, которое еще раз подтверждает, что надежды на возрождение нет. Вот и на каком свете украинская оборонка – уже на том, или пока еще на этом?

Автор Дарья Чередник, радио Sputnik

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