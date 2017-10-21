История мидян и нерадивые ученики. США готовятся к повторению 11 сентября?

История учит главным образом тому, что она ничему не учит. Особенно тех, кто не хочет ничему учиться. Американцам, например, свою собственную историю выучить недолго – не такая уж она и длинная. Но так не учат же.

Террористы намерены осуществить в США теракт, который по масштабу будет напоминать 11 сентября 2001 года. Об этом заявила исполняющая обязанности министра внутренней безопасности США Элейн Дьюк. Впрочем, уточнила она, "террористические организации – "Исламское государство"* или другие" в настоящий момент переживают переходный период. И стремятся лишь "обеспечить финансирование, продолжать быть заметными и сохранять численность".

Давайте разбираться в этой американской словесной шелухе. "Переходный период" – вплоть до могилы – террористам обеспечили, если говорить об ИГ*, сирийские правительственные войска и российские ВКС. А "переходный период" в понимании США – это, по-видимому, создание некоей альтернативной ИГ* организации. Но со схожими задачами. Этакий ребрендинг. Сначала американские спецслужбы создали "Аль-Каиду"*, потом ИГ*, сейчас, наверно, работают над новым проектом. А что? Дешево и сердито, но эффективно. В Афганистане все давно забыли, что бывают и мирные дни. Там несколько поколений уже родились в эпоху утверждения и победного шествия по стране американских демократических ценностей. Ближний Восток тоже в огне. ИГ* вроде бы скоро перестанет существовать как боевая единица. Но не благодаря США, а вопреки. Американцы заняты совсем другим делом – который год уже делят террористов на "правильных" и "неправильных", на сукиных сынов своих и чужих.

Многие предупреждают, что заигрывания с экстремистами крайне опасны для Америки. Чепуха! Уроки 11 сентября, похоже, забыты. История ничему не учит. Как в сценке замечательного автора юмористических рассказов И.Ф. Горбунова (1831–1895). Учитель истории диктует в классе: "История мидян… история… мидян… точка и подчеркнуть. С новой строки: введение в историю мидян… Точка и подчеркнуть. С красной строки: история мидян… история мидян… темна и непонятна… темна и не-по-нятна. С красной строки: конец истории мидян. Точка и подчеркнуть"…

Да, может, история ничему и не учит, но она просто убивает своих плохих учеников.

Впрочем, может, американцам и беспокоиться-то особо не о чем? Ведь Элейн Дьюк говорит, что новый теракт лишь будет напоминать 11 сентября. А в Америке любят сиквелы. Вон, посмотрите, сколько всяких "невыполнимых миссий" наснимали, "звездных войн", "форсажей". И ведь народ-то американский все это смотрит. В иной стране уже бы после второго сиквела плюнули… Сейчас в Америке, в ее политических кругах, самые популярные "Санта-Барбары" – это дипломатическая война с Россией, "русские хакеры" и твиттерная война с КНДР.

Уже почти забыта стрельба в Лас-Вегасе, но зато все с удовольствием цитируют послания Трампа Ким Чен Ыну. Уже забылся разбомбленный американскими ВВС госпиталь в афганском Кундузе, но все обсуждают голливудский секс-скандал, как продюсер Харви Вайнштейн домогался всех подряд. Никто не помнит, что Берлин взяли советские войска, но все знают, что Вторую мировую войну выиграли американцы… Примеров таких достаточно. И они не поучительны.

Говорят, что все эти сенсации придумывают для того, чтобы отвлекать обывателя от насущных проблем, протестных акций и революций. Чушь! Революции сейчас тоже стали для многих стран "Санта-Барбарой". Посмотрите хотя бы на Украину. Там опять палаточный городок, призывы к свержению власти (теперь уже Порошенки), слезоточивый газ и прочие прелести нового Майдана.

Священник Френсис Морган верно заметил: Бог не насылает на нас второй потоп потому, что первый оказался бесполезен. Морган был первым учителем Толкиена. Ученик урок усвоил правильно: написал длинную сагу о хоббитах, властелинах колец… Бесконечная история, у которой не может быть конца. И теперь Голливуд, захлебываясь от удовольствия и гонораров, штампует сиквелы по этому рецепту. И все довольны?..

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik