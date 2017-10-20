Языкового равноправия на Украине не будет. Но некоторые языки "подравняют"

Киев перепугался и включил "заднюю". Под угрозой, по воле Будапешта, оказался главный миф последних лет – якобы неминуемое вступление Украины в ЕС и сытное, беззаботное будущее в дружной семье процветающих европейских народов. Такую угрозу пришлось срочно купировать. Причем, согласно заявлением самих же киевских начальников, в ущерб "священному" суверенитету страны. Речь, конечно, о том самом скандальном, недавно принятом на Украине законе об образовании и резкой реакции на него Венгрии и Румынии. Напомню, согласно документу с 2018 года классы с преподаванием предметов на языках "национальных меньшинств" останутся только в начальной школе. А дальше – извольте обучаться исключительно на украинском, граждане многонациональной незалежной.
Результат с украинской стороны последовал очень быстро: Киев живенько и как миленький пошел на попятную. И устами министра образования заявил, что не будет украинизировать венгерские школы и менять модель обучения в них. Якобы до решения Венецианской комиссии, которая проверит документ на его соответствие европейским нормам. Но ясно и сейчас, что любое решение комиссии ни на что не повлияет: украинизировать венгерские школы не будут. Нашла украинская ржавая коса на крепкий венгерский камень. Облачена эта фактическая "сдача позиций" была в велеречивые, пафосные формулировки. Мол, Украина придерживается международных обязательств, в том числе и в случае с Венгрией, и представители меньшинств смогут обучаться на родном языке на всех этапах обучения. Нет никаких сомнений, что аналогичная история случится и в отношении школ румынских, поскольку Венгрия и Румыния почти сразу договорились объединить усилия для изменения нового закона Украины и вообще борьбы с притеснением представителей этих народов. И действовать в этом направлении бескомпромиссно. Уже видно, что эти государства – Венгрия-то уж точно – доказали свою эффективность и принципиальность в таком важнейшем вопросе, как защита своих людей на территории другой страны.
Автор Илья Харламов, радио Sputnik
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