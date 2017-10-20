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Языкового равноправия на Украине не будет. Но некоторые языки "подравняют"

17:2620.10.2017
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© РИА Новости / Александр МаксименкоПерейти в фотобанкДень знаний в КиевеДень знаний в Киеве
© РИА Новости / Александр Максименко
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Похоже, Киев отказался от задумки ликвидировать образование в стране на любых языках, кроме украинского. Уже ясно, что для венгерского языка будет сделано исключение. Возможно, что и для румынского. А вот насчет русского – молчок.

Киев перепугался и включил "заднюю". Под угрозой, по воле Будапешта, оказался главный миф последних лет – якобы неминуемое вступление Украины в ЕС и сытное, беззаботное будущее в дружной семье процветающих европейских народов. Такую угрозу пришлось срочно купировать. Причем, согласно заявлением самих же киевских начальников, в ущерб "священному" суверенитету страны. Речь, конечно, о том самом скандальном, недавно принятом на Украине законе об образовании и резкой реакции на него Венгрии и Румынии. Напомню, согласно документу с 2018 года классы с преподаванием предметов на языках "национальных меньшинств" останутся  только в начальной школе. А дальше – извольте обучаться исключительно на украинском, граждане многонациональной незалежной. 

Люди протестуют против Украинской языковой реформы напротив посольства Украины в Будапеште, Венгрия. 13 октября 2017
© AP Photo / Zoltan Mathe/ MTI
Политолог: Украина пошла на попятную в конфликте с Венгрией
Реакция Венгрии была молниеносной, жесткой и однозначной: закон перечеркнет главную мечту, которой Киев потчует подведомственное население. Будапешт заявил о намерении пересмотреть соглашение об ассоциации ЕС с Украиной и блокировать все "телодвижения" Киева в сторону Европы. И был намерен не отступать ни на шаг. Собственно, и не отступил, показав подлинную заботу о венгерской диаспоре, проживающей на Украине. Не менее категорично настроены в Бухаресте. Президент этой страны Клаус Йоханнис перенес запланированный визит в Киев. Не секрет, что в Закарпатье работает ряд школ с обучением на венгерском, а в Черновицкой области – на румынском.

Результат с украинской стороны последовал очень быстро: Киев живенько и как миленький пошел на попятную. И устами министра образования заявил, что не будет украинизировать венгерские школы и менять модель обучения в них. Якобы до решения Венецианской комиссии, которая проверит документ на его соответствие европейским нормам. Но ясно и сейчас, что любое решение комиссии ни на что не повлияет: украинизировать венгерские школы не будут. Нашла украинская ржавая коса на крепкий венгерский камень. Облачена эта фактическая "сдача позиций" была в велеречивые, пафосные формулировки. Мол, Украина придерживается международных обязательств, в том числе и в случае с Венгрией, и представители меньшинств смогут обучаться на родном языке на всех этапах обучения. Нет никаких сомнений, что аналогичная история случится и в отношении школ румынских, поскольку Венгрия и Румыния почти сразу договорились объединить усилия для изменения нового закона Украины и вообще борьбы с притеснением представителей этих народов. И действовать в этом направлении бескомпромиссно. Уже видно, что эти государства – Венгрия-то уж точно – доказали свою эффективность и принципиальность в таком важнейшем вопросе, как защита своих людей на территории другой страны. 

Делегаты в зале на пленарном заседании ПАСЕ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Мнение: закон Киева об образовании – как история с художником и собачкой
А между тем еще месяц-другой назад особо рьяные украинские политики-патриоты грозно заявляли, что этот "необходимейший закон" – залог и гарантия суверенного будущего Украины. Сдулись, как проткнутые иголкой воздушные шарики. Так что за судьбу венгерского и румынского языка, по сути, можно уже не особо беспокоиться. На Украине, правда, проживает больше двадцати миллионов русских и русскоговорящих, права и интересы которых новый закон затрагивает в не меньшей степени. Скорее, даже в большей. А из Киева между тем что-то не слышно вестей о том, что корректировка откровенно дискриминационного закона коснется русского языка, против которого он, собственно, и был направлен изначально и в первую очередь. Москва выражает беспокойство из-за сложившейся ситуации и призывает международные организации как-то повлиять на Украину. 

Автор Илья Харламов, радио Sputnik  

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