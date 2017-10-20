РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Акценты

Ну и Хейли… Постпред США в ООН как продукт вмешательства России

17:1920.10.2017
0600
© REUTERS / Stephanie KeithПостпред США в ООН Никки Хейли на заседании Совбеза ООН по Сирии. 7 апреля 2017Постпред США в ООН Никки Хейли на заседании Совбеза ООН по Сирии. 7 апреля 2017
© REUTERS / Stephanie Keith
Постпред США при ООН Никки Хейли тоже решила внести свой вклад в дело борьбы с итогами президентских выборов в США. Не слишком заботясь о том, что ради этого она приносит в жертву и самое себя.

А ведь она могла быть госсекретарем. Говорит, ей предложили раньше Рекса Тиллерсона. Впрочем, должность постпреда при ООН – тоже подходит под народную мудрость: чем выше забирается обезьяна, тем виднее, откуда у нее растет хвост. Еще год назад ни она, ни ее не видели дальше штата Южная Каролина. А теперь – мировая слава с претензией на истину в последней инстанции. Как у них у всех бывает, когда приходит мировая слава.

Постпредставитель США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности ООН. 5 июля 2017
© AFP 2017 / Jewel Samad
"Мадам заговорилась". Американист об обвинениях Никки Хейли в адрес России
Никки Хейли тоже решила внести свой бесцельный вклад в дело борьбы с итогами президентских выборов в США. Не слишком заботясь о том, что ради этого она приносит в жертву и самое себя. Ее продвижение по тому самому древу службы – тоже их итог. Хотя, может, именно это ее и задело. Она же Россию ни о чем таком не просила. Значит, Москва даже не в выборы вмешалась, а в личную жизнь самой Никки. Стало быть, это – и ее война. Так и сказала, "вмешательство России – это военные действия".

До Хиллари Клинтон ей, конечно, пока далековато. Та свое поражение приравняла к "9/11". Это понятно, для нее же все рухнуло. Но и Хейли на верном пути. По крайней мере, свою предшественницу в Совбезе ООН Саманту Пауэр по степени абсурда она уже обскакала. По ее словам, Россия внедряется в избирательные кампании, так как у нее слабая экономика, а "вооруженные силы недостаточно велики". "Они делают это повсюду. Это их новое любимое оружие". Так это прозвучало дословно.

Хейли в Южной Каролине, вероятно, некогда было изучать историю своей страны. Да и незачем. Иначе знала бы, что для США с их первой экономикой и самой крупной армией на земле это оружие уже старое. Даже в них самих признали, что со второй половины XX века вмешивались в выборы иных государств 81 раз. И это, по Бендеру – только "честные способы отъема власти". Свержение режимов, цветные революции, военные перевороты, "арабские весны", выборы через повешенье – это не в счет.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли
© AP Photo / Andrew Harnik
Сенатор: у США — информационно-психологическая агония
Если же по существу, то услышав все это, где-то в бункере Пентагона тихо присел генерал Мэттис. Она же ему одним махом своего языка легенду всех учений перечеркнула. Ведь если армия России столь ничтожна, какой смысл ее сдерживать в Прибалтике, например. Или бояться в Сирии. И как вообще в таком случае раздувать военный бюджет. Моряки "Дональда Кука" ей бы лучше рассказали – если, конечно, врачи разрешат – об ужасе, летящем над Черным морем. А если ей нужны более свежие оценки, то это – к террористам ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ). Только быстрее, а то в Сирии их скоро не останется. Им Вооруженных сил России вполне хватило.

Что касается слабой экономики, то это Хейли – к Обаме. Он как раз соскучился по ее "клочьям". Решил вернуться опять же – надо форму восстановить. А Никки демонстрирует виртуозное владение искусством силлогизмов. Это когда из двух суждений выводится нужное. У России слабая армия. Россия хочет побеждать. Значит, Россия хочет побеждать вмешательством в выборы. Все. Какие еще доказательства? Это аксиома. И не возразишь. Только если таким же силлогизмом. Россия породила Дональда. Дональд породил Никки. Значит, Россия вытащила Никки из захолустья. Как говорится, ну и Хейли ты?.. Может, это потому, что теперь видно, откуда хвост растет.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik 

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена