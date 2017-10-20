Ну и Хейли… Постпред США в ООН как продукт вмешательства России

Постпред США при ООН Никки Хейли тоже решила внести свой вклад в дело борьбы с итогами президентских выборов в США. Не слишком заботясь о том, что ради этого она приносит в жертву и самое себя.

А ведь она могла быть госсекретарем. Говорит, ей предложили раньше Рекса Тиллерсона. Впрочем, должность постпреда при ООН – тоже подходит под народную мудрость: чем выше забирается обезьяна, тем виднее, откуда у нее растет хвост. Еще год назад ни она, ни ее не видели дальше штата Южная Каролина. А теперь – мировая слава с претензией на истину в последней инстанции. Как у них у всех бывает, когда приходит мировая слава.

Никки Хейли тоже решила внести свой бесцельный вклад в дело борьбы с итогами президентских выборов в США. Не слишком заботясь о том, что ради этого она приносит в жертву и самое себя. Ее продвижение по тому самому древу службы – тоже их итог. Хотя, может, именно это ее и задело. Она же Россию ни о чем таком не просила. Значит, Москва даже не в выборы вмешалась, а в личную жизнь самой Никки. Стало быть, это – и ее война. Так и сказала, "вмешательство России – это военные действия".

До Хиллари Клинтон ей, конечно, пока далековато. Та свое поражение приравняла к "9/11". Это понятно, для нее же все рухнуло. Но и Хейли на верном пути. По крайней мере, свою предшественницу в Совбезе ООН Саманту Пауэр по степени абсурда она уже обскакала. По ее словам, Россия внедряется в избирательные кампании, так как у нее слабая экономика, а "вооруженные силы недостаточно велики". "Они делают это повсюду. Это их новое любимое оружие". Так это прозвучало дословно.

Хейли в Южной Каролине, вероятно, некогда было изучать историю своей страны. Да и незачем. Иначе знала бы, что для США с их первой экономикой и самой крупной армией на земле это оружие уже старое. Даже в них самих признали, что со второй половины XX века вмешивались в выборы иных государств 81 раз. И это, по Бендеру – только "честные способы отъема власти". Свержение режимов, цветные революции, военные перевороты, "арабские весны", выборы через повешенье – это не в счет.

Если же по существу, то услышав все это, где-то в бункере Пентагона тихо присел генерал Мэттис. Она же ему одним махом своего языка легенду всех учений перечеркнула. Ведь если армия России столь ничтожна, какой смысл ее сдерживать в Прибалтике, например. Или бояться в Сирии. И как вообще в таком случае раздувать военный бюджет. Моряки "Дональда Кука" ей бы лучше рассказали – если, конечно, врачи разрешат – об ужасе, летящем над Черным морем. А если ей нужны более свежие оценки, то это – к террористам ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ). Только быстрее, а то в Сирии их скоро не останется. Им Вооруженных сил России вполне хватило.

Что касается слабой экономики, то это Хейли – к Обаме. Он как раз соскучился по ее "клочьям". Решил вернуться опять же – надо форму восстановить. А Никки демонстрирует виртуозное владение искусством силлогизмов. Это когда из двух суждений выводится нужное. У России слабая армия. Россия хочет побеждать. Значит, Россия хочет побеждать вмешательством в выборы. Все. Какие еще доказательства? Это аксиома. И не возразишь. Только если таким же силлогизмом. Россия породила Дональда. Дональд породил Никки. Значит, Россия вытащила Никки из захолустья. Как говорится, ну и Хейли ты?.. Может, это потому, что теперь видно, откуда хвост растет.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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