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"Майдан под ключ": сколько стоит митинг на Украине

12:1620.10.2017
(обновлено: 12:17 20.10.2017)
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© РИА Новости / Андрей Лубенский Акция протеста в Киеве, УкраинаАкция протеста в Киеве, Украина
© РИА Новости / Андрей Лубенский
Рынок платных протестов на Украине каждую осень переживает подъем. Но в этот раз, похоже, индекс платной протестной активности готов обновить исторические рекорды: на фоне манифестаций акций в Киеве ценник на услуги массовки вырос в два раза.

"Акция! Наем протестующих! Оптом дешевле, в розницу дороже, бонусы гарантированы, оплата почасовая или посуточная, работа на свежем воздухе". Объявлений такого содержания в украинских соцсетях и на сайтах трудоустройства полным-полно. Оказывается, "майдан" – это совсем недорого, если считать в гривнах или даже в долларах. Инфляция, конечно, сказывается, и услуги "профессиональных майданщиков" за последнее время несколько подорожали. А на фоне начавшихся новых акций протеста в Киеве ценник вырос в два раза, пишет украинское издание "Вести". Любителям и себя показать, и других посмотреть на политических акциях теперь платят по 80-100 гривен за час тихого-мирного стояния. Доплачивают ли за крики и скачки, увы, неизвестно. Но держать флаг и размахивать им – работа уже совсем нелегкая, требует физической силы и выносливости, поэтому и ценится выше: по 140 гривен в час.

Палаточный городок сторонников политических реформ у здания Верховной рады Украины в Киеве. 18 октября 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Мнение: "МихоМайдан" в Киеве – это начало госпереворота
Ничуть не скрываясь, профессиональные организаторы митингующей массовки на Украине публикуют в соцсетях прайс-листы с условиями и суммами. И делают это уже очень давно. И откликается много соискателей. Тем более что для некоторых украинцев это один из немногих способов заработать лишнюю гривну. А еще можно совместить приятное с полезным: и свой реальный гражданский протест выразить, и деньги за это получить. Ну, или просто "весело" и финансово выгодно провести день в центре города.

Другое дело – бывшие военные. Пригласить бывших солдат (желательно в форме) на "флешмоб" – так пишут в объявлениях о поиске платных несогласных – стоит  намного дороже – от 50 долларов за одного в час. Бойцы возвращаются из Донбасса и ищут применение своим навыкам, да и просто работу. Они организуются в ассоциации ветеранов, которые могут и "майдан" помочь организовать, и на "стрелку" съездить, и бизнес отжать. Устраиваются на гражданке как могут.

Митингующие устанавливают палатки у здания Рады Украины в Киеве
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
Олейник: акции в Киеве могут закончиться плохо для Порошенко
Многие эксперты говорят, что акции протеста на Украине стали "поголовно" платными. Ничего личного, просто бизнес. А политические партии просто заранее закладывают в свои бюджеты такую статью расходов как митинги. Жаль, что лица все же нужны новые, да и цели митингов бывают разные, поэтому сформировать постоянную "труппу клакеров" какая-нибудь партия вряд ли может. Впрочем, это и не нужно. Рекламные агентства на Украине стали предлагать услугу "митинг под ключ". Максимум результата – минимум усилий, говорят они.

И ничего удивительного, что при таком раскладе президент Порошенко 18 октября отказался встречаться с представителями протестующих. Нет смысла беседовать о политике с "продюсерами" актеров больших и малых "майданов". Но зато теперь окончательно ясно, что вся украинская жизнь – театр, и люди в ней актеры.

Автор Мария Меркулова, радио Sputnik

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