"Майдан под ключ": сколько стоит митинг на Украине

"Акция! Наем протестующих! Оптом дешевле, в розницу дороже, бонусы гарантированы, оплата почасовая или посуточная, работа на свежем воздухе". Объявлений такого содержания в украинских соцсетях и на сайтах трудоустройства полным-полно. Оказывается, "майдан" – это совсем недорого, если считать в гривнах или даже в долларах. Инфляция, конечно, сказывается, и услуги "профессиональных майданщиков" за последнее время несколько подорожали. А на фоне начавшихся новых акций протеста в Киеве ценник вырос в два раза, пишет украинское издание "Вести". Любителям и себя показать, и других посмотреть на политических акциях теперь платят по 80-100 гривен за час тихого-мирного стояния. Доплачивают ли за крики и скачки, увы, неизвестно. Но держать флаг и размахивать им – работа уже совсем нелегкая, требует физической силы и выносливости, поэтому и ценится выше: по 140 гривен в час.
Другое дело – бывшие военные. Пригласить бывших солдат (желательно в форме) на "флешмоб" – так пишут в объявлениях о поиске платных несогласных – стоит намного дороже – от 50 долларов за одного в час. Бойцы возвращаются из Донбасса и ищут применение своим навыкам, да и просто работу. Они организуются в ассоциации ветеранов, которые могут и "майдан" помочь организовать, и на "стрелку" съездить, и бизнес отжать. Устраиваются на гражданке как могут.
И ничего удивительного, что при таком раскладе президент Порошенко 18 октября отказался встречаться с представителями протестующих. Нет смысла беседовать о политике с "продюсерами" актеров больших и малых "майданов". Но зато теперь окончательно ясно, что вся украинская жизнь – театр, и люди в ней актеры.
Автор Мария Меркулова, радио Sputnik
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