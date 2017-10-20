Сирия после Ракки: все только начинается

В вопросе снижения напряженности в Сирии Россия делает ставку на зоны деэскалации, которые уже сыграли важную роль в улучшении ситуации. Дальше – только политический диалог сторон. Ну и, конечно, восстановление разрушенного.

Самопровозглашенная столица терроризма пала. Бойцы "Сирийских демократических сил" и курдские отряды объявили, что полностью контролируют сирийский город Ракка. Боевики "Исламского государства"* владели городом с 2013 года. Однако теперь ситуация кардинально изменилась. Встает вопрос: что будет после?

Понятно, что в ближайшие дни, а то и дольше, освободителям придется зачищать городские кварталы от оставшихся террористов и ликвидировать "спящие ячейки". Но что дальше? Эксперты говорят, что война с терроризмом на этом не закончится. Ситуация в Сирии слишком многогранна и сложна, и даже полное физическое устранение "Исламского государства"* еще не означает конца боевых действий. На встрече с главой военного ведомства Израиля Авигдором Либерманом министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что "есть несколько моментов, которые требуют срочного решения и требуют обсуждения перспективы дальнейшего развития ситуации в Сирии".

Россия в этом вопросе делает ставку на результаты работы "астанинского формата", а именно меморандума о создании зон деэскалации в Сирии. По мнению экспертов и военных, он сыграл важную роль в улучшении ситуации. Дальше – только политический диалог сторон и восстановление инфраструктуры, а также населенных пунктов.

Тем временем в Вашингтоне до сих пор не могут решить, как же развивать стратегию внешней политики в отношении Сирии после победы над террористами. Пока, говорят специалисты, логика США заключается в том, чтобы создать несколько подконтрольных зон и не допустить контроля над ними со стороны Дамаска. А также минимизировать влияние Ирана в регионе. При этом нет единства в отношении президента Башара Асада. Как говорят источники в Белом доме, некоторые члены администрации Дональда Трампа считают, что Башар Асад – единственный фактор стабильности и без него ситуация может осложниться.

Не исключено, что Вашингтон и не будет вырабатывать какой-то долгосрочный план по Сирии, а ограничится реакцией на действия других игроков. Но с большой долей уверенности можно предположить, что все, что будут делать США, будет направлено на ухудшение позиций нынешнего сирийского лидера.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Автор Кирилл Бакеев, радио Sputnik

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