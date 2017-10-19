Саммиты ЕС – это же храм евроценностей, алтарь высоких устремлений. И кто бы мог подумать, что там творится такое – причем практически на глазах у всех. Если бы не глава МИД Швеции – никто бы и не подумал.
"Семейные тайны" Европы. Глава МИД Швеции обвинила ЕС в домогательствах
В то время как все прогрессивное человечество думает, откуда еще изгнать Харви Вайнштейна. А в Голливуде уже ищут другого такого кинопродюсера, поскольку эпизодов накопилось уже на пару сезонов сериала под условным названием "Ураган по имени Харви". В Швеции вдруг вспомнили, что и у нее есть кое-какой печальный опыт. Не с ним, но им навеяно. Глава МИД Маргот Валльстрем решила поддержать кампанию против домогательств "Я тоже" и рассказала, что и она туда же. В смысле, ощутила это на себе. И где? В храме евроценностей, прямо у алтаря высокой морали, в кругу апостолов истины. Короче, на обеде с лидерами ЕС.
"Я вдруг почувствовала руку на своем бедре", – и сейчас не без содрогания воссоздает картину прошлого несчастная жертва. И ведь повода не давала. Шведский профсоюз медсестер и санитарок лишь в этом году, распределяя среди своих людей бесплатные квартиры в Стокгольме, вручил ключи и министру иностранных дел. Но ее сосед по той трапезе, похоже, первым раскусил в ней медсестру. Надо же было так попасть! Отчаянная феминистка предпенсионного возраста, ни разу не замужем, некогда спецпредставитель Генсека ООН по вопросам сексуального насилия. В общем, на ловца и зверь.
Испытала, говорит, такую личную неприязнь, что даже кушать не могла. Тут же покинула зал и все рассказала главе Еврокомиссии, тогда еще Жозе Мануэлу Баррозу. Тот пообещал разобраться, но сор из избы выносить не стал. Маргот и теперь, спустя три года, не сознается, кто он – тот похотливый самец. Обличает обобщенно: домогаются, мол, на самом высоком уровне. Значит, в принципе, каждый из лидеров ЕС под подозрением. Ну, кроме Меркель. Та пристает по-крупному к членам Евросоюза. Представлял бы тогда Францию Макрон, сразу бы на него подумали. А так – одни догадки.
Не исключено, впрочем, что в агрессоре тогда проснулся не основной, а кулинарный инстинкт. Ну, не хватило ему клубнички. А она ябедничать. Хотя ей ли не знать, что ЕС – как шведская семья. Здесь не всегда понимают, кто с кем и как. К тому же в большой семье, как говорится, не зевай. Валльстрем еще легко отделалась. Некоторые страны оглянуться не успели, как их солдатам отдали. Там, правда, по согласию.
Кто-то решит, что все это было давно и неправда. Но ведь они и сейчас на саммитах иной раз приветствуют другу друга гораздо интимней, чем по протоколу. Один жест Юнкера ладошкой по щеке Орбана чего стоит. Его словам "А вот и наш диктатор" только "рррр" и не хватало. А премьер Бельгии и его муж с женами лидеров НАТО. Тоже так себе иллюстрация высокой морали. Но Маргот за свою честь может не беспокоиться – ее отныне будут обходить за версту, чтобы исключить даже намеки. Поздно. Благодаря ей мы хотя бы узнали, чем они там занимаются.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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