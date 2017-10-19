Знать Киев-то силен, раз лает на "Газпром"?

Киев нашел-таки денег для затыкания дыр в бюджете. Без малого шесть с половиной миллиардов "зеленых". Правда, не своих, а газпромовских. Одна беда: у самих – руки коротки. А Европа в этом деле Украине – совсем не помощница. Даже наоборот.

Не вовремя, ох не вовремя… Ведь через полтора месяца зима. А говорят, что по лютости переплюнет она прошлогоднюю. И как в ожидании морозов Киев будет взыскивать с имущества "Газпрома" $6,4 млрд штрафа? Веселит еще и формулировка: "за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в 2009-2015 годах". А то, что "Газпром" на Украине работал, следуя букве закона, и что никаких нарушений не было, совсем не в счет? Опытные юристы говорят, что Киев юлит, плетя несусветные кружева из совершенно незаконных и необоснованных требований к российской компании с одной лишь целью – пополнить свой бюджет.

Ну вот представьте: покупатель приходит в магазин за дефицитом, да еще и по сходной цене, и вместо того, чтобы спокойно дождаться своей очереди на общих правах, начинает требовать штраф за якобы монопольное владение продавцом этим дефицитом. Так, что ли? А ничего, что в очереди есть клиенты и посолиднее Украины, Германия, например? Немцы – народ очень деловой и практичный. Долго выслушивать ворчливых и крикливых не будут. Укоротят любого, кто не по делу устраивает скандал в очереди. И сообразят еще один "Северный поток". Пусть недовольные орут себе на здоровье. Зато потом, дескать, мы этот же газ им реэкспортировать будем.

У Киева всегда так, все шиворот-навыворот. Вместо того, чтобы донецким углем пользоваться, покупают его за тридевять земель. Или вместо того, чтобы свою оборонку иметь, на корню рубят уговор с Россией о сохранении предприятий, производящих эту оборонку. И так во всем. Даже с салом, которое Украина теперь вынуждена покупать у тех же Германии и Польши.

Казалось бы, будь прагматичнее, не руби сук, на котором сидишь, скажи пару ласковых и будет тебе газ дешевле, чем для Европы. Нет же… Только хуже себе делают и строят воздушные замки. "Если до сих пор можно было взыскать только средства "Газпрома", размещенные в банках, то теперь взыскания распространяется на все имущество должника", – написал глава Минюста Украины Павел Петренко на своей странице в Facebook.

А ведь имущества-то у "Газпрома" на Украине практически нет, отмечают эксперты. Чуток есть, конечно, но это капля в море, то есть взыскать нечего. Поэтому в Киеве подумывают наложить арест на активы "Газпрома" в Европе. Но у Брюсселя на это – свой взгляд. Зачем ради Украины ссориться с Москвой? И без того в отношениях напряженка. Вам надо, вы и ищите, сказали европейцы. У нас другие, далеко идущие планы на российский газ. Вывод: скорее всего, и в этот раз дальше скандальных заявлений у Киева дело не пойдет.

А вот интересно, как бы повел себя Киев, если бы Москва "зеркалку" ему устроила: дело о монополизации Украиной транзита через ее территорию в Европу. И третий энергопакет тут – в помощь России. По идее, Киев нарушает его, так как единолично и нагло распоряжается магистралью. А значит, неправомерно наживался, как минимум, четверть века.

Автор Олег Обухов, радио Sputnik

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