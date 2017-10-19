РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Альтернативы ООН нет, заявил Путин
В прямом эфире
Акценты

Знать Киев-то силен, раз лает на "Газпром"?

17:0919.10.2017
(обновлено: 17:11 19.10.2017)
0550
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкРаботник Газпрома на газохранилищеРаботник Газпрома на газохранилище
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Киев нашел-таки денег для затыкания дыр в бюджете. Без малого шесть с половиной миллиардов "зеленых". Правда, не своих, а газпромовских. Одна беда: у самих – руки коротки. А Европа в этом деле Украине – совсем не помощница. Даже наоборот.

Не вовремя, ох не вовремя… Ведь через полтора месяца зима. А говорят, что по лютости переплюнет она прошлогоднюю. И как в ожидании морозов Киев будет взыскивать с имущества "Газпрома" $6,4 млрд штрафа? Веселит еще и формулировка: "за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в 2009-2015 годах". А то, что "Газпром" на Украине работал, следуя букве закона, и что никаких нарушений не было, совсем не в счет? Опытные юристы говорят, что Киев юлит, плетя несусветные кружева из совершенно незаконных и необоснованных требований к российской компании с одной лишь целью – пополнить свой бюджет.

Логотип компании Газпром на административном здании в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Эксперт о штрафе "Газпрому": никто в Европе не возжелал помочь Киеву
Ну вот представьте: покупатель приходит в магазин за дефицитом, да еще и по сходной цене, и вместо того, чтобы спокойно дождаться своей очереди на общих правах, начинает требовать штраф за якобы монопольное владение продавцом этим дефицитом. Так, что ли? А ничего, что в очереди есть клиенты и посолиднее Украины, Германия, например? Немцы – народ очень деловой и практичный. Долго выслушивать ворчливых и крикливых не будут. Укоротят любого, кто не по делу устраивает скандал в очереди. И сообразят еще один "Северный поток". Пусть недовольные орут себе на здоровье. Зато потом, дескать, мы этот же газ им реэкспортировать будем. 

У Киева всегда так, все шиворот-навыворот. Вместо того, чтобы донецким углем пользоваться, покупают его за тридевять земель. Или вместо того, чтобы свою оборонку иметь, на корню рубят уговор с Россией о сохранении  предприятий, производящих эту оборонку. И так во всем. Даже с салом, которое Украина теперь вынуждена покупать у тех же Германии и Польши

Казалось бы, будь прагматичнее, не руби сук, на котором сидишь, скажи пару ласковых и будет тебе газ дешевле, чем для Европы. Нет же… Только хуже себе делают и строят воздушные замки.  "Если до сих пор можно было взыскать только средства "Газпрома", размещенные в банках, то теперь взыскания распространяется на все имущество должника", – написал глава Минюста Украины Павел Петренко на своей странице в Facebook. 

Эмблема ПАО Газпром на Российском инвестиционном форуме в Сочи
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Закона нет, а штрафы есть. "Газпром" не нашел справедливости на Украине
А ведь имущества-то у "Газпрома" на Украине практически нет, отмечают эксперты. Чуток есть, конечно, но это капля в море, то есть взыскать нечего. Поэтому в Киеве подумывают наложить арест на активы "Газпрома" в Европе. Но у Брюсселя на это – свой  взгляд. Зачем ради Украины ссориться с Москвой?  И без того в отношениях напряженка. Вам надо, вы и ищите, сказали европейцы. У нас другие, далеко идущие планы на российский газ. Вывод: скорее всего, и в этот раз дальше скандальных заявлений у Киева дело не пойдет.

А вот интересно, как бы повел себя Киев, если бы Москва "зеркалку" ему устроила: дело о монополизации Украиной транзита через ее территорию  в Европу. И третий энергопакет тут – в помощь России. По идее, Киев нарушает его, так как единолично и нагло распоряжается магистралью. А значит, неправомерно наживался, как минимум, четверть века.

Автор Олег Обухов, радио Sputnik

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

Комментировать
Акценты
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена