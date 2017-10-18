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Атака на символы. Правительство в Кишиневе не простило президенту Москву

17:4618.10.2017
(обновлено: 17:58 18.10.2017)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон на пленарном заседании ПМЭФ-2017Президент Молдавии Игорь Додон на пленарном заседании ПМЭФ-2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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У президента Молдавии Игоря Додона получается все. Связи с Россией наладил. Товарооборот возвращает, а вместе с ним и смысл жизни в самой Молдавии. Что ему могут противопоставить враги? А вот нашли что – "формальность".

Атака на символы. Правительство в Кишиневе не простило президенту Москву
Если изъясняться сухим политологическим языком, то противостояние в Молдавии между президентом и правящей коалицией достигло крайней точки. Если же добавить немного философии, то получится, что в извечном споре яйца и курицы в этой стране первичными оказались куриные мозги. В любой другой уважающей себя республике, даже если она тоже парламентская, едва ли додумались бы до того, чтобы официально объявить главу государства – простой формальностью. А здесь это сделали. 

Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Молдавский политолог: в Кишиневе у России есть надежный партнер
"Президент не вправе совершать перестановки в правительстве. Указ о назначении, представленный ему – это формальность". Так звучит заключение Конституционного суда на отказ Игоря Додона утвердить министром обороны ставленника прозападного альянса Евгения Стурзу. Казалось бы, мелочь. Как и вся их оборона. Но, как они это квалифицируют, "отказ президента выполнять свои обязанности", главная из которых, судя по всему, молча подмахивать все, что приносят на подпись, "является свидетельством его нетрудоспособности и оправдывает объявление и.о. президента в лице председателя парламента или премьер-министра". 

То есть, неважно кого: свои люди – сочтутся. Лишь бы не самого президента. Ну, все понятно. Додона тупо отстраняют от власти. А потому что нечего тут эту власть качать. Если по сути, то это – единственный их аргумент. Ведь сразу же предупредили, раз случилось такое несчастье – выбрал народ президентом Молдавии промолдавского политика да еще и с придуманной русским Пушкиным фамилией – то, как у того же Пушкина говорится, "кири-куку, царствуй, лежа на боку". В смысле, не лезь ни в какие дела. Так он же объявил: мол, сами вы – "ку-ку", и таки развил кипучую деятельность. 

И ведь у него получается. Связи с Москвой наладил. Товарооборот с Россией возвращает, а вместе с ним и смысл жизни в самой Молдавии. Все, что они могут противопоставить ему – это защиту от всего этого. То есть, НАТО и иже с ним. Но так и парламентские выборы в следующем году проиграть недолго. А что тогда – "цветная революция"? Можно, конечно, и революцию, но для начала – узурпацию, решили в правящем альянсе за Конституционный суд и продиктовали тому правильный вердикт. Хотя могли бы и не утруждаться. Люди в нем подобрались с пониманием. Из шести человек – пять с румынским паспортом.

Президент Молдавии Игорь Додон на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017. 2 июня 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Их даже не обвинишь в неуважении к национальным символам. Во-первых, они румыны, а не молдаване. Во-вторых, если президент – это такой же атрибут государственности, что и флаг, его тоже следует подвесить. Чтобы, если совсем плохо, опустить. А правящей группировке сейчас – хуже некуда. Хоть армию не на натовские учения на Украину посылай, а на резиденцию верховного главнокомандующего. Как сказал шеф Конституционного суда Тудор Панцыру, президент должен играть роль арбитра. А этот захотел им быть по-настоящему. Поэтому его и собираются отправить "на мыло".

Вообще, Молдавия из-за своей властной двусмысленности напоминает поезд в метро. Точнее, в депо. У него тоже пульты управления с разных сторон. И если за них ухватились одновременно, толку не будет. Другое дело, что альянсу в любом случае дальше некуда – со своей стороны он загнал страну в тупик. Но пока держится за свой, извините, рычаг, она оттуда не выберется.

Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik

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