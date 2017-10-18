После Ракки: США ищут, где бы в Сирии помахать кулаками. А негде

"Это вы поторопились", – могли бы американцы повторить князя Милославского в исполнении Леонида Куравлева. А может, и повторили, когда первыми услышали доклад подконтрольных им "Сирийских демократических сил" об освобождении Ракки. Еще до того, как представитель этих сил всем мировым агентствам похвастался, что "операция завершена, город под полным контролем СДС". "Ну-ну-ну, не так быстро", – попридержали в Вашингтоне восторженный пафос своих союзников.
Если верить каналу NBC, в Белом доме до сих пор не выработали, как они это называют, "более широкую стратегию по Сирии" из-за разногласий о передаче власти. То есть, они по-прежнему полагают, что это им решать, кому эту власть оставить. А поскольку независимо от того, что они себе полагают, она остается тому, кому бы им очень не хотелось, они и мучаются, какой бы еще найти повод, чтобы ему помешать. Могут попробовать и без повода. Но Россия уже предупредила: лучше не пробовать.
Но американский закон сохранения не изменился. Если в одном месте террористов убудет, то в другом непременно прибавится. Вместо Мосула – Пальмира. Вместо Ракки – Дейр-эз-Зор. Схема работает, но уже не так эффективно. Усушка, утряска. ИГ* сходит "на нет". А главная цель Соединенных Штатов в борьбе с ним так и не достигнута. Асад на месте, жив-здоров. При этом "плохие" террористы у США практически закончились. Можно, конечно, обратно переквалифицировать в них "хороших". Но, во-первых, как на них направить американское оружие, если оно и так у них. А во-вторых, если Москва об этом узнает, она и с ними разберется. А она знает.
Так что "Демократические силы" не Ракку освободили. Это они своим покровителям сказали: "Все, свободны". "Ну, взяли, так взяли. Не отдавать же назад", – отшутился бы в таком случае князь Милославский. А в Пентагоне над этим могут подумать. А почему бы и нет? Видно же, что из него царь, то есть борец с терроризмом – не настоящий.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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